  • காதலுக்காக உயிரையும் கொடுக்கும் 5 ராசி பெண்கள்! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

காதலுக்காக உயிரையும் கொடுக்கும் 5 ராசி பெண்கள்! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Zodiac Signs Who Never Give Up On Love: ஜோதிடத்தின்படி சில ராசியைச் சேர்ந்த பெண்கள் உயிரையும் கொடுத்து காதலிப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. அது என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 9, 2025, 12:17 PM IST
  • உயிரையும் கொடுத்து காதலிப்பாங்க
  • இந்த ராசியில் பிறந்த பெண்களா நீங்கள்
  • உடனே பாருங்க

காதலுக்காக உயிரையும் கொடுக்கும் 5 ராசி பெண்கள்! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Zodiac Sign Who Never Give Up On Love: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு ராசியினருக்கும் ஒவ்வொரு குணங்கள் கொண்டுள்ளன. ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு ராசியினருக்கு அவர்களின் வாழ்க்கை குறித்து கணிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும், அவர்களது வேலை, தொழில், வாழ்க்கை துணை போன்றவை எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்தும் ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், சில ராசியில் பிறந்த பெண்கள் காதலுக்காக உயிரையும் கொடுப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

காதலுக்காக உயிரையும் கொடுக்கும் 5 ராசிகள்

ரிஷபம் - ரிஷப ராசியில் பிறந்த பெண்கள் சுக்கிரனால் ஆளப்படுகிறார்கள். இவர்களது காதல் இறுதி வரை நீடிக்கும். எந்த காரணத்திற்காக அதனை உடைக்க மாட்டார்கள். இவர்கள் காதல் என்பது நீண்ட கால மகிழ்ச்சிக்காக கட்டமைக்கப்பட்ட ஒன்று. அவர்களின் காதலை எக்காரணத்திற்காக உடைக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு காதலில் உறுதி தன்மையுடன் இருப்பார்கள். காதல் விவகாரத்தில் பிரச்னை இருந்தாலும், விலகி செல்ல மாட்டார்கள். அதனை எப்படியாவது சரி செய்து, காதல் உறவில் தொடர்வே விருப்பப்படுவார்களாம். அவர்கள் காதலில் மிகவும் நேர்மையாகவும், உண்மையாகவும் இருப்பார்களாம்.

கடகம் - கடக ராசியில் பிறந்த பெண்கள் வலுவான உணர்வுகளுகக பெயர் பெற்றவர்கள். காதலை பொறுத்தவரை, அவர்கள் அவர்கள் மிகவும் அர்ப்பணிப்புள்ளவர்களாகவும், தங்கள் உறவுகளைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வார்கள். தங்களுடைய காதலனை மிகவும் அதிகமாக நேசிப்பார்களாம். அவர்களை பார்ப்பதற்காக எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்வார்களாம். கடக ராசிக்காரர்கள் மிகவும் இரக்க குணம் கொண்டவர்கள். இதனால், அவர்களது பார்ட்னர் சிறிது சோர்வடைந்தாலும், அதனை சரி செய்ய முயற்சிப்பார்களாம். காதல் விவகாரத்தில் அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பார்கள். கடினமான சூழ்நிலைகளில் தங்கள் துணையுடன் நிற்பார்கள்.

துலாம் - துலாம் ராசியில் காதலில் முழு அர்ப்பணிப்புடனும், முழு மனதுடனும் இருப்பார்கள். அவர்களது தங்கள் பார்ட்னரை தேடுவதில் மிகவும் உறுதியுடன் இருப்பார்கள். காதல் செட்டான பிறகு, அவர்கள் காதலை விட மாட்டார்கள். மேலும், இவர்கள் காதலில் வலிமையுடன் இருப்பார்கள். அவர்கள் சவால்களை நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்ளவும், தங்கள் காதலுக்காகப் போராடவும் தயாராக இருப்பார்கள். எந்த தடைகள் வந்தாலும், காதலை எக்காரணத்திற்காகவும் விட மாட்டார்கள். தொடர்ந்து காதலருடன் இணைக்கமான சூழலையும் மேற்கொள்வார்கள்.

மகரம் - ராசிக்காரர்கள் எப்போதும் வலுவான மற்றும் நிலையான உறவை உருவாக்க முயற்சிப்பார்கள். இவர்களுக்காக அதிகபடியாக நேரத்தை ஒதுக்குபார்கள். காதல் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சவால்கள் மற்றும் பின்னடைவுகளால் அதனை விட மாட்டர்கள். தொடர்ந்து, அந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு கொடுத்து, தொடர்ந்து காதலிப்பார்கள். தங்கள் உறவுகளில் எழும் எந்த தடைகளையும் அவர்கள் கடந்து செல்வார்கள். அவர்கள் மிகவும் நம்பகமான காதலியாக இருப்பார்கள். காதலில் விவகாரங்களில் மிகவும் உண்மையாக இருப்பார்கள்.

மீனம் - காதலைப் பொறுத்தவரை, மீன ராசிக்காரர்கள் ஆழ்ந்த உணர்ச்சிவசப்பட்டு, உள்ளுணர்வு கொண்டவர்கள். அவர்கள் காதலுக்காக எதையும் கொடுக்க தயாராக இருப்பார்கள். மேலும், காதலை தொடர்ந்து நீடிப்பதில் மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பார்கள். மீன ராசிக்காரர்கள் காதலில் அசைக்க முடியாதவர்களாக இருப்பார்கள். மிகவும் நம்பிக்கைகுரியவர்கள். காதலரை மன்னிக்கும் தன்மை உடையவர்கள். மேலும் அவர்களின் இரக்க குணம் அவர்கள் தங்கள் துணையின் குறைபாடுகளைப் புரிந்துகொண்டு அதனை ஏற்றுக் கொள்வார்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: மருமகளை கண்டாலே பிடிக்காது! இந்த 3 ராசி மாமியார்களால் ஒரே தலைவலி தான்!

Zodiac SignsZodiac Signs latest newsZodiac Signs who Never Give Up On LoveZodiac Signs womanwoman Zodiac Signs

