துணை மீது எப்போதுமே சந்தேகம்! 5 ராசிகளின் திருமண வாழ்க்கையே சிக்கலாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Zodiac Signs Always Doubting Their Partners: ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு ராசிகளுக்கும் தனித்தனியான குணங்கள் மற்றும் அவர்கள் பல்வேறு விஷயங்களை எவ்வாறு கையாள்வார்கள் என்பது குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, அவர்களின் வாழ்க்கை துணை, கல்வி, வேலைவாய்ப்பு போன்ற முக்கிய விஷயங்கள் குறித்தும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசியில் பிறந்தவர்கள் அதிக சந்தேக குணத்தை கொண்டவர்கள் என்றும் இதனால், திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்னைகள் ஏற்படும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
சில ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் துணை மீது அதிக காதலை கொண்டிருந்தாலும், சில நேரங்களில் துணை மீது அதிக சந்தேகத்தை கொண்டிருப்பார்கள். இதனால், இந்த ராசியினரால் திருமண வாழ்க்கை மோசமாகவும் ஆகலாம் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
சந்தேக குணம் கொண்ட ராசிகள்
மேஷம் - செவ்வாய் கிரகத்தால் ஆளப்படும் மேஷ ராசிக்காரர்கள் இயல்பாகவே அதிகார பண்புகளை கொண்டவர்கள். இவர்கள் அதிகமான ஒழுக்கத்தை எதிர்பார்க்க கூடியவர்களாக இருப்பார்க்ள. இவர்களுக்கு தங்கள் துணை மீது அதிக சந்தேகத்தை கொண்டிருப்பார்கள். சிறுசிறு விஷயங்களில் கூட, அதிக சந்தேக குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். தங்கள் துணையின் எண்ணங்கள், உணர்வுகள் நேர்மையாக இல்லாதது போல் உணர்வார்கள். அவர்களின் செயல்பாடு குறித்து அடிக்கடி கேள்வியை எழுப்புவார்கள். இதனால், இவர்களது திருமண வாழ்க்கை எப்போது பிரச்னைக்குரியதாகவே இருக்கும். மேலும், அன்பாக இருந்தாலும், சில நேரங்களில் அதிக சந்தேகப்படுவார்கள். எனவே, மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்கள் துணையுடன் சரியாக பேசி புரிந்து கொண்டு அன்பை காட்டுவது திருமண வாழ்க்கைக்கு சிறந்தது.
சிம்மம் - சூரியனால் ஆளப்படும் சிம்ம ராசிக்கார்கள் தங்கள் துணை மீது அதிக காதலை கொண்டிருப்பார்கள். இவர்கள் ரொம்ப சரியாக இருக்க விரும்புவார்கள். இவர்கள் சொல்வது தான் சரி என்ற பிடியிலும் இவர்கள் இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், எதிரில் இருக்கும் நபரிகளின் பேச்சுகளை சரியாக கவனிக்காமல் அவசரமாக சில வார்த்தைகளை விடுவார்கள். மேலும், சிறுசிறு விஷயங்களுக்கு சட்டென கோபத்தை வெளிக்காட்டு குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். இதனால், இவர்களது திருமண வாழ்க்கை பிரச்னைக்குரியதாகவே இருக்கிறது. தங்கள் துணைவரிடமும் சிறுசிறு விஷயங்களுக்கு சந்தேகம் கொள்வார்கள்.
கன்னி - புதனால் ஆளப்படும் கன்னி ராசிக்காரர்கள் இரட்டை குணம் கொண்டவர்கள். ஆட்கள் ஏற்றப்படி நடந்து கொள்வார்கள். தங்கள் துணை மீது அதிக சந்தேகத்தை எழுப்புவார்கள். பிறரிடம் பேசுவது கூட பல நேரங்களில் தவறு என இவர்கள் கூறுவார்கள். இவர்கள் பொதுவாக தன் மீது தான் அனைவரின் பார்வையும் இருக்க வேண்டும் என நினைப்பார்கள். துணையின் சின்ன செயல்பாடுகளை கூட நுண்ணுக்கமாக கவனிப்பார்கள். மேலும், தன் துணையின் தரப்பு வாதங்களை கேட்க மாட்டார்கள். அந்த அளவுக்கு இவர்களது குணங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் சிக்கலை ஏற்படுத்தும்.
விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அனைத்து விஷயத்திலும் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர்கள். இவர்கள் தலைமைப் பண்பு கொண்டவர்கள். இவர்கள் தங்கள் செயலில் யாரும் தலையிடக் கூடாது என நினைப்பவர்கள். இவர்கள் சுதந்திரமான சூழலை விரும்பக் கூடியவர்கள். இந்த விஷயங்களில் எல்லாம், தங்கள் துணை தலையிடக் கூடாது என விரும்புவார்கள். மேலும், தங்கள் துணை மீதும் இவர்கள் சந்கேதம் இருக்கும். இவர்கள் திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்னைகளை எதிர்கொள்வார்கள். இவர்கள் துணையை சரியாக புரிந்து கொள்ள மாட்டார்களாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.
மகரம் - மகர ராசிக்காரர்கள் அதிகமான உணர்ச்சிவசப்படக் கூடியவர்கள். தன்னை போலவே தன் துணையை இருக்க வேண்டும் என இவர்கள் விரும்புவார்கள். பல நேரங்களில் தங்கள் துணையை சந்தேக நோக்கத்துடன் அனுகுவார்கள். தன் துணையின் அன்பும், ஆதரவும் தனக்கு மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என அவர்கள் விரும்புவார்கள். மேலும், சிறுசிறு விஷயங்களிலும் தங்கள் துணை மீது சந்தேகம் கொண்டிருப்பவார்கள். எனவே, மகர ராசிக்காரர்கள் தங்கள் துணையை புரிந்து கொண்டு செல்வது திருமண வாழ்க்கைக்கு சிறந்ததாக இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
மேலும் படிக்க:கேது பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான காலம்.. வீடு, நகை வாங்கும் யோகம்!
