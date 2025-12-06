English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • மனைவி பேச்சை தட்டாத கணவர்கள்! இந்த 5 நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை ரொம்ப ஜோர்!

மனைவி பேச்சை தட்டாத கணவர்கள்! இந்த 5 நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை ரொம்ப ஜோர்!

Birth Stars: சில நட்சத்திரங்களில் பிறந்த ஆண்கள் தங்கள் மனைவியின் மீது அதீத அன்பு கொண்டவர்களாகவும் அவர்களின் பேச்சை அப்படியே கேட்கக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கிறார்களாம். அது பற்றியதே இந்த கட்டுரை. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 6, 2025, 10:05 AM IST
  • மனைவியின் பேச்சை அப்படியே கேட்கும் கணவர்கள்
  • இந்த 5 நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களாம்
  • முழு விவரம்

Trending Photos

புதுமைப் பெண் திட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் ரூ.2000 கிடைக்கும்! எப்படி தெரியுமா?
camera icon10
pudhumai penn scheme
புதுமைப் பெண் திட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் ரூ.2000 கிடைக்கும்! எப்படி தெரியுமா?
அதிரடி ட்விஸ்ட்: பான் இந்தியா திரையில் கலக்கப் போகும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்
camera icon8
Thiruveer
அதிரடி ட்விஸ்ட்: பான் இந்தியா திரையில் கலக்கப் போகும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்
ரேஷன் கார்டு : மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு - மக்களே தவறவிட்டுவிடாதீர்கள்
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு - மக்களே தவறவிட்டுவிடாதீர்கள்
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார இயக்குநர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் டைரக்டர்!
camera icon8
Richest Directors
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார இயக்குநர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் டைரக்டர்!
மனைவி பேச்சை தட்டாத கணவர்கள்! இந்த 5 நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை ரொம்ப ஜோர்!

Astrology: ஜோதிடத்தின்படி, சில நட்சத்திரங்களில் பிறந்த ஆண்கள் குடும்பத்திற்கு அளவில்லாத அன்புடனும், குறிப்பாக தங்கள் மனைவிகளுக்கு அதிகம் கவனம் செலுத்துபவர்களாகவும் சொல்லப்படுகிறார்கள். அதுமட்டுமல்லாமல் அவர்கள் தங்கள் மனைவிக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருப்பார்களாம். அந்த நட்சத்திரங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரோகிணி (Rohini Nakshatra)

ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண்கள் இயற்கையாகவே அழகான அன்பை கொண்டவர்கள். தங்கள் மனைவிகளை மிகவும் நேசிக்கும் அவர்கள், அவர்களின் சந்தோஷத்துக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள். திருமண வாழ்க்கையை அவர்கள் ஒருபோதும் மதிப்பின்றி எடுக்க மாட்டார்கள். மனைவி கூறும் கருத்துக்களை மறுக்காமல் ஏற்றுக்கொள்ளுவார்கள்.

திருவாதிரை (Ardra Nakshatra)

திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களும் மனைவியிடம் மிகுந்த மரியாதையை வெளிப்படுத்துவார்கள். அவர்களின் விருப்பங்களை முக்கியமாகக் கருதி உடனே நிறைவேற்றுவார்கள். மனைவியின் ஆலோசனைகளை கேட்டு அதன்படி செயல்படுவார்கள். அவர்களின் சொற்களை தவறாமல் பின்பற்றக் கூடியவர்களாக இருப்பவர்கள் என கூறப்படுகிறது.

பூசம் (Pushya Nakshatra)

பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கு குடும்ப பொறுப்புத் தன்னிடம் உள்ளது என்பது தெளிவாக இருக்கும். மனைவியின் வாயிலாக குடும்பத்தின் நிலையை உயர்ந்ததாக கருதி அவர்களை மேலான நிலைக்கு கொண்டு செல்ல விரும்புகிறார்கள். மனைவியின் பேச்சை தட்டாமல் கேட்கக்கூடியவர்கள்.மனைவிக்கு எந்தவொரு குறைபாடும் ஏற்பட அவர்கள் ஒருபோது விடமாட்டார்கள்.

ஹஸ்தம் (Hastham Nakshatra)

ஹஸ்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அமைதியான இயல்புடையவர்கள். பிரச்சனைகள் இன்றி குடும்பத்தில் அமைதி நிலவச் செய்து மகிழ்கிறார்கள். மனைவியுடன் கலந்துரையாடி, அவர்களுடைய கருத்துகளின் அடிப்படையில் முடிவெடுக்க விரும்புவார்கள். மனைவியின் உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து கனவுகளை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பார்கள்.

சதயம் (Shatabhisha Nakshatra)

சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் மனமார்ந்த அமைதியுடனும், தாராள நேசத்துடனும் காணப்படுவார்கள். அவர்கள் மனைவி மீது அளவுக்கடந்த அன்பை வெளிப்படுத்தி குடும்ப சமாதானத்தைக் காக்க முனைந்தவர்கள். மனைவியின் மனரீதியான காயங்கள் அவர்களை வேதனையடையச் செய்து கொள்ள வைப்பதில்லை. உணர்வ்மிக்க அன்பை தரவழித்துத் தங்கள் மனைவியை என்றும் தூண்டுதல் இல்லாமல் நேசிப்பவர்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட நாள்!

மேலும் படிக்க: சமசப்தக ராஜயோம்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும்.. பணமழை கொட்டும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Astrologybirth starsZodiac SignsRasi Palan

Trending News