திருப்பதி தரிசன அப்டேட்: இலவச டோக்கன் எப்போது கிடைக்கும்? யுகாதி விழா புதிய அறிவிப்புகள்!

திருப்பதி தரிசன அப்டேட்: திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையானைத் தரிசிக்கத் திட்டமிடும் பக்தர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. மார்ச் 13-ம் தேதி நிலவரப்படி, இலவச தரிசன டோக்கன்கள் (SSD) மற்றும் திவ்ய தரிசன டோக்கன்கள் வழங்கும் நேரத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், வரவிருக்கும் யுகாதி பண்டிகையை முன்னிட்டு விசேஷ பூஜைகள் மற்றும் கோயில் ஆழ்வார் திருமஞ்சனம் குறித்த அறிவிப்புகளையும் தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ளது. திருப்பதி தரிசனம் (Tirumala Darshan Update) குறித்த முழுமையான விவரங்களை இங்கே விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
Tirupati Free Token Timing: இலவச தரிசன டோக்கன் நேரம்
கீழ் திருப்பதியில் வழங்கப்படக்கூடிய இலவச தரிசன டோக்கன்களான SST (SSD) டோக்கன்கள் மற்றும் திவ்ய தரிசன டோக்கன்கள் நேற்று (மார்ச் 12) மதியம் 12 மணி முதல் வழங்கப்பட்டன. மார்ச் 13 ஆம் தேதிக்கான இலவச தரிசன செய்ய 10000 SSD டோக்கன்களும் மற்றும் 2000 திவ்ய தரிசன டோக்கன்களும் வழங்கப்பட்டன. SSD டோக்கன்கள் மதியம் 12:25 மணி வரையிலும், திவ்ய தரிசன டோக்கன்கள் மதியம் 2:00 மணி வரையிலும் கிடைத்தன. இந்த டோக்கன்கள் கீழ் திருப்பதியில் மட்டும்தான் கிடைக்கும், திருமலையில் எங்கும் கிடைக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்ககது.
திருப்பதி தரிசனம்: பக்தர்களுக்கான அறிவுரை
கடந்த ஒரு வாரமாக டோக்கன்கள் மதியம் 12 மணிக்கே வழங்கப்படுவதால், பக்தர்கள் காலை 10 மணிக்கே காத்திருக்கத் தொடங்குகின்றனர். எனவே டோக்கன் மூலம் தரிசனம் செய்யத் திட்டமிடுபவர்கள் காலை 8:30 முதல் 9:00 மணிக்குள் வரிசையில் காத்திருப்பது நல்லது. இந்த டோக்கன்கள் அடுத்த நாள் தரிசனத்திற்காக மட்டுமே வழங்கப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
யுகாதி மற்றும் புஷ்பயாகம் சிறப்பு திருப்பதி தரிசனம் விவரம்
மார்ச் 14 அன்று மாலை 6:00 முதல் 8:00 மணி வரை புஷ்பயாகத்தை முன்னிட்டு அங்குரார்ப்பணம் பூஜை நடைபெறும்.
மார்ச் 15 அன்று ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரம் புஷ்பயாகம் (Srinivasa Mangapuram Pushpa Yagam) நடைபெறும். காலை 10 முதல் 11 மணி வரை உற்சவ மூர்த்திகளுக்கு ஸ்நபன திருமஞ்சனம். மதியம் 2 முதல் மாலை 4 மணி வரை புஷ்பயாகம் சேவை நடைபெறும். அதற்கு அடுத்து மாலை 5.30 முதல் 6.30 வரை நான்கு மாட வீதிகளில் உற்சவ மூர்த்திகள் உலா நடைபெறும்.
மார்ச் 16 அன்று யுகாதியை முன்னிட்டு காலை 7 முதல் 9 மணி வரை கோவில் ஆழ்வார் திருமஞ்சனம் நடைபெறும். அதன் பின் காலை 9:30 மணி முதல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
மார்ச் 19 யுகாதி அன்று மாலை 4:30 முதல் 6:00 மணி வரை பஞ்சாங்க சிரவணமும், யுகாதி ஆஸ்தானமும் நடைபெறும்.
திருப்பதி புஷ்பயாகம் தரிசன டிக்கெட் மற்றும் விலை விவரம்
புஷ்பயாக தரிசன டிக்கெட்டுகள் மார்ச் 14 அன்று கோயிலில் கிடைக்கும். இது தம்பதி டிக்கெட் (Couple Ticket) ஆகும். ஒரு டிக்கெட்டின் விலை ரூ.516 ஆக இருக்கும். அன்று கல்யாண உற்சவம் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளது.
திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசன நேரங்கள் (உத்தேசமாக)
- நேரடி சர்வ தரிசனம் (டோக்கன் இன்றி) - 15 முதல் 24 மணி நேரம்
- SSD / திவ்ய தரிசன டோக்கன்கள் - 3 முதல் 6 மணி நேரம்
- ₹300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் - 2 முதல் 5 மணி நேரம்
மார்ச் 12: திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசித்த புள்ளிவிவரங்கள்
- மொத்த பக்தர்கள்: 68,754
- முடி காணிக்கை: 25,569
- உண்டியல் காணிக்கை: ₹3.68 கோடி
