  • திருப்பதி சொர்க்க வாசல் திறப்பு எப்போது? தேதியை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க!

திருப்பதி சொர்க்க வாசல் திறப்பு எப்போது? தேதியை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க!

Tirumala Tirupati Vaikunta Ekadasi Sorgavaasal 2026: திருப்பதி எழுமலையான் கோயிலில்  வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு சொர்க்க வாசல் திறப்பு குறித்த தேதி வெளியாகி இருக்கிறது. இதனை நோட் செய்து கொண்டு, பக்தர்கள் சொர்க்க வாசல் திறப்பில் பங்கேற்கலாம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 8, 2025, 10:22 AM IST
  • திருப்பதி பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • சொர்க்க வாசல் திறப்பு தேதி அறிவிப்பு
  • தேவஸ்தானம் தரப்பில் வெளியான தகவல்

திருப்பதி சொர்க்க வாசல் திறப்பு எப்போது? தேதியை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க!

Tirumala Tirupati Latest News:  ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதி திருமலையில் உள்ள ஏழுமலையானை தரிசிக்க உலகம் முழுவதும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். உலக பணக்கார கடவுள் என அழைக்கப்படும் ஏழுமலையான் உலக பிரசித்தி பெற்றது. வெளி மாநிலங்கள் மட்டுமின்றி, வெளி நாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் ஏழுமலையானை கால் கடுக்க நின்று தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.  ரூ.300 சிறப்பு தரிசனம், விஐபி தரிசனம் உள்ளிட்டவற்றின் மூலம் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

திருப்பதி சொர்க்க வாசல் திறப்பு எப்போது? 

குறிப்பாக, வைகுண்ட ஏகாதசி நாளில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் வெகு விமர்சையாக சொர்க்க வாசல் திறப்பு நடைபெறக் கூடும். சொர்க்க வாசல் நாளில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள்.  வைகுண்ட ஏகாதசி நாளில் உத்தார துவாரம் எனும் சொர்க்க வாசல் வழியாக பக்தர்கள் கோயிலுக்குள்  அனுமதிக்கப்பட்டு தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.  

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு, ஏழுமலையானை தரிசிப்பதால் புண்ணியம் கிடைக்கும் என நம்பப்படுகிறது. இதனால், அந்த நாளில்  பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசிக்க வருகின்றனர். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான சொர்க்க வாசல் திறப்பு தேதி  திருப்பதி தேவஸ்தான் அறிவித்துள்ளது. 

வைகுண்ட ஏகாதசி 

அதன்படி,  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஏகாதசியை முன்னிட்டு, டிசம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 8ஆம் தேதி வரை பக்தர்களுக்கு சொர்க்க வாசல் திறக்க தேவஸ்தானம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதுகுறித்து பேசிய தேவஸ்தான அதிகாரி, "டிசம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 8ஆம் தேதி வரை சொர்க்க வாசல் தரிசனம் நடைபெறும்.  இதற்கான ஆனலைன் மற்றும நேரடி  டிக்கெட் விநியோகம் விரைவில் தொடங்கப்படும். மேலும், பத்மாவதி தாயார் கோவிலில் நவம்பர் 17ஆம் தேதிமுதல்  நவம்பர் 25ஆம் தேதி வரை கார்த்திகை பிரம்மோற்சவம் நடைபெறும். அதற்காக பணிகளும் நடந்து வருகிறது" என்று கூறினார்.

வைணவர்கள் மட்டுமின்றி அனைவராலும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் நாள் வைகுண்ட ஏகாதசி தினம். மாதந்தோறும் ஏகாதசி வந்தாலும், மார்கழி மாதம் வரும்  வைகுண்ட ஏகாதசி தான் அனைத்தையும் விட மிக முக்கியமான நாளாகும்.  இந்த நாளில் விரதம் இருந்து, பெருமாளை தரிசிப்பது  புண்ணியம் கிடைக்கும் என நம்பப்படுகிறது. வைகுண்ட ஏதாதசி நாளில் அனைத்து வைணவக் கோயில்களிலும் சொர்க்க வாசல் திறப்பு நடைபெறும். 

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் தரிசனம் செய்ய,  திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.  அல்லது தேவஸ்தானத்தின்  செயலி மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கெள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

