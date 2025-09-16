English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சூரிய கிரகணம்: இந்த ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக பாதிப்பு.. தலையெழுத்தே மாறலாம்!

Solar Eclipse 2025 Date And Time:சூரிய கிரகணம் நிகழும் சமயத்தில் சில ராசிக்காரர்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் சரியில்லாம இருக்கலாம். அந்த சமயத்தில் இறை வழிபாடுகள் செய்வதும், காரங்கள் செய்வது அவர்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது என ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர். சூரிய கிரகணத்தால் அதிகம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஐந்து ராசி குறித்து முழு விவரம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Sep 16, 2025, 06:45 PM IST

Trending Photos

மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Malaysia Day
மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
ஆவணி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
camera icon13
Purattasi Horoscope
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
ஆவணி 31 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 31 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சூரிய கிரகணம்: இந்த ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக பாதிப்பு.. தலையெழுத்தே மாறலாம்!

Solar Eclipse 2025 Which Zodiac Signs Affected: செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி 2025 ஆம் ஆண்டினுடைய கடைசி சூரிய கிரகணம் நிகழ உள்ளது. பொதுவாகவே இந்த கிரகணங்கள் நடக்கும்போது கண்டிப்பா ஒவ்வொருவருடைய ராசிக்காரர்களும் நிறைய மாற்றங்களை சந்திப்பார்கள் எனக் கூறுவது உண்டு. இதன்காரணமாக இந்த கிரகணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறோம். தற்போது நிகழவுள்ள கிரகணம் வருஷத்துடைய கடைசி சூரிய கிரகணமாகும். இந்த கிரகணம் எந்த நேரத்தில் தொடங்கி எந்த நேரத்தில் முடியும். இந்தியாவில் இந்த கிரகணத்தை பார்க்க முடியுமா? அதுமட்டும் இல்லாம இந்த கிரகணத்தால் ஒரு சில ராசிக்காரங்களுக்கு தலையெழுத்தே மாறக்கூடிய பலன் கூட வரலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. . யாருக்கெல்லாம் அசுப பலன் யாருக்கெல்லாம் சுபபலன் கிடைக்கும் என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

சூரிய கிரகணம் எப்பொழுது நிகழும்?

இந்த சூரிய கிரகணம், உலக நேரப்படி 17.29 மணிக்கு தொடங்கி 19:41 மணிக்கு உச்சத்தை அடையும். பிறகு 21.53 மணிக்கு முடியும். இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தெரிய வாய்ப்பில்லை. ஏனென்றால், இந்தியாவை பொறுத்தவரை இரவு நேரத்தில் இந்த சூரிய கிரகணம் நிகழும். அதாவது இந்திய நேரப்படி இந்த நிகழ்வு செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி அன்று, இரவு 10.59 மணியில் இருந்து செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி அன்று அதிகாலை 3:23 மணி வரை நீடிக்கும். எனவே இந்தியாவில் சூரிய கிரகண நிகழ்வை பார்க்க முடியாது. 

சூரிய கிரகணம் எங்கு எல்லாம் பார்க்க முடியும்?

இந்த சூரிய கிரகணத்தை எங்கெல்லாம் பார்க்க முடியும் என்றால், ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்த், அண்டார்டிகா, அமெரிக்கா மற்றும் பசிபிக் தீவுகளில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளில் வசிப்பவர்கள் எல்லாம் இந்த கிரகணத்தை பார்க்க முடியும். 

இந்த சூரிய கிரகணம் ஏன் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது?

இந்த சூரிய கிரகணம் பல காரணங்களுக்காக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அதாவது இரவும் பகலும் சமமா இருக்கக்கூடிய நாளில் நிகழ்கிறது. இந்துமத நாட்காட்டியின் படி, பித்ரு பக்ஷா காலத்தில் நிகழப்போகுது. ஆனால் இது இந்தியாவில் தெரியாததால் பாரம்பரிய சடங்குகள் எதுவும் கடைபிடிக்கப்படாது.

சூரிய கிரகணம் குறித்து அறிவுரை

கிரகணத்தை பார்க்கக்கூடிய பகுதிகளில் உள்ளவங்களுக்கு பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர். இந்த சூரிய கிரகணத்தை நேரடியாக பார்ப்பது கண்களுக்கு நிரந்தரமான பாதிப்பை கூட ஏற்படுத்தலாம். இதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட சூரிய கிரகண கண்ணாடிகள் அல்லது இதற்கான வடிகட்டிகளை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

சூரிய கிரகணத்தால் இந்த ஐந்து ராசிக்கு எச்சரிக்கை

இந்த சூரிய கிரகணத்தால் ஐந்து ராசிக்காரர்கள் மிகவும் கவனமா இருக்க வேண்டும் என ஜோதிடர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். ஜோதிடத்தின் படி இந்த கிரகணம் மூலம் இந்த ஆண்டில மிகப்பெரும் மாற்றத்தை கொடுக்கும் எனக் கூறியுள்ளனர். எனவே சூரிய கிரகண மூலம் ஐந்து ராசிக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை குறித்து பார்ப்போம்.

ரிஷப ராசிக்காரங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு

செப்டம்பர் மாதத்தில் நிகழக்கூடிய இந்த சூரிய கிரகணத்தால் இந்த ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருக்காது. சின்ன சின்ன கஷ்டங்களை சந்திக்க நேரிடலாம். நிறைய செலவுகளை சந்திக்க நேரிடலாம். முடிந்த வரைக்கும் சிக்கனமாக இருக்க முயற்சிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. வாழ்க்கையில் பல சவால்களை சந்திப்பார்கள். ராகு நான்காவது வீட்டை பார்ப்பதால் கஷ்டங்கள் அதிகரிக்கும். முக்கியமாக இந்த மாதத்தில் எந்த ஒரு நிதி முதலீடுகளை செய்வதையும் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டியதே நல்லது. அதாவது நீங்கள் ஒரு நிதி முதலீடு செய்ய நினைத்தால், இந்த நேரத்தில் செய்யாமல் கொஞ்சம் காலம் காத்திருந்து இந்த கிரகணம் எல்லாம் முடிந்த பிறகு உங்களுக்கு நேரம் நல்லா இருக்கும்போது செய்றது சிறந்தது. 

மிதுன ராசிக்காரங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சூரிய கிரகணம் கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த காலத்தில் இந்த ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க போகிறார்கள். நம்பிக்கையான ஒருவர் உங்களை ஏமாற்ற கூட வாய்ப்பு இருக்கு. இதனால யாரையும் நீங்கள் நம்பாம இருக்கறதே நல்லது. உங்களுடைய மனதைரியம் குறைந்து மனதளவில் பலவீனமாக இருப்பீர்கள். பண பிரச்சனைகளும் திடீரென தலை தூக்கலாம். ஆரோக்கியமும் பலவீனமாகலாம். இந்த காலத்துல மிதுன ராசிக்காரங்க சற்று கவனமாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் இருந்தால் மோசமான பாதிப்பை தவிர்க்கலாம். 

கன்னி ராசிக்காரங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு

கன்னி ராசியினுடைய முதல் வீட்டில் இந்த சூரிய கிரகணம் நிகழ இருக்கிறதால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் பல சவால்களை எதிர்கொள்வார்கள். வணிகம், காதல், வாழ்க்கை, நிதிநிலை போன்றவற்றின் சிரமங்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் எவரையுமே கண்மூடித்தனமா நீங்கள் நம்புவதை தவிர்க்கறது நல்லது. இல்லையெனில் பெரிய அளவில் இழப்பை கூட சந்திக்க நேரிடலாம். எந்த ஒரு வேலையை செய்வதாக இருந்தாலும் கவனமாக இருப்பது ரொம்ப முக்கியம். எந்த முடிவையும் எடுப்பதில் நீங்கள் அவசரப்படுறதை தவிர்க்கணும். கிரகணங்களின் நிகழ்வை சாதாரணமாக நினைக்காமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என ஜோதிட வல்லுனர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு

இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில நிகழக்கூடிய கிரகணங்களால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பண விஷயத்தில் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திபார்கள். இது மட்டுமின்றி சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகள் அதிகமாக வரலாம். சிலருக்கு பண இழப்பு ஏற்படக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது. குடும்ப சூழல் பதற்றம் நிறைந்ததாக இருக்கும். தந்தையுடனான உறவில் விரிசல் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு அதிகம். எச்சரிக்கையாக இருங்கள். 

மீன ராசிக்காரங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு

மீன ராசிக்காரர்கள் ஆண்டினுடைய இரண்டாம் சூரிய கிரகணத்தின் போது கூடுதல் கவனமாய் இருக்கணும். அதாவது நிதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு அதிகரிக்கலாம். முதலீடுகளால் இழப்புகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கலாம். நம்பிக்கையான மற்றும் நெருக்கமான ஒருவர் உங்களை ஏமாற்றக்கூட வாய்ப்பிருக்கிறது. இதனால் மூன்றாம் நபரிடம் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். நீதிமன்ற வழக்குகள் குறித்து ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த காலத்தில் மோசமான விளைவுகளை தவிர்க்க பொறுமையுடனும் எச்சரிக்கையுடனும் இருக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம். 

சுருக்கம்

கிரகண நேரத்தில் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும். அதேபோல குறிப்பாக இந்த கிரகணத்தால் எந்தெந்த ராசிக்காரங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் மற்றும் மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பதைக் குறித்த தகவல்களை பார்த்தோம். எனவே குறிப்பிட்டு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய வகையில் இந்த கிரகணத்தால சில சில பாதிப்புகள் ஏற்படும் எனபதால், நீங்கள் சற்று கவனமாக இருப்பது நல்லதுங்க.

பொறுப்பு துறப்பு

இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க - மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?

மேலும் படிக்க - சூரிய கிரகணம் 2025: உங்கள் ராசிக்கு ஏற்ப இவற்றை தானம் செய்யுங்கள் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும்

மேலும் படிக்க - புதன் சனி சேர்க்கையால் உருவாகும் பிரதியுதி திருஷ்டி: நாளை முதல் 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Suriya KiraganamSolar Eclipse 2025Tamil Panchangamsolar eclipse

Trending News