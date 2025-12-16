திருப்பதி போறீங்களா? பக்தர்கள் குட் நியூஸ் சொன்ன தேவஸ்தானம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Tirumala Tirupati March Month Darshan Ticket: ஆந்திரா மாநிலத்தில் திருப்பதி எழுமலையான கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. உலக பணக்கார கடவுள் என அறியப்படும் திருப்பதி எழுமலையானை தரிசனம் செய்ய பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தந்த வண்ணம் இருப்பார்கள். தினமும் லட்சக்கணக்கான் திருப்பதி எழுமலையானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். பண்டிகை நாட்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும்.
திருப்பதி எழுமலையான் கோயில்
அந்த வகையில், டிசம்பர் 15ஆம் தேதியான நேற்று மொத்தம் 70,000 பக்தர்கள் தரிசனம் செய்துள்ளனர். நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் ரூ.4.66 கோடி காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்படியாக தினமும் எழுமயையானை தரிசிக்க பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. அதுவும் டிசம்பர் மாத கடையில் வைகுண்ட ஏகாதசி வருகிறது. இந்த நாட்களில் சொல்லவே வேண்டாம்.
அந்த அளவுக்கு பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இதற்கிடையில், எழுமலையான தரிசிக்க மூன்று மாதத்திற்கு முன்பே தரிசன டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வது அவசியம். 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வரை ஏழுமலையானை தரிசிக்க அனைத்து டிக்கெட்டுகளும் தீர்ந்துவிட்டன. அதை தொடர்ந்து, மார்ச் மாதம் தரினம் செய்வதற்கான தரிசன டிக்கெட் முன்பதிவுகள் ஆன்லைனில் துவங்கும் தேதி மற்றம் நேரம் குறித்த முழு விவரத்தை திருப்பதி தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த தேதியை குறித்து கொண்டு, பக்தர்கள் ஆன்லைனில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.
மார்ச் மாதம் தரிசன டிக்கெட் விவரம்
மார்ச் மாதத்தில் திருப்பதி எழுமலையான தரிசனம் செய்வதற்கான ரூ.300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் முன்பதிவு டிசம்பர் 24ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வெளியிடப்படும் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், மார்ச் மாதத்திற்கு திருப்பதி, திருமலையில் அறைகளை முன்பதிவு செய்வதற்கான டோக்கன்கள் டிசம்பர் 24ஆம் தேதி பகல் 3 மணிக்கு வெளியிடப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, அங்கப்பிரதட்சணை டோக்கன்கள் டிசம்பர் 23ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கும், ஸ்ரீவாணி டிக்கெட்டு காலை 11 மணிக்கும், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தரிசன டிக்கெட் டிசம்பர் 23ஆம் தேதி பகல் 3 மணிக்கும் வெளியிடப்படும் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், கல்யாண உற்சவம், ஊஞ்சல் சேவா, ஆர்ஜித் பிரம்மோற்சவம், சலகட்ல தெப்போற்பவம் உள்ளிட்ட சேவைகளுக்கான் ஆன்லைன் தரிசன டிக்கெட் டிசம்பர் 22ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு வெளியிடப்படும். சுப்ரபாதம், தோமாலா சேவா, அர்ச்சனை, அஷ்டதல பாத பத்மாராதனை சே உள்ளிட்ட ஆர்ஜித சேவைகளுக்கான டிக்கெட் டிசம்பர் 18ஆம் தேத காலை 10 மணிக்கு துவங்க உள்ளதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, பக்தர்கள் இதனை குறித்த வைத்துக் கொண்டு, உங்கள் தரிசன டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தேவஸ்தானம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: மார்கழி மாதம்: பிறக்கப்போகுது விடிவு காலம்.. 5 ராசிகளுக்கும் அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்
மேலும் படிக்க: 30 ஆண்டு.. சனிப்பெயர்ச்சியால் திடீர் பணக்காரன் ஆகப்போகும் ராசிகள்! 2026ல் அதிர்ஷ்டம் இரட்டிப்பாகும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ