திருமணம் கைகூட உள்ள 5 ராசிகள்! 2026ல் டும் டும் டும்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

2026 Marriage Rasipalan: 2026ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டு இன்னும் 30 நாட்களில் பிறக்கப்போகிறது. ஒவ்வொரு புத்தாண்டு தொடங்கும் போது சில சபதங்கள் போட்டு அதனை பின்பற்ற அனைவரும் நினைப்பார்கள். ஆனால், சில விஷயங்களை எப்படியாவது புத்தாண்டில் முடித்தே ஆக வேண்டும் என பலர் உறுதியுடன் இருப்பார்கள்.
திருமணம் யோகம்
அதில் வீடு கட்டுவது, சொத்து வாங்குவது, திருமணம் கைகூடுவது என பலவற்றை மனதில் நினைத்து வைத்திருப்பார்கள். இதில் பெரும்பாலானோரின் மனநிலை இந்தாண்டாவது திருமணம் நடக்குமா என்று இருக்கும். எனவே, 2026 புத்தாண்டில் திருமண பாக்கியம் பெற உள்ள ராசிகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம்.
ஜோதிட ரீதியாகப் பார்த்தால், இந்த ஆண்டு பல ராசிக்காரர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். ஏனெனில் சில முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சிகள் நடக்கப் போகிறது. குறிப்பாக, குரு கடக ராசிக்கு நுழைகிறார். இதனால், வீடு, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிகள் ஏற்படக் கூடும். மங்களகராமான விஷயங்கள் நடக்கக் கூடும். அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டில் பல ராசிகளுக்கு திருமணம் யோகம் இருக்கும் என ஜோதிட ரீதியாக சொல்லப்படுகிறது.
2026ல் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு திருமணம் கைகூடும்?
துலாம் - துலாம் ராசி சுக்கிரனால் ஆளப்படுகிறது. இது இயல்பாகவே திருமணம் யோகம் கைகூடுவதாக இருக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டில் துலாம் ராசி திருமணத்திற்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று கூறுகிறது. துலாம் ராசிக்காரர்கள் பலருக்கு, 2026 ஆம் ஆண்டு வாழ்க்கையில் பொருளதார ரீதியாகவோ அல்லது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ரீதியாகவோ ஒரு நிலையான நிலையை அடைவீர்கள். உங்களுக்கான வாழ்க்கை துணை கிடைக்கும். ஏற்கனவே உள்ள உறவுகள் முறைப்படுத்தப்படலாம். மேலும், கமிட் ஆகாமல் இருப்பவர்களுக்கு விரைவில் உங்களுக்கான துணையை சந்திப்பீர்கள். துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதத்தில் திருமணம் கைகூடலாம்.
ரிஷபம் - ரிஷப ராசிக்காரர்களும் சுக்கிரனால் ஆளப்படுகிறார்கள். 2026ஆம் ஆண்டு ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு திருமணம் கைகூடும். குறிப்பாக, ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் திருமணம் யோகம் இருப்பதாக ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ரிஷப ராசிக்காரர்கள் 2026ஆம் ஆண்டு தங்களுக்கான துணையை தேர்வு செய்ய சாதகமான கிரக அமைப்புகளை கொண்டுள்ளனர். எனவே, காதல் விஷயங்களில் அவர்கள் முன்னோக்கி செல்வார்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய உறவு கிடைக்கும். திருமணம் மற்றும் காதல் உறவில் எப்போழுதும் விட புரிதல் சிறப்பாக இருக்கும். ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 திருமணம் யோகம் கண்டிப்பாக இருக்கும் என ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
மீனம் - 2026ஆம் ஆண்டு மீன ராசிக்காரர்கள் காதல் கைகூடும். உங்களுக்கான துணையை நீங்கள் தேர்வு செய்வீர்கள். மேலும், திருமணமும் கைகூடும். உங்களது காதல் விவரங்களில் குடும்பத்தில் கிரீன் சிக்கல் கிடைக்கலாம். மேலும், பெற்றோர் சம்மதத்துடன் திருமணம் உங்களுக்கு நடக்கலாம். மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பிப்ரவரி, மார்ச் மாதத்தில் திருமண கைகூட நல்ல மாதமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், நீண்ட நாட்களாக திருமண பொருத்தம் அமையாமல், அல்லது வரன் கிடைக்காமல் இருந்த நபர்களுக்கு பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகு வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது.
கடகம் - கடக ராசிக்காரர்கள் 2026ஆம் ஆண்டில் திருமணம் செய்து கொள்வார்கள். குருவின் ஆசியால், அவர்கள் வாழ்க்கையில் துணை கிடைக்க உள்ளது. காதல் முறிவின் வலிக்கு பிறகு, மீண்டும் 2026ஆம் ஆண்டு புதிய துணையை தேர்வு செய்வீர்கள். அதற்கான சூழல் உருவாகக் கூடும். நீண்ட காலமாக காதலித்து வந்த கடக ராசிக்காரர்கள், 2026ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொள்வார்கள். இவர்களுக்கு ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் திருமண யோகம் கைகூடலாம். மேலும், திருமணம் மற்றும் காதல் உறவில் இருந்து வருபவர்களின் வாழ்க்கை மேம்படும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல விஷயம் வரும்.
மகரம் - மகர ராசிக்காரர்கள் அடுத்த ஆண்டு குருவின் ஆசியுடன் திருமணம் செய்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக காதலித்து வந்தவர்களும் திருமணம் எனும் அடுத்த கட்டத்தில் நுழைய வாய்ப்புள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொள்ள சிறந்த ஆண்டாக மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அமையப்போகிறது. டிசம்பர் முதல் ஜனவரி 2027 மாதத்தில் இவர்களுக்கு திருமணம் கைகூடலாம். மேலும், காதல் செய்யக் கூடிய மகர ராசிக்காரர்கள் குடும்பத்தில் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். இவர்கள் காதல் திருமணத்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பு உண்டு. மொத்தத்தில் 2026 ஆண்டு மகர ராசிக்காரர்களுக்கு திருமணம் யோகம் இருக்கும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை)