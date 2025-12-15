EX உடன் சேரப்போகும் 4 ராசிகள்! 2026ல் காதல் வாழ்க்கை ரொம்ப ஜோர்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Zodiac Signs Get Back With EX In 2026: 2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில தினங்களில் பிறக்கப்போகிறது. 2025ஆம் ஆண்டு பல பிரச்னைகளை சந்தித்து வந்த சில ராசிகள் 2026ஆம் ஆண்டு அவர்களுக்கு திருப்பு முனையாக இருக்கும். 2026ஆம் ஆண்டு முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளதால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2026ஆம் ஆண்டு சில ராசிகளுக்கு திருமணம், புது வீடு வாங்குவது போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளதாகவும் ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு சில ராசியில் பிறந்தவர்கள் தனது முன்னாள் காதலி/காதலியுடன் இணைவார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
முன்னாள் காதலி/காதலனுடன் இணையும் ராசிகள்
கடகம் - கடக ராசிக்காரர்கள் சந்திரனால் ஆளப்படுகிறார்கள். இவர்கள் அடிப்படையில் மிகவும் உணர்சச்சிவசப்படக்கூடியவர்கள். மற்றவர்கள் மீது அளவு கடந்த அன்பும், அக்கறையும் வெளிப்படுத்தும் தன்மை உடையவர்கள். இவர்கள் இளகிய மனம் கொண்டவர்கள். எந்த ஒரு இழப்பையும் இவர்களால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. அந்த வகையில் காதல் உறவின் இழப்பையும் ஏற்க முடியாது. இவர்கள் காதல் முறிவுக்கு பிறகும், தனது முன்னாள் காதலி/காதலனுடன் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிப்ரகள். பழைய விஷயங்களை மறக்க முடியாத இந்த கடக ராசிக்காரர்கள், 2026ஆம் ஆண்டு தனது முன்னாள் காதலி/காதலனுடன் இணைவார்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
துலாம் - துலாம் ராசிக்காரர்கள் விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மை உடையவர்கள். இவர்களுக்கு எப்போது பிரச்னையை தீர்ப்பதில் முனைப்பு காட்டுவார்கள். இவர்கள் எளிதில் எந்த விஷயங்களையும் அவர்கள் மறக்க மாட்டார்கள். அந்த வகையில், காதல் உறவை அவ்வளவு எளிதில் இவர்கள் மறக்க மாட்டார்கள். இவர்கள் காதலை முறிவுக்கு கொண்டு வர முயற்சி மேற்கொள்ள மாட்டார்கள். இருப்பினும், சில பிரச்னைகளால் காதல் முறிவு ஏற்பட்டாலும், அதனை கைவிட துலாம் ராசியினர் விரும்பமாட்டார்கள். 2026ஆம் ஆண்டு துலாம் ராசியினர் முன்னாள் காதலி/காதலனுடன் இணைவார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.
மீனம் - மீன ராசியினர் அடிப்படையில் விடா முயற்சி கொண்டவர்கள். இவர்களால் எந்த விஷயத்தையும் எளிதல் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. இவர்களால் தோல்வியை கூட ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. அதேபோல தான், காதல் வாழ்க்கையிலும் அவர்களால் இழப்புகளை சந்திக்க முடியாது. காதல் முறிவு தற்காலிகமானது என்று எண்ணம் இவர்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த மீன ராசியினர் காதல் முறிவுக்கு பிறகு, முன்னாள் காதலி, காதலனுடன் தொடர்பில் இருக்க விரும்புவார்கள். இரக்க குணம் இவர்கள், காதல் முறிவுக்கு பிறகும், தங்கள் ex-ஐ பாதுகாப்புடன் வைக்க விரும்புவார்கள். எனவே, 2026ஆம் ஆண்டு மீன ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் காதலி/காதலனுடன் இணைவார்கள்.
ரிஷபம் - புதன் கிரகத்தால் ஆளுப்படும் மிதுன ராசிக்கார்கள் 2026ஆம் ஆண்டு தங்கள் காதலி/காதலனுடன் இணைவார்கள். என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இவர்களால் அவ்வளவு எளிதாக காதல் முறிவுகளை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. தனது முன்னாள் காதலி, காதலனுடன் தொடர்பில் இருக்க விரும்புவார்கள். ஒருவேளை காதல் முறிவு ஏற்பட்டால், இதனால் மன வேதனை அடைவார்கள். இந்த சோகமே, அவர்களை தங்கள் முன்னாள் காதலி, காதலனுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்க தூண்டுவதாக ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
