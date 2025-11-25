எவ்வளவு அடி வாங்கினாலும் மீண்டும் எழுந்து நிற்கும் 4 ராசிகள் இவைதான்!

வாழ்க்கையில் தோல்விகள் என்பது இயல்பான ஒன்று தான். ஆனால், அந்த தோல்விகளை கண்டு துவண்டுவிடாமல், மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்து வெற்றிக்கனியை பறிப்பவர்களே சாதனையாளர்கள். ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, குறிப்பிட்ட சில ராசியில் பிறந்தவர்கள் பிறப்பிலேயே இத்தகைய அசாத்தியமான மன உறுதியையும், விடாமுயற்சியையும் கொண்டிருப்பார்களாம். அவர்கள் யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி என்று சும்மா சொல்லவில்லை. ஒரு கனவை கண்டால், அதை நனவாக்கும் வரை ஓயாமல் உழைக்கும் குணம் எல்லோருக்கும் அமைந்துவிடுவதில்லை. ஆனால், மேஷம், ரிஷபம், விருச்சிகம் மற்றும் மகரம் ஆகிய 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குணம் இயற்கையாகவே அமைந்துள்ளது.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசிக்காரர்கள் பிறப்பிலேயே தைரியசாலிகள். எதிலும் முதலிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற வேட்கை இவர்களிடம் எப்போதும் இருக்கும். ஒரு புதிய யோசனை தோன்றினால் போதும், அடுத்த நொடியே அதை செயல்படுத்த களத்தில் இறங்கிவிடுவார்கள். மற்றவர்கள் சிந்தித்து கொண்டிருக்கும்போதே, இவர்கள் பாதி கிணற்றை தாண்டியிருப்பார்கள். இவர்களை பொறுத்தவரை, தடைகள் என்பவை எரிச்சலூட்டும் விஷயங்கள் அல்ல; அவை உந்து சக்திகள். யாராவது ‘உன்னால் முடியாது’ என்று சொல்லிவிட்டால் போதும், அதை முடித்துக் காட்டுவதே இவர்களின் லட்சியமாக மாறிவிடும். இலக்கை நோக்கி பாய்ந்து செல்லும் ஆற்றல் கொண்ட இவர்கள், தோல்வியை கண்டு ஒருபோதும் பின்வாங்குவதில்லை.
ரிஷப ராசிக்காரர்களின் பலமே அவர்களின் ஸ்திரத்தன்மை தான். காளையை போல கடினமாக உழைக்கும் குணம் கொண்டவர்கள். ஒரு காரியத்தில் இறங்கிவிட்டால், அதை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் வரை ஓயமாட்டார்கள். இவர்களின் பிடிவாத குணம் சில நேரங்களில் மற்றவர்களுக்கு தவறாக தோன்றலாம்; ஆனால், அது தான் அவர்களின் வெற்றிக்கான ரகசியம். உடனடி வெற்றியை எதிர்பார்க்காமல், எவ்வளவு காலம் வேண்டுமானாலும் காத்திருந்து வெற்றியை அறுவடை செய்வார்கள்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் மிகவும் ஆழமானவர்கள். இவர்களின் விடாமுயற்சி வெளியில் ஆரவாரமாக தெரியாது; ஆனால், உள்ளுக்குள் நெருப்பாய் கனன்று கொண்டிருக்கும். ஒரு லட்சியத்தை நிர்ணயித்துவிட்டால், அதோடு உணர்வுப்பூர்வமாக ஒன்றிவிடுவார்கள். வாழ்க்கையில் எத்தனை ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்தாலும், ஒவ்வொரு வீழ்ச்சியிலிருந்தும் பன்மடங்கு பலத்தோடு மீண்டு வருவார்கள். இவர்கள் தங்கள் திட்டங்களை வெளியில் சொல்லாமல், செயலில் காட்டி வெற்றியின் மூலம் பதிலடி கொடுப்பார்கள்.
மகரம் (Capricorn)
மகர ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படாமல், ஒவ்வொரு அடியையும் நிதானமாக எடுத்து வைப்பார்கள். தங்கள் கனவை ஒரு பெரிய கட்டடமாக கருதி, அதற்கு வலுவான அஸ்திவாரம் அமைத்து மெதுவாக, ஆனால் உறுதியாக கட்டி எழுப்புவார்கள். இவர்களை பொறுத்தவரை தோல்வி என்பது ஒரு முடிவு அல்ல; அது ஒரு பாடம். தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு, முன்பை விட வலிமையாகத் திரும்பி வருவது இவர்களின் தனிச்சிறப்பு. தோல்வியை கண்டு துவளாமல், விடாமுயற்சியுடன் போராடும் இந்த ராசிக்காரர்களிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது.
