பணத்தில் புரள்வதற்காகவே பிறப்பெடுத்த 5 ராசிகள்! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

5 Zodiac Signs Are Born To Be Rich : வெற்றியும், பணமும் அனைவருக்கும் எளிதில் கிடைத்து விடாது. அதற்கென்று சில கிரக பலன்கள் இருந்தால்தான், அவை அமையும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த ராசிகள், வெறும் அதிர்ஷ்டத்தால் மட்டும் மேலே வரவில்லை, அவர்களது கடின உழைப்பாலும்தான் மேலேவருகின்றனர். அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார் தெரியுமா?
மகர ராசி:
பண ரீதியான வெற்றி என்று பார்க்கும் போது, மகர ராசிக்காரர்கள்தான் அதில் டாப்பில் இருக்கின்றனர். அவர்கள், தாங்கள் செய்யும் தொழிலில் கவனத்துடன் இருப்பதோடு, குறுக்கு வழிகளை விடுத்து, நெடுங்காலம் இருக்கும் வருமானத்தை தேடுகின்றனர். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நேரத்தின் அருமை தெரியும். அதே போல எந்த விஷயத்தை செய்யும் முன்னரும் திட்டமிட்டு, பொறுமையுடன் செயல்படுவர். இவர்கள், எந்த விஷயத்தையும் ஆரம்பத்தில் இருந்து செய்ய நினைப்பர். அப்படியே மேலே உயர்ந்து மேன்மைக்கு வருவர். இவர்களுக்கு பணம் மட்டும் தேவையாக இருக்காது, மரியாதை, ஸ்டேட்டஸ் என அனைத்தும் தேவைப்படுவதாக இருக்கும்.
ரிஷபம்:
ரிஷ ராசிக்காரர்கள் அழகு, பணம், கச்சிதமான லைஃப்ஸ்டைல் உள்ளிட்ட விஷயங்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றனர். அவர்களுக்கு எப்படி சம்பாதிப்பது, எப்படி அவற்றை செலவு செய்வது என்பது தெரியும். நிதானமான மனநிலையுடன் இருக்கும் இந்த ராசிக்காரர்கள், தனக்கு நெடுங்காலம் வருமானம் தரக்கூடிய விஷயத்தைதான் தேர்ந்தெடுப்பர். அதே போல எதில் முதலீடு செய்தாலும் கவனத்துடன் செயல்படுவர். இவர்களின் இந்த குணம், சிறந்த அடித்தளத்திற்கு ஆரம்பமாக இருக்கும்.
சிம்மம்:
சிம்ம ராசியை சேர்ந்தவர்களின் கனவுகளானது பெரிதாக இருக்கும். இவர்களின் தன்னம்பிக்கையே பலரை வசீகரிக்கும். தனக்கு கிடைக்கும் விஷயங்களை சரியாக பயன்படுத்தி அதன் மூலம் மரியாதைக்குரிய செல்வந்தர்களாக மாறுகின்றனர். சிம்ம ராசியை சேர்ந்தவர்களுக்கு ரிஸ்க் எடுப்பது பெரிதான விஷயமாக தெரியாது. குறிப்பாக, ஏதேனும் பெரிய விஷயத்தை நினைத்து கனவு காணும் போது அவர்கள் அதற்கேற்ற மாதிரியான திட்டத்தையும் வகுத்து வைத்துக்கொள்வர். தலைமைத்துவ பண்புமிக்க இவர்கள், கண்டிப்பாக தான் ஒரு வேலையில் இருந்தால் அதற்கேற்றவாறு அதிக சம்பளம் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள்.
கன்னி :
கன்னி ராசிக்காரர்களை பார்த்தவுடன் இவர்கள் இப்படித்தான் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட முடியாது. இயல்பாகவே, இவர்கள் கூர்மையான புத்தி உடையவர்களாக இருப்பார்கள். அதையும் தாண்டி, எதிலும் லாஜிக் ஆக யோசிக்கும் இவர்கள், நிதி ரீதியான எந்த முடிவு எடுப்பதற்கு முன்னரும், ஒருமுறக்கு பலமுறை யோசிப்பர். கன்னி ராசிக்காரர்கள், தேவையற்ற நிதி இழப்புகளை ஏற்பதற்கு பதிலாக சரியாக தேர்ந்தெடுத்து முதலீடு செய்வர். இந்த புத்திசாலித்தனம், அவர்களை பொறுமையாக பணத்தை சேர்க்க உதவும்.
விருச்சிகம்:
விருச்சிக ராசியை சேர்ந்தவர்கள், அமைதியாக இருந்துக்கொண்டு தனக்கென்று ஒரு தனி சாம்ராஜ்ஜியத்தையே கட்டுவார்களாம். உணர்ச்சி ரீதியாக மிகுந்த வலியுடைய இவர்கள், தன்னை சுற்றி இருக்கும் சூழ்நிலையை சரியாக கையாள தெரிந்தவர்களாக இருப்பர். இவர்களுக்குள் இருக்கும் உள்ளுணர்வு, சரியான முடிவுகளை தேர்ந்தெடுக்க உதவுகிறது. சரியான முதலீடுகளை தேர்ந்தெடுக்கும் இவர்கள், வணிக மனப்பான்மை கொண்டவர்களாக இருப்பதால், நீண்ட காலத்திற்கு தனக்கு வருமானம் தரும் விஷயத்தை சேர்த்து வைத்துக்கொள்கின்றனர்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | குரு பெயர்ச்சி! 2026 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் ஆரம்பம் - கடன் பிரச்னை தீரும்
மேலும் படிக்க | 2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: கோடிச் செல்வம் குவியப்போகும் அற்புத 4 ராசிகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ