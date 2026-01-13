5 ராசிகளுக்கு தங்கம் வாங்கும் யோகம்! 2026ல் நகைகளை அள்ளப்போறாங்க.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

2026ஆம் ஆண்டு தொடங்கி இரண்டு வாரங்கள் ஆகிவிட்டன. பொதுவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிகழும் கிரக மாற்றங்கள் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஒன்று அது நேர்மறையானதாக இருக்கும் அல்லது எதிர்மறையானதாக இருக்கும். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் பல முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் நிகழவிருக்கின்றன. அதிலும் குறிப்பாக குரு மற்றும் சனியின் பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்கள் இந்த 2026ஆம் ஆண்டில் முன்னேற்றத்தை காண இருக்கின்றனர். அதுவும் நிதி ரீதியாக அபரிமிதமாக வளர்ச்சியை அடைந்து தங்கத்தை வாங்கி குவிக்க இருக்கிறார்களாம்.
தங்கம் விலை இதுவரை இல்லாத உச்சத்தை நாளுக்கு நாள் அடைந்து வருகிறது. தற்போது 22 கேரட் தங்கம் ரூ. 1,05,000 தாண்டி விற்பனை ஆகி வருகிறது. இந்த ஆண்டில் இன்னும் விலை உச்சம் அடையும் என நிபுணர்களால் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் 2026ஆம் ஆண்டில் நிகழும் கிரக மாற்றங்கள் சில ராசிக்காரர்களை தங்கத்தில் முதலீடு செய்யவும் வாங்குவதிலும் முன்னிலை வகிப்பார்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது. அவர்கள் யார் யார்? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷம்
2026ல் மேஷ ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியாக வளர்ச்சி அடைவார்கள். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு உள்ளிட்ட பலன்கள் கிடைக்க இருக்கின்றனர். இவை அனைத்தும் பொரும்பாலும் இந்த வருடத்தில் பாதிக்கு மேல் நடைபெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் வருமானம் இருக்கும். அதனால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய நினைப்பார்கள். ஆண்டில் இறுதியில் குறிப்பிட்ட அளவு தங்கத்தை வாங்குவார்கள்.
ரிஷபம்
2026ஆம் ஆண்டு ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு வெற்றிகரமான ஆண்டாக அமையவிருக்கிறது. பழைய முதலீடுகள் லாபம் தரும். புதிய வணிக வாய்ப்புகள் மற்றும் சம்பள உயர்வுகள் கிடைக்கும். இதனால் பணப்புழக்கம் அதிகம் இருக்கும். அதனை ஈரட்டிப்பாக்க முயற்சிப்பீர்கள். குறிப்பாக தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய நினைப்பீர்கள்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு பொருளாதார உயர்வை தரும். சாதகமான கிரக மாற்றங்கள் நிகழ இருப்பதால் தொழில், வளர்ச்சி, வணிக லாபம் மற்றும் சொத்து தொடர்பாக பிரச்சனைகள் தீரும். தங்கம் மூலம் செல்வத்தை சேமிக்க முயல்வீர்கள். அதனால் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மொத்தத்தில் இந்த ஆண்டில் சூரியனால் ஆளப்படும் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பொருளாதாரத்தில் உயர்வை சந்திப்பார்கள்.
துலாம்
துலாம் ராசி சுக்கிரனால் ஆளப்படுகிறது. அவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு ஒரு மகத்தான ஆண்டாக இருக்கப்போகிறது. இந்த ஆண்டில் வீடு, தங்கம் போன்ற சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய நினைப்பீர்கள். நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். வணிகத்தில் லாபம் இருக்கும். துலாம் ராசிக்காரர்கள் இந்த ஆண்டில் அடையும் முன்னேற்றம் அவர்களை தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய தூண்டும்.
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு ஒரு வெற்றிகரமான ஆண்டாக அமையும். புதிய வருமானத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். முதலீடுகள் லாபம் தரும். வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு இருக்கும். இதனால் நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். தங்கம் மூலம் செல்வத்தை சேர்க்க நினைப்பீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
