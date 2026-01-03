வெளிநாடு பறக்கும் 5 ராசிகள்! ராஜவாழ்க்கை வாழப் போறாங்க.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Zodiac Sign That Travel Abroad In 2026: 2026ஆம் ஆண்டு பிறந்துள்ளது. இந்த ஆண்டில் பல கிரகங்களின் பெயர்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளதால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு நேர்முறை ஆற்றல் இருக்கும். இதனால், அவர்களது பணம், பொன், பொருளுடன் செழிப்போடு இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு குறிப்பிட்ட சில ராசிகள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளதாக ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
2026 ஆம் ஆண்டில் கிரகங்களின் இயக்கங்கள் சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் முக்கிய திருப்புமுனைகளைக் கொண்டுவரும். குறிப்பாக, பயணம், வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் மற்றும் புதிய வாழ்க்கையைத் தொடங்கும் யோகங்கள் வலுப்பெறும். 2026 ஆம் ஆண்டில் வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் ராசிகள் யார் யார் என்று பார்ப்போம்.
வெளிநாடு பறக்கும் 5 ராசிகள்
தனுசு - பயணம் என்பது தனுசு ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை இலக்குகளில் ஒரு பகுதியாகும். 2026 ஆம் ஆண்டு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஆண்டாகும். குருவின் செல்வாக்கு காரணமாக, புதிய அனுபவங்கள், நீண்ட தூர பயணம் மற்றும் வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களுக்கு இடையில், புதன், சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து இருக்கும்போது, தனுசு ராசிக்காரர்கள் வெளிநாட்டில் குடியேற அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கு நன்மை பயக்கும். எனவே, 2026ஆம் ஆண்டில் தனுசு ராசிக்காரர்கள் வெளிநாடு செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம் - மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை 2026ஆம் ஆண்டில் பிரகாசமாக இருக்கும். ஏப்ரல் மாத இறுதியில் ராகு மிதுன ராசியில் நுழைவதால், எதிர்பாராத மாற்றங்கள் ஏற்படும். மே மாத இறுதியில் நீங்கள் படிப்பு மற்றும் வேலைக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம் உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். வெளிநாட்டில் குடும்பத்துடன் செட்டில் ஆகவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வெளிநாடு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் வந்தாலும், சற்று யோசிக்காமல் முடிவு எடுப்பது சிறந்தது.
கும்பம் - கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு 2026 ஜூலை மாதம் முதல் பிரகாசமாக இருக்கும். வெளிநாடு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இவர்களுக்கு கிடைக்கும். வேலை, கல்வி தாண்டி, குடும்பத்துடன் வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், திருமணம் முடிந்தவர்களும் வெளிநாடுகளுக்கு டூர் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும்,புதிய தொழில் கூட வெளிநாட்டில் நீங்கள் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. உங்ளுக்கு வெளிநாட்டில் ப்ரோமோஷன் போன்றவை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம் உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும்.
மகரம் - மகர ராசிக்காரர்கள் முன் திட்டமிடல் இல்லாமல் எதையும் செய்ய மாட்டார்கள். குருவின் ஆசியால் மகர ராசிக்காரர்கள் நீண்ட தூரம் பயணிக்கும் வாய்ப்பை வழங்கும். ஜூன் முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலம் மிகவும் முக்கியமானது. இந்த நேரத்தில் தொழில் மாற்றங்கள், புதிய பொறுப்புகள் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைகள் வரக்கூடும். இந்த நேரத்தில் வீட்டில் இருந்து வந்த பணப் பிரச்னைகளும் முடிவுக்கு வரும்.
மீனம் - மீன ராசிக்காரர்கள் உணர்ச்சி ரீதியாக ஆழ்ந்த சிந்தனை கொண்டவர்கள். 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து புதிய தொடர்புகள், புதிய தொழில்கள் போன்றவை தொடங்குவீர்கள். வெளிநாடு செல்லவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. பிப்ரவரி முதல் மார்ச் வரையிலான காலகட்டமும், செப்டம்பர் மாத இறுதியும் கிரக நிலைகளால் பயணத்திற்கு சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், வெளிநாட்டு பயணம் மட்டுமல்ல, செட்டில் ஆவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் உள்ளது.