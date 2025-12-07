பணம், உடல்நிலையில் கவனம்! 2026ல் உஷாராக இருக்க வேண்டிய 5 ராசிகள்

2026 New Year Rasipalan: 2026ஆம் புத்தாண்டு இன்னும் சில நாட்களில் பிறக்கப்போகிறது. ஒவ்வொரு புத்தாண்டிலும் ஒவ்வொரு ராசியினருக்கு சில மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. பல்வேறு கிரக பெயர்ச்சிகள் 2026ஆம் ஆண்டு நடக்கிறது. இதன் காரணமாக, 12 ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் போன்ற நேர்மறை ஆற்றலை 2026ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தும். ஆனால், சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறை ஆற்றலை கொண்டு வரும் என ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. எனவே, 2026ஆம் ஆண்டு எந்தெந்த ராசிகள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும், எந்த ராசிகள் அதிகப்படியான சிரமங்களை எதிர்கொள்வார்கள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
அதாவது, சேது கிரகத்தின் ஒவ்வொரு அசைவும் எதிர்மறை ஆற்றலை ஏற்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது. கேதுவின் பெயர்ச்சி, பார்வை, பெரும்பாலும் கெட்ட பலன்களை அளிக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 2025 மே 29ஆம் தேதி சிம்ம ராசியில் பயணித்து வரும் கேது, வரும் 2026ஆம் ஆண்டு முழுவதும் இதே ராசியில் கேது பயணிக்க உள்ளார். 2026ஆம் ஆண்டு இறுதியில் டிசம்பர் மாதத்தில் சிம்ம ராசியில் இருந்து வெளியேறுகிறார். இதன் காரணமாக, சில ராசிகளுக்கு எதிர்முறை ஆற்றலை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. கேதுவின் நேரடியாக பார்வ்வை குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறை பலன்களை கொண்டு வரும் என கூறுகின்றனர்.
எந்தெந்த ராசிகள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்?
மேஷம் - கேதுவின் பார்வையால் 2026ஆம் ஆண்டு மேஷ ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, குடும்பத்தினரிடம் வார்த்தைகளை சரியாக விட வேண்டும். குடும்ப உறவுகளுக்கு இடையே அவ்வப்போது சண்டைகள், வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம். கணவர் மனைவி கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு, பெரிய பிரச்னையாக வெடிக்கலாம். மேலும், சில நேரங்களில் வேலையிழப்பு கூடு ஏற்படலாம். மேலும், தொழிலில் முதலீடு செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஆரோக்கியத்தில் சிறு பின்னடைவுகள் ஏற்படலாம். இதனால், உங்கள் மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்கும். மேலும், மாணவர்கள் கல்வியில் சற்று பின்னடைவை சந்திப்பார்கள்.
ரிஷபம் - ரிஷப ராசிக்காரர்களின் ஜாதகத்தில் 4வது வீட்டில் மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறார் கேது. இதன் காரணமாக, ரிஷப ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ரிஷப ராசியினரின் சொத்து சார்ந்த வழக்குகளில் பிரச்னை அதிகரிக்கும். பூர்விக சொத்து கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம். மேலும், குடும்பத்தில் பிரச்னை அதிகரிக்கும். உறவினர்களிடம் தள்ளி இருப்பது நல்லது. எந்த ஒரு காரியங்களிலும் அவசர முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாம். நிதி சார்ந்த பிரச்னைகள் அதிகரிக்கும். உடன்பிறந்வர்கள் இடையே, தேவையற்ற பிரச்னைகள் உண்டாகும். காதல் உறவில் மனஸ்தாபங்கள் ஏற்படும். மேலும், வீண் செலவுகள் அதிகரிக்கும். வேலையில் பிரச்னை ஏற்படலாம்
கன்னி - 2026ஆம் ஆண்டு கன்னி ராசிக்காரர்களும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். செலவுகள் அதிகமாகும். மருத்துவ செலவுகளும் அதிகரிக்கும். கன்னி ராசியின் ஜாதகத்தில் 12வது வீட்டில் கேது மாற்றத்தை கொண்டு வருவதால், உடல்நிலையில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வெளியூர் பயணங்களின் போது சிறு விபத்துகள் ஏற்படலாம். இதன் மூலம் மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் பிரச்னை ஏற்படலாம். கடன் தொல்லை இருப்பதை விட மேலும் அதிகரிக்கும். கடந்த காலங்களில் நடந்த பிரச்னைகள் மீண்டும் உங்களை பாதிக்கலாம்.
தனுசு - தனுசு ராசிகளின் ஜாதகத்தில் 9வது வீட்டில் கேது மாற்றத்தை கொண்டு வருவதால், குடும்பத்தில் சலசலப்புகள் ஏற்படும். குறிப்பாக, தொழிலில் பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். முதலீடு செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறையாக இருக்க வேண்டும். குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தில் சிறு பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். திருமண வாழ்க்கையில் சிறுசிறு மனஸ்தாபங்கள் உண்டாகலாம். வேலையில் உயர் அதிகாரிகளிடம் அமைதியாக இருப்பது வேலையை தக்க வைக்க உதவும். எனவே, 2026ஆம் ஆண்டு தனுசு ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்,
கும்பம் - கும்ப ராசிக்கார்களுக்கு செலவுகள் அதிகரிக்கும். திருமண வாழக்கையில் தடைகள் உண்டாகும். குடும்ப உறவுகளில் பிரச்னைகள் ஏற்படலபாம். குடும்பத்தில் நிதி பிரச்னைகள் அதிகரிக்கும். கடன் பிரச்னைகளும் உயரும். எடுத்த காரியங்கள் அனைத்தும் தோல்வியில் முடியக் கூடும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
