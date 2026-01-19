மகரத்தில் உருவாகிய 3 ராஜயோகம்! 3 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம்.. செல்வம், நகை சேரும்

Three Rajyogam In Capricorn: ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. இந்த ராஜயோகங்கள் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு சாதகமான மாற்றத்தை கொடுக்கிறது. அந்த வகையில், தற்போது ஒரே ராசியில் மூன்று ராஜயோகங்கள் உருவாகி உள்ளது. அதாவது, மகர ராசியில் மூன்று ராஜயோகங்கள் உருவாகியுள்ளன.
மகர ராசியில் புதன் மற்றும் சூரியன் சேர்க்கையால் புதாதித்ய ராஜயோகம், புதன், செவ்வாயின் சேர்க்கையால் லட்சுமி நாராயண யோகம், செவ்வாய் மகரத்தில் பெயர்ச்சி அடைந்ததால், ருச்சக ராஜயோகமும் உருவாகி உள்ளன. குறிப்பாக, 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரே ராசியில் இந்த மூன்று ராஜயோகங்கள் உருவாகி உள்ளதாக ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரே ராசியில் மூன்று ராஜயோகங்கள் உருவாகுவது சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மகரம்
மகர ராசியில் உருவாகி உள்ள இந்த ராஜயோகங்களும் அடுத்த சில மாதங்களுக்கு மகர ராசிகளுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். அடுத்த சில மாதங்களுக்கு மங்களகரமான விஷயங்கள் நடக்கும். எடுத்த காரியங்கள் திட்டமிட்டப்படி வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.
நகை, வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகம் உங்களுக்கு பிரகாசமாக இருக்கும். திருமணமாகதவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல வரன் அமைந்து, இந்தாண்டுக்குள் திருமணம் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கும் இன்னும் சில தினங்களில் மகிழ்ச்சியான செய்திகளை கேட்பீர்கள். லட்சுமி நாராணய யோகத்தால், மகர ராசிக்கார்களுக்கு நிதி ஆதாயங்கள் அதிகமாக இருக்கும். செல்வ செழிப்போடு இருப்பீர்கள்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசியின் 9வது வீட்டில் இந்த மூன்று ராஜயோகங்களும் உருவாகி உள்ளன. இதனால், ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக முடிக்ககாமல் இருந்து பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். தொழிலில் எதிர்பாராத முன்னேற்றத்தை பெறுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உறவினர்களிடம் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவடையும். பணியிடத்தில் எதிர்பார்த்த திருப்பத்தை கொண்டு வரும்.
உங்கள் திறமைக்கான வெகுமதியும், அங்கீகாரத்தையும் பெறுவீர்கள். உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளையும், ஆதரவுகளையும் பெறுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் பங்கேற்று வரும் நபர்களுக்கு, உங்களது முயற்சிகளுக்கு ஏற்ப நல்ல பலன்களை பெறுவீர்கள். கல்வியில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். பணி நிமித்தமாகவோ, படிப்பு காரணமாகவோ வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
மீனம்
மீன ராசியின் 11வது வீட்டில் மூன்று ராஜயோகங்களும் உருவாகிறது. இதனால், தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம் இருக்கும். பல வழிகளில் உங்களுக்கு வருமானம் வரும். தொழிலில் முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கும். புதுமண தம்பதிகளுக்கு குழந்தை குறித்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். நீங்கள் எதிர்பாராத நேரத்தில் உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள், அடுத்த சில மாதங்களுக்கு குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நீட்டிக்கும்.
