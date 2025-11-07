English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • திருப்பதி பக்தர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. இனி தரிசனம் டிக்கெட் பெறுவது ஈஸி.. ஒரே மெசேஜ் தான்!

திருப்பதி பக்தர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. இனி தரிசனம் டிக்கெட் பெறுவது ஈஸி.. ஒரே மெசேஜ் தான்!

Tirumala Tirupati Darshan Ticket Booking: அடுத்த வரும் நாட்களில் நீங்கள் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்வீர்கள் என்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்கு தான். இனி ஏழுமலையானை தரிசிப்பதற்கு சுலபமான முறையில் டிக்கெட் எடுக்கும் வசதி கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 7, 2025, 10:20 AM IST
  • திருப்பதி பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • இனி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்வது ஈஸி
  • இந்த அம்சம் பற்றி தெரியுமா?

திருப்பதி பக்தர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. இனி தரிசனம் டிக்கெட் பெறுவது ஈஸி.. ஒரே மெசேஜ் தான்!

Tirumala Tirupati Latest News: உலகின் பணக்கார கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய தினமு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். ஆந்திரா மாநிலத்தில் உள்ள திருப்பதி ஏழுமலையான் உலக பிரசித்தி பெற்றது. திருப்பதி சென்றால், திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். வெளி மாநிலங்கள் மட்டுமின்றி, உலக நாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் ஏழுமலையான கால் கடுக்க நின்று தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

திருப்பதி பக்தர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ் 

இதற்காக, 3 மாதங்களுக்கு முன்பே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து தரிசித்து வருகின்றனர். ஆனால், டிக்கெட் கிடைப்பது என்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. திருப்பதி ஏழுமலையானின் இணையதளம்  வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். தரிசனத்திற்கு மட்டுமில்லாமல்,  கல்யாண உற்சவம், ஊஞ்சல் உற்சவம், ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம் போன்ற சேவைகளுக்கும் தனித்தனியாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். 

மேலும், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக பிரத்யேக டிக்கெட்டுகளும் உள்ளன. இவர்களுக்கு சிறப்பு பிரிவினருக்கான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும், பெரும்பாலும் 300 ரூபாய் தரிசன டிக்கெட்டுகளில் பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசித்து வருகின்றனர். டிக்கெட் எடுக்க முடியாத பட்சத்தில்,  திருப்பதியில் கவுண்டர்களில் நின்று, 300 ரூபாய் தரிசன டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம். 

இனி தரிசனம் டிக்கெட் பெறுவதி ஈஸி

இப்படியாக தரிசன டிக்கெட்டுகளை பக்தர்கள் பெற்று வந்த நிலையில், தற்போது புதிய அம்சம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், பக்தர்கள் ஏழுமலையானை  தரிசனம் செய்ய, சுலபமாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.  அதாவது, வாட்ஸ் ஆப் செயலி மூலமே இனி  திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.  வாட்ஸ் ஆப் செயலி அனைவரும் பயன்படுத்தக் கூடிய  ஒன்றாக உள்ளது.  எனவே,  இந்த செயலி மூலமே, திருப்பதி ஏழுமலையான தரிசனத்திற்கான டிக்கெட் எடுத்து கொள்ளலாம் என்பது எவ்வளவு மகிழ்ச்சி செய்தி.

அதாவது, திருப்பதி தேவஸ்தானின் வாட்ஸ் ஆப் எண்ணிற்கு ஹாய் அனுப்புவதன் மூலம் உங்களது டிக்கெட் எடுக்கும் முறை எளிதாகிவிடுகிறது.  முதலில் 9552300009 என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ் ஆப் மூலம் ஹாய் என அனுப்ப வேண்டும். பிறகு, அந்த சாட்டில் ENGLISH என அனுப்ப வேண்டும். தெலுங்கு மொழி தெரிந்தவர்கள், அதே மொழியிலேயே தொடர வேண்டும். 

பிறகு, உங்களுக்கான தரிசனம் நாள், நேரம் உள்ளிட்டவற்றை தேர்வு செய்து, எத்தனை பேர் தரிசனம் செய்கிறீர்கள் என்ற விவரத்தை தேர்வு செய்து கொள்ள வேண்டும்.  அதன்பிறகு, அதற்கான பணத்தை செலுத்தி, டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதற்கு வெறும் 5 நிமிடங்கள் மட்டுமே ஆகும்.  இந்த எளிய முறையை பயன்படுத்தி, பக்தர்கள் இனி திருப்பதி ஏழுமலையானை ஈஸியாக தரிசிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: ஐப்பசி 18 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

 

மேலும் படிக்க: கடன் தொல்லையா? செவ்வாய்கிழமையில் இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. உடனே தீரும்!

TirupatiTirumala TirupatiTirumala Tirupati DevasthanamTTDdarshan ticket

