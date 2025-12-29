English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
வைகுண்ட ஏகாதசி! திருப்பதி கோயிலில் தரிசன முறையில் மாற்றம்.. தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு

Tirumala Tirupati Temple: வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு, திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் தரிசன முறையில் மாற்றத்தை தேவஸ்தானம் கொண்டு வந்துள்ளது. எனவே, பக்தர்கள் இதனை தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 29, 2025, 01:26 PM IST
Tirumala Tirupati  Vaikunta Ekadasi 2025: உலகின் பணக்கார கடவுள் என திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் அழைக்கப்படுகிறது. ஆந்திர மாநிலம் திருமலை திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையானை தரிசிக்க தினந்தோறும் 50,000க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள்.  இந்தியா  மட்டுமின்றி, வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் திருப்பதிக்கு வருகை தருவார்கள். குறிப்பாக, மார்கழி மாதத்தில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும். அதுவும் வைகுண்ட ஏகாதசி, புத்தாண்டுக்கு பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும். 

வைகுண்ட ஏகாதசி

அந்த வகையில், 2025ஆம் ஆண்டில் மார்கழி வைகுண்ட ஏகாதசி நாளை (டிசம்பர் 30) அமைந்துள்ளது.  வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று  பெருமாளை வழிபடுவது நல்லது என கூறப்படுகிறது. வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று இரவு முழுவதும் கண் விழித்து, பெருமாளின் திருநாமங்களை செல்லிக் கொண்டே இருப்பதால் புன்னியம் கிட்டும் என நம்பப்படுகிறது.  மேலும், வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று பெருமாள் கோயிலுக்கு சென்று வழிபடுவதும் சிறந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. 

இந்த நிலையில், வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு திருப்பதி ஏழுமலையானை காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். குறிப்பாக, சொர்க்க வாசல் திறப்பை பார்க்க பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் டிசம்பர் 30, 31, ஜனவரி 1,2ஆம் தேதிகளில் சொர்க்க வாசல் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பதியில் தரிசன முறையில் மாற்றம்

சொர்க்க வாசல் தரிசனத்திற்கு டிக்கெட் இருக்கும் பக்தர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ஜனவரி 2 முதல் 8ஆம் தேதி வரை அனைத்து பக்தர்களும் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், பிரேக் தரிசனம், சிறப்பு தரிசனம், மூத்த குடிமக்கள் தரிசனம், மாற்றுத்திறனாளிகள் தரிசனம், அர்ஜித் சேவை தரிசன டிக்கெட்டுகள் அனைத்து ஜனவரி 2ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

அனைத்து பக்தர்களும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்கும் நோக்கில் இ-டிப் பதிவு செய்வதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக பதிவு செய்து  24 லட்சம் பக்தர்கள் இருந்தனர். இதில் 1.89 லட்சம் பக்தர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  இதன் மூலம் டோக்கன் பெற முடியாத பக்தர்கள் ஜனவரி 2ஆம் தேதி முதல் ஏழுமலையானை தரிசன்ன செய்ய வேறு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது.  அதாவது, பக்தர்கள் நேரடியாக திருமலைக்கு வந்து, சர்வ தரிசனத்தில் சென்று வைகுண்ட வாயில் வழி தரிசனம் செய்யலாம்.

நாளை முதல் முன்பதிவு தொடக்கம்

இதற்கிடையில், நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு இலவச தரிசனத்திற்கு முன்பதிவு செய்யலாம் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, இன்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் சொர்க்க வாசல் திறக்கப்படுகிறது. நாளை முதல் ஜனவரி 8ஆம் தேதி வரை 10 நாட்கள் ஏழுமலையான் கோயில் சொர்க்க வாசல் திறந்திருக்கும்.  எனவே, சொர்க்க வாசல் இலவச தரிசனத்திற்கு பக்தர்கள் கட்டாயம் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பக்தர்களே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற இணையதளம் அல்லது செயலி மூலம் தரிசன டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

