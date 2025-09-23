English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Raja Yoga: சக்திவாய்ந்த தனசக்தி ராஜ யோகம்.. அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் 3 ராசிகள் இவைத்தான்!

Dhan Shakti Rajyoga Astrology: தனசக்தி ராஜ யோகம் மூலம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி வரவு, செல்வம், குடும்ப மகிழ்ச்சி மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி போன்ற பல சாதகமான பலன்கள் ஏற்படப்போகிறது. இந்த சக்தி வாய்ந்த தனசக்தி ராஜ யோகத்தால மூன்று ராசியினருக்கும் கிடைக்கும் பலன்களை குறித்து முழுத்தகவலும் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Sep 23, 2025, 08:11 PM IST

Raja Yoga: சக்திவாய்ந்த தனசக்தி ராஜ யோகம்.. அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் 3 ராசிகள் இவைத்தான்!

Dhanshakti Rajyoga 2025: சக்தி வாய்ந்த தனசக்தி ராஜ யோகமானது உருவாக உள்ளது. இந்த யோகத்தால் மூன்று ராசியினரின் வாழ்க்கையில், தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றமும், பல மாறுபாடுகளும் நடக்கப்போகிறது. அந்த அதிஷ்டம் பெற்ற மூன்று ராசிகளுக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.

தனசக்தி ராஜ யோகம் என்றால் என்ன?

இந்து மத ஜோதிடத்தின் கணிப்புபடி,  தனசக்தி ராஜயோகம் என்பது ஒரு மங்களகரமான யோகம் ஆகும். இது செல்வம், அதிகாரம், முன்னேற்றம் மற்றும் பல நன்மைகளைத் தரக்கூடிய ஒரு யோகமாகக் கருதப்படுகிறது. இது சக்திவாய்ந்த யோகமாகவும் கருதப்படுகிறது.

தனசக்தி ராஜ யோகம் எப்படி உருவாகிறது? 

சுக்கிர பகவான் சொந்த ராசியான விருச்சகத்தில், செவ்வாய் கிரகத்துடன் இணைந்து சக்தி வாய்ந்த தன சக்தி ராஜ யோகத்தை உருவாக்க போகிறார். நவம்பர் 26 ஆம் தேதி அன்று சுக்கிரன் விருச்சிக ராசியில் சஞ்சரம் செய்ய போகிறார். செவ்வாய் ஏற்கனவே விருச்சிக ராசியில் இருக்கிறதனால் சுக்கிரனின் வருகையாழ் தனசக்தியான ராஜயோகத்தை உருவாக்க போகுது. இந்த தனசக்தி ராஜ யோகமானது 12 ராசிகளுக்கும் 12 விதமான பலன்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாலும், இந்த மூன்று ராசியினர் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்த போகுது.

தனசக்தி ராஜ யோகத்தால் அதிஷ்டம் பெறும் மூன்று ராசிகள்

கன்னி ராசி: முதலாவதாக கன்னி ராசி. கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு பல சாதகமான பலன்கள் கிடைக்க போகுது. குடும்ப வாழ்க்கையில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்க போகுது. சிறந்த நிதி நன்மைகளை ஏற்படுத்த போகுது. அதாவது இதுவரைக்கும் நிதி சார்ந்த, பணம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கும். ஏதாவது ஒரு தேவைக்காக பணத்தை நீங்க செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க. நீங்க ஏதாவது ஒரு தேவைக்காக பணத்தை ஒதுக்கி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அது மற்றொரு தேவைக்காக விரயமாக கூடும். இப்படித்தான் உங்க வாழ்க்கையில் பல கஷ்டங்கள் உங்களை தொடர்ந்துகிட்டே இருந்திருக்கும். 

ஆனால் இந்த நவம்பர் 26க்கு பிறகு உங்க வாழ்க்கையில பல மாற்றங்கள் நிகழ போகுது. உங்களுடைய நிதி நிலைமை உயர போகுது. இந்த காலகட்டத்தில செல்வம் அதிகரிக்க போகுது. உங்களுடைய கடின உழைப்பிற்கான பலன் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. சமுதாயத்தில நற்பெயரோட வாழ போறீங்க. உங்களுடைய துறையில புதிய உயரத்தை அடைய போறீங்க. நீங்க எந்த விதமான வேலை செஞ்சாலும், அதில் ஒரு உயர்ந்த இடத்தில் இருக்க போறீங்க. அனைவராலும் உங்களை பத்தி பேசக்கூடிய வாய்ப்புகளும் ஏற்படப்போகுது. 

உங்களுடைய மதிப்பும், மரியாதையும் சமுதாயத்தில பெரிய அளவில் மாற்றத்தை தரப்போகுது. வெளிநாட்டில் வேலை செய்ய புதிய வேலைவாய்ப்புகளும் உங்களை தேடி வரப்போகுது. வாழ்க்கைக்கான புதிய பாதைகள் உங்களுக்கு திறக்கப்பட போகுது. அதனால நீங்க எந்த ஒரு புதிய தொழில் தொடங்கணும்னாலும், இல்ல புதிய முயற்சிகளை கையாளணும் அப்படினாலும் தாராளமா செய்யலாம். இந்த ஒரு காலம் உங்களுக்கு நல்ல காலமாக இருக்குது. நீண்ட கால ஆசைகள் நிறைவேற்றக்கூடிய அனைத்து அம்சங்களும் உங்களுக்கு இருக்குது. அதனால நீண்ட கால ஆசைகள் நிறைவேற போகுது. குடும்பத்தில மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை ஏற்பட போகுது. சுப காரியங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும். 

சிம்ம ராசி: இரண்டாவதாக பார்க்கக்கூடிய ராசி சிம்ம ராசி. சிம்ம ராசிக்காரங்க சிறப்பான யோகங்களை அளிக்கக்கூடிய நன்மைகளை அளிக்கக்கூடிய காலகட்டமா இந்த காலம் அவங்களுக்கு அமையப்போகுது. பல்வேறு துறைகளில் வணிகத்தை விரிவுபடுத்துவத்கான வாய்ப்புகளும் தேடி வரப்போகுது. தொழில் வாழ்க்கையில் உயர் பதவிகளை அடைய போறாங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்க போகுது. 

உங்களுடைய துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடவும், அவர்கள் மூலமாக உங்களுக்கு பல வழிகளில் நன்மைகளும் தேடி வரப்போகுது. கடின உழைப்பிற்கான பலன்களை கிடைக்க போகுது. சமுதாயத்தில உங்களுடைய மதிப்பும், மரியாதையும் அதிகரிக்க போகுது. திருமண வாழ்க்கை அமைதியும், மகிழ்ச்சியுமாக இருக்க போகுது. உங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பாராத நன்மைகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு நடக்கப்போகுது. இதுவரைக்கும் நடக்காத விஷயங்கள், தடைபட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு கைகூடி வரப்போகுது. நீங்க நினைச்ச காரியங்களை செய்து முடிச்சு வெற்றியை காண போகிறீர்கள். 

ரிஷப ராசி: மூன்றாவதாக பார்க்கக்கூடிய ராசி ரிஷப ராசி. ரிஷப ராசிக்காரங்க தொழிலில் மகத்தான வெற்றியை காண போறீங்க. இதுவரைக்கும் நீங்கள் செய்து வந்த தொழிலில் லாபம் அதிகமாக இருந்திருக்காது. பல வழிகளில் இருந்து தொல்லைகள் ஏற்பட்டிருக்கும். எதிரிகளால் பாதிப்பு வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் உங்கள் தொழிலில் இருந்திருக்கும். வேலை செய்யும் இடம் மற்றும் நண்பர்களிடம் இருந்து பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கும். இவை அனைத்தையும் நீங்கள் இவ்வளவு நாட்களாக சமாளித்து வந்தது பெரிய கஷ்டம்தான். ஏன்னா அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கும். 

ஆனால் இந்த ஒரு காலத்துக்கு பிறகு, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளும் ஒரு முடிவுக்கு வரப்போகுது. தொழில்ரீதியா நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு உயரத்தை அடைய போறீங்க. புதிய ஒப்பந்தங்கள் பல கையெழுத்தாக போகுது. தொழில் வாழ்க்கையில் வெற்றி அளிக்க போகுது. புதிய வருமானத்திற்கான வழிகளும் உங்களை தேடி வரப்போகுது. எதிர்பாராத லாபம் அனைத்தும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. வெளியில் கொடுத்த பணம் வராமல் இருந்திருந்தாலும், இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணம் கட்டாயம் வந்துசேரும். 

திருமண வாழ்க்கை மிகவும் பிரச்சனையா இருந்தா கூட, அந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் ஒரு முடிவுக்கு வந்து, ஒரு சுபோகமான ஒரு வாழ்க்கையை பெறக்கூடிய அனைத்து அம்சங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. உங்களுடைய துணையுடன் சிறு மனக்கசப்புகள் ஏற்படலாம். ஆனா பொறுமையா இருந்தீர்கள் என்றால், பல்வேறு விஷயங்களை சாதிக்கக்கூடிய அனைத்து பலன்களையும் உங்களால் பெற முடியும். உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையிடம் இருந்து பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு, அதன் மூலமாக நீங்கள் பெரிய லாபம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்புகளும் நிறைய இருக்கிறது. 

ஆரோக்கியம் ரொம்பவே சிறப்பா இருக்க போகுது. இதுவரைக்கும் ஆரோக்கியத்தில ஏதேனும் பிரச்சனைகள் இருந்திருந்தால், அவை அனைத்தும் சரியாகி உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்பட போகுது. இதுவரைக்கும் மருத்துவ செலவுகள் இருந்திருக்கலாம். இதுக்கப்புறம் மருத்துவ செலவுகள் குறைய ஆரம்பிக்கும். உங்களுடைய லாபம், அதாவது உங்க தொழில்ல லாபம் அப்படிங்கிறது இரட்டிப்பான தன்மையை தரப்போகுது. தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் காணக்கூடிய அனைத்து அம்சங்களையும் நீங்கள் பெறப்போறீங்க. 

தனசக்தி ராஜ யோகம் முக்கிய அம்சங்கள்:

- தனசக்தி ராஜயோகம் என்பது செல்வம், அதிகாரம் மற்றும் முன்னேற்றத்தை தரும் சக்திவாய்ந்த யோகம்.
- 2025 நவம்பர் 26 முதல் சுக்கிரனின் விருச்சிக ராசியில் செவ்வாயுடன் இணைவால் தனசக்தி ராஜயோகம் உருவாகிறது.
- கன்னி ராசி மக்களுக்கு நிதி மேம்பாடு, குடும்ப மகிழ்ச்சி மற்றும் தொழில் முன்னேற்றம்.
- சிம்ம ராசி மக்களுக்கு வணிக வளர்ச்சி, உயர் பதவிகள் மற்றும் திருமண அமைதி.
- ரிஷப ராசி மக்களுக்கு தொழிலில் வெற்றி, புதிய வருமான வாய்ப்புகள் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் அமைதி.
- மூன்று ராசிகளுக்கும் வாழ்க்கையில் புதிய பாதைகள் திறக்கும், பழைய பிரச்சனைகள் தீரும்.
- தொழிலில் வெற்றி மற்றும் சமூக மதிப்பின் உயர்வு இந்த யோகத்தின் முக்கிய பலன்கள்.

சுருக்கம்: 

விருச்சகத்தில் சுக்கிர பகவான் செவ்வாய் கிரகத்துடன் இணைந்து தனசக்தி ராஜ யோகத்தை உருவாக்க போகிறார். நவம்பர் 26 ஆம் தேதி பிறகு நிறைய மாற்றங்கள் நிகழ விருக்கிறது. தனசக்தி ராஜயோகத்தின் பலன்கள் என்பது, அந்த யோகம் எந்த ராசியில் உருவாகிறது மற்றும் அந்த நேரத்தில் பிற கிரகங்களின் நிலை எவ்வாறு உள்ளது என்பதைப் பொறுத்து மாறுபடும். இந்த தனசக்தி ராஜயோகம் மூன்று ராசிகளுக்கும் நீண்ட கால ஆசைகள் நிறைவேற்றும் வாய்ப்பை வழங்கி, வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி மற்றும் சமநிலை ஏற்படுத்தும்.

