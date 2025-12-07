தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் 12 ராசிகளின் அதிர்ஷ்ட பலன்

Mars Transit In Sagittarius: டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி அதாவது இன்று இரவு 8:15 மணிக்கு செவ்வாய் தனுசு ராசிக்குள் நுழைவார், ஜனவரி 16, 2026 காலை 4:27 மணி வரை இதே ராசியில் செவ்வாய் பயணிப்பார். அதன் பிறகு, செவ்வாய் கிரகம் மகர ராசிக்குள் நுழையும். செவ்வாய் மேஷம் மற்றும் விருச்சிக ராசிக்கு அதிபதி ஆவார். அதேபோல் இந்த கிரகம் மகரத்தில் உச்சம் பெற்று கடகத்தில் பலவீனமாக இருக்கும். செவ்வாயின் சுப நிலையில் இருப்பவர் சக்திவாய்ந்தவராகவும் தைரியசாலியாகவும் மாறுகிறார். அந்த வகையில் தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடையும் போது அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கு பலவிதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். எனவே, செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: செவ்வாய் 9-ம் வீட்டில் பயணம்
செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியிலிருந்து ஒன்பதாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஒன்பதாவது வீடு என்பது அதிர்ஷ்டம் மற்றும் தந்தை ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் காரணமாக, உங்கள் அதிர்ஷ்ட உயர்வுக்கு சில தடைகள் ஏற்படலாம். கடவுள் மீதான உங்கள் கவனம் சற்று குறைவாக இருக்கும். மேலும், உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து உங்களுக்கு அதிக எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும். அனைத்து வகையான வசதிகளையும் பெற நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும்.
ரிஷபம்: செவ்வாய் 8-ம் வீட்டில் பயணம்
செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியிலிருந்து எட்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். எட்டாவது வீடு என்பது ஆயுள் மற்றும் திடீர் நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கினால், உங்கள் உடல்நலம் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். செல்வம் ஈட்ட நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைக் காண முடியாது. உங்கள் ஜாதகத்தில் 1, 4, 7, 8 அல்லது 12-ம் வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவது ஒருவரை தற்காலிகமாக தோஷமுடையவராக ஆக்குகிறது. உங்கள் எட்டாவது வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைகிறார், நீங்கள் ஜனவரி 16, 2026 வரை தற்காலிகமாக செவ்வாய் தோஷம் உடையவராகக் கருதப்படுவீர்கள். நீங்கள் திருமணமானவராக இருந்தால், உங்கள் துணையின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் 1, 4, 7, 8 அல்லது 12-ம் வீட்டில் இருக்கிறாரா என்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவ்வாறு இருந்தால், கவலை இல்லை. இல்லையெனில், இந்த பெயர்ச்சிக்குரிய பரிகாரங்களை நீங்கள் அவசியம் செய்ய வேண்டும்.
மிதுனம்: செவ்வாய் 7-ம் வீட்டில் பயணம்
செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியிலிருந்து ஏழாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஏழாவது வீடு என்பது வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் கூட்டாளிகள் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் காரணமாக, உங்கள் முயற்சிகளில் உங்கள் துணையிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் விரும்பியதை இந்த நேரத்தில் நிச்சயமாகப் பெறுவீர்கள். மேலும், உங்கள் குழந்தைகள் செழிப்படைவார்கள். உங்கள் ஜாதகத்தில் 1, 4, 7, 8 அல்லது 12-ம் வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவது தற்காலிகமாக அந்த நபரை தோஷமுடையவராக ஆக்குகிறது. உங்கள் ஏழாவது வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவதால், ஜனவரி 16, 2026 வரை உங்களுக்கு செவ்வாய் தோஷம் இருக்கும். நீங்கள் திருமணமானவராக இருந்தால், உங்கள் மனைவியின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் 1, 4, 7, 8 அல்லது 12-ம் வீட்டில் இருக்கிறாரா என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். அவ்வாறு இருந்தால், பரவாயில்லை. இல்லையெனில், இந்த செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சிக்கு நீங்கள் நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கடகம்: செவ்வாய் 6-ம் வீட்டில் பயணம்
செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியிலிருந்து ஆறாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஆறாவது வீடு என்பது நண்பர்கள், எதிரிகள், நோய் மற்றும் கடன் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் காரணமாக, குழந்தை பாக்கியம் பெறுவதில் சில சிரமங்களை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்களுக்கு ஏற்கனவே குழந்தைகள் இருந்தால், அவர்களுக்கு பிரச்சினைகள் வரக்கூடும். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் உங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும்.
சிம்மம்: செவ்வாய் 5-ம் வீட்டில் பயணம்
செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியிலிருந்து ஐந்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஐந்தாவது வீடு என்பது குழந்தைகள், புத்திசாலித்தனம், விவேகம் மற்றும் காதல் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கின் கீழ், நீங்கள் கடின உழைப்பால் பயனடைவீர்கள் மற்றும் கல்வி பெறுவீர்கள். உங்கள் குழந்தைகளுடனான உங்கள் உறவுகள் மேம்படும். உங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக மாறும். உங்கள் பெரியவர்களிடமிருந்து நீங்கள் முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், மேலும் உங்கள் படிப்பில் சிறப்பாகச் செயல்படுவீர்கள். உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறும்.
கன்னி: செவ்வாய் 4-ம் வீட்டில் பயணம்
செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியிலிருந்து நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். நான்காவது வீடு என்பது வீடு, நிலம், வாகனம் மற்றும் தாய் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நிலம், கட்டிடம் மற்றும் வாகனம் தொடர்பான மகிழ்ச்சியைத் தரும். உங்கள் தாயிடமிருந்தும் நீங்கள் முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். செவ்வாய் உங்கள் ஜாதகத்தில் 1, 4, 7, 8 அல்லது 12-ம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவது தற்காலிகமாக அந்த நபரை தோஷமுடையவராக ஆக்குகிறது. எனவே, இந்த செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சி ஜனவரி 16, 2026 வரை உங்களை தற்காலிகமாக பாதிக்கும். நீங்கள் திருமணமானவராக இருந்தால், உங்கள் துணையின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் 1, 4, 7, 8 அல்லது 12-ம் வீட்டில் பயணம் செய்கிறாரா என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். ஆம் என்றால், பரவாயில்லை. இல்லையெனில், நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து, செவ்வாய் கிரகப் பெயர்ச்சியை எதிர்த்துப் போராட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
துலாம்: செவ்வாய் 3-ம் வீட்டில் பயணம்
செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியிலிருந்து மூன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். மூன்றாவது வீடு என்பது துணிச்சல், இளைய உடன்பிறப்புகள் மற்றும் புகழ் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் காரணமாக, உங்கள் உடன்பிறப்புகளிடமிருந்து உதவி பெறுவதில் சில தாமதங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உங்களை திறம்பட வெளிப்படுத்த முடியாமல் போகலாம். உங்கள் உடல்நலத்திலும் சில ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படலாம்.
விருச்சிகம்: செவ்வாய் 2-ம் வீட்டில் பயணம்
செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியிலிருந்து இரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இரண்டாவது வீடு என்பது செல்வம், குடும்பம் மற்றும் பேச்சு ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கினால், நீங்கள் நிதி ரீதியாகப் பயனடைவீர்கள். உங்களுக்கு ஒருபோதும் உணவுப் பற்றாக்குறை இருக்காது. உங்கள் மூத்த சகோதரர்கள் மீதான உங்கள் அன்பு அப்படியே இருக்கும். மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களுடனும் உங்களுக்கு நல்ல ஒருங்கிணைப்பு இருக்கும்.
தனுசு: செவ்வாய் 1-ம் வீட்டில் (லக்னம்) பயணம்
செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியின் முதல் வீடான லக்னத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். முதல் வீடு என்பது உடல், ஆரோக்கியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகுந்த புகழையும் மரியாதையையும் பெற்றுத்தரும். நீங்கள் நிதி ரீதியாகவும் லாபம் பெறுவீர்கள். உங்கள் காதலியுடனான (அல்லது துணையுடனான) உங்கள் உறவு வலுப்பெறும். உங்கள் ஜாதகத்தில் 1, 4, 7, 8 அல்லது 12-ம் வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவது தற்காலிகமாக அந்த நபரை தோஷமுடையவராக ஆக்குகிறது. உங்கள் முதல் வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவதால், ஜனவரி 16, 2026 வரை நீங்கள் தற்காலிகமாக செவ்வாய் தோஷம் உடையவராகக் கருதப்படுவீர்கள். நீங்கள் திருமணமானவராக இருந்தால், உங்கள் மனைவியின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் 1, 4, 7, 8 அல்லது 12-ம் வீட்டில் இருக்கிறாரா என்பதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவ்வாறு இருந்தால், கவலை இல்லை. இருப்பினும், நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து இந்த பெயர்ச்சியை எதிர்த்துப் போராட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மகரம்: செவ்வாய் 12-ம் வீட்டில் பயணம்
செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியின் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். பன்னிரண்டாவது வீடு என்பது செலவுகள், இழப்புகள் மற்றும் திருமண மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கின் காரணமாக, உங்கள் நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சிறிது கோபத்தையும் வெளிப்படுத்தலாம். ஒருவரின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் 1, 4, 7, 8 அல்லது 12-ம் வீட்டில் இருந்தால், அந்த நபர் தற்காலிகமாக செவ்வாய் தோஷம் உடையவராகக் கருதப்படுகிறார். உங்கள் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைவதால், ஜனவரி 16, 2026 வரை நீங்கள் தற்காலிக செவ்வாய் தோஷம் உடையவராக இருப்பீர்கள். நீங்கள் திருமணமானவராக இருந்தால், உங்கள் மனைவியின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் 1, 4, 7, 8 அல்லது 12-ம் வீட்டில் பயணம் செய்கிறாரா என்பதில் நீங்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவ்வாறு இருந்தால், கவலை இல்லை. இல்லையெனில், நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து இந்த பெயர்ச்சியை எதிர்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கும்பம்: செவ்வாய் 11-ம் வீட்டில் பயணம்
செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியின் பதினொன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். பதினொன்றாவது வீடு என்பது வருமானம், லாபம் மற்றும் ஆசைகளை நிறைவேற்றுதல் ஆகியவற்றோடு தொடர்புடையது. இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கின் கீழ், உங்கள் விருப்பங்களில் ஒன்று நிறைவேறும். நீங்கள் நீதிக்காகப் பேசுவீர்கள். உங்கள் பெற்றோரும் நிதி ரீதியாகப் பயனடைவார்கள். கால்நடை வளர்ப்புத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைக் காண்பார்கள்.
மீனம்: செவ்வாய் 10-ம் வீட்டில் பயணம்
செவ்வாய் கிரகம் உங்கள் ராசியின் பத்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். பத்தாவது வீடு என்பது தொழில் (வேலை), அதிகாரம் மற்றும் தந்தை ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இந்த செவ்வாய் பெயர்ச்சி உங்கள் குடும்பத்தின் செல்வத்தை அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கலாம். உங்கள் ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும். அரசாங்க வேலைகளிலும் லாபகரமான சூழ்நிலைகள் உருவாகின்றன. உங்கள் தொழிலில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் தந்தையும் செழிப்பார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
