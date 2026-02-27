இன்றைய ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்!

மேஷம்
உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். கலை சார்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். கொள்கை பிடிப்பு குணம் அதிகரிக்கும். உலோக தொடர்பான பணிகளில் லாபங்கள் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் உருவாகும். உங்களின் பேச்சுகளுக்கு மதிப்புகள் மேம்படும். பலகும் விதங்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். பாராட்டு கிடைக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
அஸ்வினி : இன்னல்கள் குறையும்.
பரணி : லாபங்கள் அதிகரிக்கும்.
கிருத்திகை : மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
ரிஷபம்
ஆரோக்கியம் குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். சமூக நிகழ்வுகளால் மனதில் சில மாற்றமான வாய்ப்புகள் அமையும். விவசாய தொடர்பான பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். செய்தொழில் குறித்த சில ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதில் கவனம் வேண்டும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். இணையம் சார்ந்த துறைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஓய்வு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
கிருத்திகை : சிந்தனைகள் மேம்படும்.
ரோகிணி : ஆலோசனைகள் கிடைக்கும்.
மிருகசீரிஷம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்
உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். இடமாற்றம் தொடர்பான எண்ணங்கள் உண்டாகும். ஆன்மிக செயல்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். சமையல் பணிகளில் கவனம் வேண்டும். பழைய நினைவுகளால் மனதில் ஒரு விதமான போராட்டங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். செயல்களில் ஒருவிதமான ஆர்வமின்மை உண்டாகும். தந்தை வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். நட்பு மேம்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம்
மிருகசீரிஷம் : கவனம் வேண்டும்.
திருவாதிரை : ஆர்வம் உண்டாகும்.
புனர்பூசம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
கடகம்
கடினமான பணிகளையும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பீர்கள். வெளியூர் பயணங்களால் மேன்மை உண்டாகும். பொன் பொருள் சேர்க்கை தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். சமூக பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி தரும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். புகழ் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
புனர்பூசம் : மேன்மை உண்டாகும்.
பூசம் : அறிமுகம் கிடைக்கும்.
ஆயில்யம் : லாபம் கிடைக்கும்.
சிம்மம்
உயர் அதிகாரிகள் மூலம் ஆதரவான சூழ்நிலை காணப்படும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். எதிராக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகங்கள் அதிகரிக்கும். தந்தை பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். கௌரவ பதவிகள் மூலம் செல்வாக்குகள் மேம்படும். சிரமம் விலகும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
மகம் : ஆதரவான நாள்.
பூரம் : அறிமுகங்கள் அதிகரிக்கும்.
உத்திரம் : செல்வாக்குகள் மேம்படும்.
கன்னி
உடனிருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். அரசு சார்ந்த பணிகளில் சற்று பொறுமையுடன் செயல்படவும். புதிய வாகனம் வாங்குவது சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். தடைபட்ட சில பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். தாய் பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். இணையம் சார்ந்த துறைகளில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் காணப்படும். நிதானம் வேண்டிய நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்
உத்திரம் : புரிதல்கள் மேம்படும்.
அஸ்தம் : சிந்தனைகள் மேம்படும்.
சித்திரை : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
துலாம்
பெரியவர்களின் ஆதரவால் அனுகூலம் உண்டாகும். புதிய வேலை நிமித்தமான முயற்சிகள் கைகூடும். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். உறவினர்களின் வருகைகள் உண்டாகும். எண்ணிய சில வேலைகள் முடிவதில் அலைச்சல் உண்டாகும். தாய் வழி உறவுகள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். செயல்பாடுகளில் சில மாற்றம் மூலம் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். ஆதாயம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்
சித்திரை : அனுகூலம் உண்டாகும்.
சுவாதி : பிரச்சனைகள் குறையும்.
விசாகம் : அனுபவம் ஏற்படும்.
விருச்சிகம்
குழந்தைகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் தீரும். சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். சஞ்சலமான சிந்தனைகளால் மனதளவில் தடுமாற்றம் ஏற்படும். ஆன்மீக பணிகளில் ஈடுபாடு உண்டாகும். மனதளவில் புதுவிதமான உத்வேகத்துடன் காணப்படுவீர்கள். கவனம் வேண்டிய நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம்
விசாகம் : பிரச்சனைகள் தீரும்.
அனுஷம் : மாற்றம் ஏற்படும்.
கேட்டை : உத்வேகம் பிறக்கும்.
தனுசு
மனதில் புதுவிதமான ஆசைகள் உண்டாகும். கலை சார்ந்த செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குடும்ப வருமானத்தை மேம்படுத்த முயல்வீர்கள். மற்றவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். முகத்தில் புதுவிதமான பொலிவுடன் காணப்படுவீர்கள். வழக்குப் பணிகளில் சாதகமான தீர்ப்புகள் ஏற்படும். பாசம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
மூலம் : ஆசைகள் மேம்படும்.
பூராடம் : ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
உத்திராடம் : சாதகமான நாள்.
மகரம்
காப்பீட்டு தொடர்பான தனவரவுகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். எதிலும் கோபம் இன்றி செயல்படவும். எதிர்பாராத திடீர் வாய்ப்புகள் மூலம் புதுமை பிறக்கும். காப்பீடு சார்ந்த துறைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். மனதில் மாற்றமான நேர்மறை சிந்தனைகள் உண்டாகும். கற்றல் திறனில் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். எதிர்ப்பு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம்
உத்திராடம் : வரவுகள் மேம்படும்.
திருவோணம் : புதுமையான நாள்.
அவிட்டம் : குழப்பங்கள் நீங்கும்.
கும்பம்
மனை சார்ந்த செயல்பாடுகளில் சற்று கவனம் வேண்டும். பணி செய்யும் இடத்தில் பொறுப்புகள் குறையும். அதிகாரிகளிடம் அனுசரித்து செல்லவும். விவசாய பணிகளில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். வியாபார நிமித்தமான பயணம் மேம்படும். முதலீடு சார்ந்த விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். உதவி கிடைக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம்
அவிட்டம் : செயல்பாடுகளில் கவனம்
சதயம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
பூரட்டாதி : சிந்தித்து செயல்படவும்.
மீனம்
மனதளவில் இருந்து வந்த குழப்பம் நீங்கி புத்துணர்ச்சி உண்டாகும். பாகப்பிரிவினை தொடர்பான எண்ணம் மேம்படும். வீட்டின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். இணைய வழிகளில் வருமானம் மேம்படும். புதிய மனை வாங்குவது தொடர்பான எண்ணம் மேம்படும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். நிறைவு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்
பூரட்டாதி : புத்துணர்ச்சியான நாள்.
உத்திரட்டாதி : வருமானம் மேம்படும்.
ரேவதி : ஆதரவான நாள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க: இன்று கஜகேசரி யோகம்: 54 மணி நேரம்.. இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், இன்று முதல் பணம் கொட்டும்
மேலும் படிக்க: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. அதிர்ஷ்டம் ஆரம்பம், மேஷம், மிதுனம், கடகத்திற்கு மாளவ்ய ராஜயோகம்: பண மழை பொழிyயும்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ