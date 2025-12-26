English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மாமியாருக்கு சிறந்த மருமகனாக இருக்கும் 4 ராசிகள்! மகனுக்கும் மேல.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

மாமியாருக்கு சிறந்த மருமகனாக இருக்கும் 4 ராசிகள்! மகனுக்கும் மேல.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Best Son In Law Zodiac Signs: ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசியில் பிறந்தவர்கள் சிறந்த மருமகன்களாக இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 26, 2025, 11:12 AM IST
  • சிறந்த மருமகன் ராசிகள்
  • இவர்கள் கணவராக கிடைத்தால் அதிர்ஷ்டம்
  • உங்க ராசி இருக்கா?

Top Son In Law Zodiac Signs: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு ராசிகளுக்கு ஒவ்வொரு குணம், ஆளுமை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களின் வாழ்க்கை துணை, வேலைவாய்ப்பு, திருமணம் போன்றவை அனைத்து ஜோதிடத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில்,சில ராசியில் பிறந்தவர்கள் சிறந்த மருமகளாக இருப்பார்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  குடும்ப உறவுகளில் எப்படி மருமகள் முக்கிய பங்கு வகிப்பார்களோ அதே அளவுக்கு மருமகனும் முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள். மகிழ்ச்சி, அன்னியோன்யம் செயல்பாடுகளை அதிகரிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.  ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசிக்காரர்கள் சிறந்த மருமகனுக்குரிய குணங்களை கொண்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் அதற்கான காரணங்கள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

சிறந்த மருமகன் ராசிகள்

ரிஷபம் - ரிஷப ராசியில் பிறந்த ஆண்கள் சிறந்த மருமகன் குணங்களை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் இயல்பாகவே  அன்பு, பாசம், குடும்பம் மீதான பிணைப்பு ஆகியவற்றை கொண்டிருப்பார்கள்.  இவர்கள் இயல்பாகவே குடும்பத்தை அரவணைத்து செல்வார்கள். இவர்கள் குடும்பத்தினரிடம் அதிக அளவில் நேரத்தை செலவழிப்பார்கள். இவர்கள் தனது மாமியார் மாமனார் வீட்டின்ரின் உறவுகனை எளிதாக புரிந்து கொள்வார்கள். அவர்களுக்கு ஏற்பவும் நடந்து கொள்வார்கள்.  இத்தகைய குணங்கள்  அவர்களை சிறந்த மருமகனாக மாற்றுகிறது.

கடகம் - கடக ராசிக்காரர்கள் சிறந்த மருமகன் குணத்தை கொண்டவர்கள்.  இவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினரின் மீது அதிக அக்கறை கொண்டிருப்பார்கள்.  இவர்கள் தனது மனைவியை புரிந்து கொள்வதுடன், அவர்களின் பெற்றோரையும் அரவணைத்து செல்வார்கள். மாமியார், மாமனாருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள். நிதி ரீதியாக குடும்பத்தினருக்கு உதவி செய்வார்கள்.   குடும்ப உறப்பினர்களின் நலன் மற்றம் உணர்ச்சி நளனில் அதிக அக்கறை காட்டுவார்கள். திருமண பந்தத்தை புனிதமாக கருதவார்கள். தங்குள் குடும்பத்தில் எந்தவித குறையும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் கவனமாக இருப்பார்கள். இத்தகைய குணங்களை கொண்ட கடக ராசிக்காரர்கள் சிறந்த மருமகளாக மாற்றுகிறது.

துலாம் -    துலாம் ராசிக்காரர்களும் சிறந்த மருமகனான இருப்பார்கள். இவர்கள் திருமண உறவில் இணக்கமானவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களின் குடும்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள்.  இவர்கள் இயல்பாகவே பிரச்னைகளை முடிப்பதில் தீவிரம் காட்டுவார்கள். குடும்பத்தில் எந்த பிரச்னையும் வரக் கூடாது என்று நினைப்பார்கள்.  தங்கள் துணையின் குடும்பத்தினருடன் அவர்கள் பழகுவதில் உண்மையான மகிழ்ச்சி அடைவார்கள்.  இவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தை திறம்பட நடத்துவார்கள். இவர்கள் குடும்பத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவார்கள். பொறுப்பாக, உதவும் மனப்பான்மையுடனும் குடும்பத்தினருக்கு சேவை செய்வார்கள். இதனால், இவர்கள் சிறந்த மருமகனாக இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.

மகரம் - மகர ராசிக்காரர்கள் சிறந்த மருமகனாக இருப்பார்கள். இவர்கள் இயல்பாகவே அமைதியான குணத்தை கொண்டிருப்பார்கள்.  மாமியார் வீட்டில் இணக்கமான சூழலை உருவாக்குவதில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.  வீட்டில் அனைத்து உறவினர்களிடம் நல்லுறவை பேணுவதில் திறமையானவர்கள். அனைவரின் உணர்ச்சிகளையும் புரிந்து கொள்வார்கள். மேலும், மதிப்பு கொடுப்பார்கள்.  இவர்கள் துணையின் வீட்டாரையும் மதித்து செயல்படுவார்கள். துணைக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்களோ அதே அளவுக்கு அவர்களின் மாமியார், மாமனாருக்கும மதிப்பு கொடுப்பார்கள்.  குடும்பத்தில் பிரச்னைகளை தவிர்த்து, அமைதியான, மகிழ்ச்சியான சூழலை உருவாக்குவதே  இவர்களின் முன்னுரிமையாக உள்ளது.

மேலும் படிக்க: 2026ல் ராஜயோகம்: மகரத்தில் புதன் பெயர்ச்சி, பணவரவு பெறப்போகும் ராசிகள் எவை

 

மேலும் படிக்க: ஜனவரியில் கேது பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான புத்தாண்டு 2026.... லாபம், வெற்றி, புகழ்

 

