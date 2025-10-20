லட்சுமி தேவியின் கருணை.. தீபாவளிக்கு பிறகு இந்த 5 ராசிக்கு காத்திருக்கும் அதிர்ஷ்டம்

Luck Zodiac Signs In Diwali: ஒளி திருநாளான தீபாவளி அன்று அறிய யோகம் உருவாகும் என்று ஜோதிடர்கள் கூறுகிறார்கள். 2025 ஆம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை இருளை நீக்கி ஒளியை நிரப்பும் பண்டிகை மட்டுமல்ல, சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிருஷ்டத்தையும் செல்வத்தையும் கொண்டுவரும் ஒரு அற்புதமான காலமாக மாறப்போகிறது. இந்த தீபாவளி அன்று கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் நிலை மிகவும் சுபமாக இருக்கப்போகிறது. தீபாவளி நாளில் ஐந்து ராசிகளுக்கு அதிருஷ்டம் பிரகாசிக்கும். அந்த அதிருஷ்டம் வாய்ந்த ஐந்து ராசிகள் எவை என்று தெரிந்து கொள்வோம்.
தீபாவளி அமாவாசை:
தீபாவளி அமாவாசை அன்று செய்யப்படும் லட்சுமி பூஜை அளவில்லாத சக்தியை கொண்டது. இந்த முறை அந்த சக்தி சில ராசிக்காரரகளை நேரடியாக தேர்ந்தெடுத்து அவர்களின் வாழ்க்கையில் செல்வ மழையை பொழிய போகிறது. பொருளாதார சிக்கல்களால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்க போகிறது. வேலையில் பதவி உயர்வுக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்க போகின்றன. வியாபாரத்தில் நஷ்டத்தை சந்தித்தவர்களுக்கு லாபம் கிடைக்க போகிறது மற்றும் குடும்பத்தில் சண்டைகளால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு அமைதி கிடைக்க போகிறது. இந்த தீபாவளி ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு வரமாக மாறப்போகிறது.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கான அதிருஷ்டங்கள் என்னென்ன?
2025 தீபாவளியை முன்னிட்டு, ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிருஷ்டம் கதவை தட்ட போகிறது. முக்கியமாக பணலாபம் எதிர்பாராத விதமாக நடக்க போகிறது. ஏனென்றால் இந்த ஆண்டு ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நிதிரீதியாக மிகவும் சுபமாக இருக்க போகிறது. இந்த ராசிக்கு அதிபதி சுக்கிரன். செல்வம் செழிப்பு மற்றும் இன்பங்களுக்கு இவரே காரணி. தீபாவளி சமயத்தில் சுக்கிரன் உச்சநிலையில் சஞ்சரிப்பதால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம் உண்டாக போகிறது. இது அவர்களுக்கு ஒரு பொற்காலம் போன்றது. நீண்ட நாட்களாக இருந்த நிதி பிரச்சனைகள் கடன் தொல்லைகள் முற்றிலும் நீங்கும். எதிர்பாராத வழிகளில் பணம் வந்து சேரும். லாட்டரிகள் அல்லது பங்குச்சந்தை போன்றவற்றில் முதலீடு செய்தால் பெரிய லாபங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
நீங்கள் நீண்ட காலமாக விற்க விரும்பிய சொத்து இப்போது எதிர்பாராத விலைக்கு விற்கப்படுகிறது. புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்க வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவு இந்த நேரத்தில் நிறைவேறும். ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளிடமிருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு முக்கியமான பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். வணிகத்ததுறையில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். வணிகம் மற்ற நகரங்களுக்கும் அல்லது நாடுகளுக்கும் விரிவடைய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாகஃபேஷன், கலை, ஊடகம் அல்லது உணவு தொடர்பான வணிகம் செய்பவர்களுக்கு இது மிகவும் சாதகமான நேரம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். சுப காரியங்கள் நடக்கும். பெண்களுக்கு திருமண யோகம் பலமாக உள்ளது. உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் உங்கள் உறவு மேலும் பலப்படும். ஆரோக்கிய ரீதியாகவும் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். பழைய உடல்நல பிரச்சனைகளில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். தீபாவளி அன்று லட்சுமி தேவிக்கு வெள்ளை மலர்கள் வெள்ளை இனிப்பு பண்டங்கள் படைத்து பூஜை செய்வதன் மூலம் சுப பலன்கள் இரட்டிப்பாகும்.
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கான அதிருஷ்டங்கள் என்னென்ன?
தீபாவளிக்கு பிறகு லட்சுமி தேவியின் அருளைப் பெறப்போகும் ராசி மிதுனம் ராசி. மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த 2025 தீபாவளி புதிய வாய்ப்புகளையும் அளவற்ற செழிப்பையும் கொண்டு வரப்போகிறது. உங்கள் ராசி அதிபதி புதன் புத்திசாலித்தனம் பேச்சுத்திறன் மற்றும் வியாபாரத்திற்கு காரகர். தீபாவளி சமயத்தில் புதனின் சாதகமான பார்வை உங்கள் ராசியின் மீது இருப்பதால் உங்கள் நிதிநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் தெரிகிறது. தீபாவளி இரவிலிருந்து உங்கள் அதிருஷ்டம் மாறப்போகிறது. குறிப்பாக உங்கள் பேச்சு மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தால் அற்புதங்களை உருவாக்குவீர்கள். தொழிலில் அற்புதமான முன்னேற்றம் இருக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு அல்லது இடமாற்றம் இப்போது கிடைக்கும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் வரும். தற்போதைய வேலையை விட சிறந்த சம்பளம் மற்றும் சிறந்த பதவியுடன் புதிய வேலையில் சேர வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் லாப மழை பொழியும். வர்த்தகத்தில் சாதகமான தாக்கம் தெளிவாக தெரிகிறது.
புதிய வணிகங்களை தொடங்க அல்லது ஏற்கனவே உள்ள வணிகத்தை விரிவுபடுத்த இது சரியான நேரம். கூட்டு வணிகங்களும் சிறப்பாக செயல்படும். உங்கள் பணம் எங்காவது சிக்கி இருந்தால் அதாவது யாருக்காவது கடனாக கொடுத்திருந்தாலோ அல்லது எங்காவது முதலீடு செய்திருந்தாலோ அது இந்த நேரத்தில் திரும்ப கிடைக்கும். நீதிமன்ற வழக்குகள் அல்லது சொத்து தகராறுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்க்கப்படும். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதையும் கௌரவமும் அதிகரிக்கும். உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பு கூடும். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனைகளை அனைவரும் பின்பற்றுவார்கள். சகோதரர்களுடனோ அல்லது உறவினர்களுடனோ இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும். மாணவர்களுக்கு இது மிகவும் சாதகமான நேரம். அவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உயர்கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்புகளும் உள்ளன. தீபாவளி அன்று விஷ்ணுவையும் லட்சுமி தேவியையும் பூஜித்து பசுவிற்கு புல் கொடுப்பதன் மூலம் உங்கள் அதிருஷ்டம் இரட்டிப்பாகும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கான அதிருஷ்டங்கள் என்னென்ன?
தீபாவளிக்கு பிறகு லட்சுமி தேவியின் அருளைப் பெறப்போகும் ராசி துலாம். துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு 2025 தீபாவளி மிகவும் சிறப்பான மறக்க முடியாத பண்டிகையாக அமையப்போகிறது. இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தீபாவளியில்ிருந்து ஆறு மாதங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் துணை நிற்கும். லட்சுமி தேவியின் அருள் உங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். உங்கள் ராசியின் அதிபதி சுக்கிரன் என்பதால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களை போலவே உங்களுக்கும் பண விஷயங்களில் குறைவிருக்காது இருப்பினும் உங்களுக்கு தொழில் ரீதியாக சிறந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்க போகின்றன. நீங்கள் விரும்பிய வெற்றியையும் புகழையும் அடைவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் சமநிலை அதாவது உங்கள் ராசி சின்னமான தராசு போல எல்லா விஷயங்களிலும் ஒரு ஸ்திரத்தன்மை வரும். வேலையில் உங்கள் செயல் திறனுக்கு சிறந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான யோசனைகள் அதிகாரிகளை ஈர்க்கும். இதனால் ஒரு பெரிய திட்டத்தில் பணிபுரியும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது உங்கள் வாழ்க்கையை புதிய உயரங்களுக்கு கொண்டு செல்லும்.
வியாபாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு குறிப்பாக கூட்டாண்மை வணிகம் செய்பவர்களுக்கு இது ஒரு பொற்காலம். புதிய கூட்டாளிகள் வந்து சேருவார்கள். அவர்களால் வணிகம் எதிர்பார்த்த நிலைக்கு உயரும். பொருளாதார ரீதியாக உங்கள் வருமானம் கணிசமாக அதிகரிக்கும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வழிகளில் பணம் சம்பாதிப்பீர்கள். பழைய கடன்கள் அனைத்தும் தீர்க்கப்பட்டு நிதி ரீதியாக ஸ்திரத்தன்மை அடைவீர்கள். புதிய சொத்துக்களை வாங்க அல்லது நீண்ட கால முதலீடுகளை செய்ய இது ஒரு நல்ல நேரம். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உங்கள் ஆசை நிறைவேறும். சமூகத்தில் அனைவரும் உங்களை விரும்புவார்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடன் உறவுகள் இனிமையாக இருக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல சம்பந்தம் அமைந்து திருமணம் நடக்கும் வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. தீபாவளி அன்று லட்சுமி தேவிக்கு இளஞ்சிவப்பு நிற மலர்களை சமர்ப்பித்து ஓம் ஸ்ரீம் ஹிரீம் ஸ்ரீம் கமலே கமலாலயே சீதா பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீம் ஹிரீம் ஸ்ரீம் ஓம் மகாலட்சுமி நமஹ என்ற மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் லட்சுமி தேவியின் அருள் எப்போதும் உங்கள் மீது இருக்கும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கான அதிருஷ்டங்கள் என்னென்ன?
தீபாவளிக்கு பிறகு லட்சுமி தேவியின் அருளைப் பெறப்போகும் ராசி தனுசு. இந்த தீபாவளியில்ிருந்து தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிருஷ்டம். சூரியனை போல பிரகாசிக்க போகிறது. குறிப்பாக தேவர்களின் குருவான பிரகஸ்பதியின் தாக்கம் உங்கள் ராசியில் முழுமையாக இருப்பதால் உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து வகையான கஷ்டங்களும் நீங்கும். குரு ஞானம் செல்வம் மற்றும் அதிருஷ்டத்திற்கு காரணமானவர். அவரது அருளால் உங்கள் பிரச்சனைகள் முழுமையாக நீங்கும். கடனில் மூழ்கியவர்களும் பயப்படுவார்கள். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கப்படும். இதனால் உங்கள் நிதி நிலைமை அற்புதமாக மேம்படும். இளைஞர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய உயரங்களை எட்டுவார்கள். அரசு வேலைகளுக்கு முயற்சிப்பவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். வணிகங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் வளர்ச்சி இருக்கும்.
நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் இப்போது விரைவாக முடிவடையும். சொத்து வாங்குவதற்கோ அல்லது நிலத்தில் முதலீடு செய்வதற்கோ இது மிகவும் உகந்த நேரம். குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். பழைய சண்டைகள் குடும்ப சண்டைகள் முடிவுக்கு வரும். இதனால் மன அமைதி கிடைக்கும். இந்த மன அமைதி உங்கள் ஆரோக்கியத்திலும் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நீண்ட கால நோய்களில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். ஆன்மீக சிந்தனை அதிகரிக்கும். புனித யாத்திரைகள் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது. உயர்கல்வி கற்க விரும்பும் மாணவர்களுக்கு வெளிநாடுகளில் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். அவரது ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும். தீபாவளி அன்று லட்சுமி தேவிக்கு மஞ்சள் நிற ஆடைகள் மஞ்சள் நிற பூக்கள் மற்றும் கடலை பருப்பால் செய்யப்பட்ட இனிப்பு பண்டங்களை நைவேத்தியமாக வைத்து பூஜித்தால் குரு கிரகத்தின் அருள் இரட்டிப்பாகும்.
கும்பம் ராசிக்காரர்களுக்கான அதிருஷ்டங்கள் என்னென்ன?
தீபாவளிக்கு பிறகு லட்சுமி தேவியின் அருளைப் பெறப்போகும் ராசி கும்பம். தீபாவளி இரவு முதல் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிருஷ்டம் வரப்போகிறது. உங்கள் ராசியின் அதிபதியான சனீஸ்வரர் நீதிக்கும் கர்ம பலனுக்கும் அதிபதி. அவர் சாதகமாக இருக்கும்போது எதிர்பாராத விதமாக நிலையான நீண்ட கால லாபங்களை தருவார். இந்த தீபாவளி நாளிலிருந்து சனி பகவானின் நல்ல பார்வை உங்கள் ராசியில் இருக்க போகிறது. இதனால் நீங்கள் எந்த வேலையை தொடங்கினாலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். குறிப்பாக நீங்கள் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்ய நினைத்தால் இது மிகவும் நல்ல நேரம். நீங்கள் எதிர்பாராத லாபங்களை பெறுவீர்கள். ஆபத்துக்களை எதிர்கொள்ளும் தைரியம் உங்களுக்கு லாபத்தை தரும். பொருளாதார ரீதியாக உங்களுக்கு பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும்.
நீண்ட நாட்களாக உங்களை தொந்தரவு செய்து வந்த பிரச்சனைகள் தடைகள் இப்போது நீங்கும். எதிரிகளை வெல்வீர்கள். நீதிமன்ற வழக்குகளில் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரும். வேலையில் உங்கள் உழைப்புக்கு தகுந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சிலர் உங்களுக்கு எதிராக சதி செய்தாலும் அவை எதுவும் பலிக்காது. மங்களகரமான வெற்றி உங்களுக்கே கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் லாபம் அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு தொடர்புடைய வணிகம் செய்பவர்களுக்கு இது மிகவும் சாதகமான நேரம். கல்வி மற்றும் வெளிநாடு செல்வதற்கும் இது ஒரு நல்ல நேரம். இதன் மூலம் உயர்கல்வி அல்லது வேலைக்காக வெளிநாடு செல்லும் உங்கள் கனவு நிறைவேறும். ஆரோக்கிய ரீதியாக நரம்பு அல்லது எலும்பு தொடர்பான பழைய பிரச்சனைகளில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். தீபாவளி அன்று உங்கள் வீட்டிலேயே இருண்ட இடங்களில் குறிப்பாக வீட்டின் வெளியே கடுகு எண்ணெயால் விளக்குகள் ஏற்றுவது மற்றும் ஏழைகளுக்கு கருப்பு ஆடைகள் அல்லது இரும்பினால் செய்யப்பட்ட பொருட்களை தானம் செய்வது சனி பகவானின் அருளைப் பெற்று உங்கள் அதிருஷ்டம் மேலும் பிரகாசிக்கும்.
தீபாவளி அதிர்ஷ்ட ராசிகள்:
2025 தீபாவளி பண்டிகை துலாம், தனுசு, கும்பம், ரிஷபம் மற்றும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு சிறப்பு பண்டிகையாக அமையப்போகிறது. கிரகங்கள் சாதகமாக அமைகின்றன. லட்சுமி தேவியின் அளவற்ற கருணை இவர்களின் வாழ்க்கையை புதிய வெளிச்சத்தால் நிரப்புகிறது. தொழிலில் முன்னேற்றம், நிதி ஸ்திரத்தன்மை, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியம் போன்ற பல சுப பலன்களை இவர்கள் பெறப்போகிறார்கள். ஆனால் இந்த ராசிக்காரர்கள் கிரகங்களின் சாதகமான நிலையை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமானால் அவர்களும் கடின உழைப்பு விடா முயற்சி மற்றும் நேர்மறையான அணுகு முறையுடன் முன்னேற வேண்டும். சரியான முடிவுகளை எடுத்து வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொண்டால் இந்த தீபாவளி அவர்களின் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அற்புதமான மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
