திருச்செந்தூரில் அதிகாலையில் சாமி தரிசனம் செய்தால் கிடைக்கும் நன்மைகள்!

அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், தமிழகத்தின் முக்கியமான ஆன்மீக தலங்களில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. கடலோரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த கோவிலில் செந்திலாண்டவனை தரிசிக்கத் தமிழகம் மட்டுமின்றி, உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தினசரி வருகை தருகின்றனர். பொதுவாக எந்த ஒரு கோவிலாக இருந்தாலும், அங்கு அதிகாலையில் சாமி தரிசனம் செய்வது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில், திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் அதிகாலையில் சுவாமி தரிசனம் மற்றும் பூஜைகளில் கலந்து கொள்வதால் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று தெரிந்துகொள்ளத் தொடர்ந்து படியுங்கள்.
அதிகாலை தரிசன நேரங்கள் என்ன?
திருச்செந்தூரில் உள்ள முருகன் கோவிலில் தினமும் அதிகாலை 5:00 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு சுப்ரபாதம் பாடப்படும். அதனை தொடர்ந்து, 5:30 மணி முதல் காலை 6:15 மணி வரை விஸ்வரூப தரிசனம் நடைபெறும். அதன் பின்னர், காலை 6:15 மணிக்கு உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகமும், காலை 8:00 மணிக்கு காலசந்தி பூஜையும் நடைபெறும்.
மன அமைதி மற்றும் விஸ்வரூப தரிசனம்
பொதுவாக அதிகாலை நேரம் என்பது பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் சுழலும் பிரபஞ்ச ஆற்றல் மிக அதிகமாக இருக்கும். அதிகாலையில் கடல் அலைகளின் ஓசையோடு, கோவிலில் ஒலிக்கும் சுப்ரபாதம் மற்றும் வேத மந்திரங்களை கேட்டு முருகனை தரிசிக்கும் போது, மன அழுத்தம் நீங்கி மன அமைதி கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. மேலும், நாள் முழுக்க தேவையான நேர்மறை ஆற்றலையும் பெற முடியும். அதிகாலையில் சுவாமிக்கு நடைபெறும் முதல் தரிசனமே விஸ்வரூப தரிசனமாகும். இறைவனின் முதல் பார்வை பக்தர்கள் மீது படும் நேரம் இதுவேயாகும். இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பதால், வாழ்வில் அதுவரை இருந்த கஷ்டங்கள், துன்பங்கள் மற்றும் தடைகள் அனைத்தும் நீங்கி, நல்ல யோகமும் வெற்றியும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.
கடன் தொல்லைகள் தீரும்
செவ்வாய்க்கிரகத்தின் அதிபதியாக முருக பெருமான் விளங்குகிறார். எனவே, வாழ்க்கையில் தீர்க்க முடியாத கடன் தொல்லைகள், சொத்து பிரச்சனைகள் மற்றும் வழக்குகளில் சிக்கி தவிப்பவர்கள், அதிகாலையில் நாழிக்கிணறு மற்றும் கடலில் புனித நீராடிவிட்டு திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசித்தால், அவர்களின் பிரச்சினைகள் அனைத்தும் நீங்கி நன்மைகள் நடைபெறும் என்று நம்பப்படுகிறது. திருச்செந்தூர் கோவில் கடலோரத்தில் அமைந்துள்ளதால், அதிகாலை நேரத்தில் அங்கு வீசும் குளிர்ந்த காற்றை சுவாசித்து, கடலில் நீராடி சாமி தரிசனம் செய்வது உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தும். மேலும், தொடர்ச்சியான தோல்விகளை சந்திப்பவர்கள் அல்லது தொழில், வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காண நினைப்பவர்கள், புதன்கிழமை அதிகாலையில் முருகனை தரிசனம் செய்தால் தொழிலில் லாபத்தையும், வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு உயர் பதவியும் கிடைக்கும்.
குடும்ப ஒற்றுமை மற்றும் செழிப்பு
திருச்செந்தூர் முருகனை அதிகாலையில் குடும்பத்தோடு சென்று தரிசிப்பதன் மூலம், கணவன்-மனைவி இடையே உள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி குடும்பத்தில் ஒற்றுமை உருவாகும். மேலும், பூர்வீகப் பிரச்சினைகள் தீர்ந்து குடும்பம் செழிக்கும் என்றும், பொருளாதார நிலை மேம்படும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. அதிகாலையில் சுவாமி தரிசனம் செய்யும் போது கோவிலில் பெரிதாக மக்கள் கூட்டம் இருக்காது. எனவே, கூட்ட நெரிசலோ அல்லது எந்த ஒரு சிரமமுமோ இன்றி, அமைதியாக முழு ஈடுபாட்டுடன் முருகனைத் தரிசித்து அவனது பரிபூர்ண அருளைப் பெற்று வர முடியும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
