இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 29, ஞாயிற்றுக்கிழமை: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கவலை தீரும்

Today Rasi Palan (Sunday, 29 March 2026): இன்று (ஞாயிற்றுகிழமை, 29 மார்ச் 2026) பங்குனி 15, நட்சத்திரம்: ஆயில்யம் - மார்ச் 28 பிற்பகல் 02:50 முதல் மார்ச் 29 பிற்பகல 02:37 வரை. மகம் - மார்ச் 29 பிற்பகல் 02:37 முதல் மார்ச் 30 பிற்பகல் 02:47 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:22, சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:26. சந்திரௌதயம் - மார்ச் 29 மாலை 3:34, சந்திராஸ்தமனம் - மார்ச் 30 காலை 4:12. அசுபமான காலம்: இராகு -மாலை 4:55 முதல் 6:26 வரை. எமகண்டம் - பிற்பகல் 12:24 முதல் 1:55 வரை. குளிகை - மாலை 3:25 முதல் 4:55 வரை. பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:45 முதல் 05:33 வரை.
12 ராசிகளுக்கான பலன்கள்
மேஷம்
உறவினர்கள் வழியில் புரிதல்கள் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளால் மாற்றமான சூழல் ஏற்படும். வெளியூர் பயணங்களால் தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். மனதில் புதுவிதமான தேடல்கள் உண்டாகும். எதிர்பாராத சில புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சிந்தனை போக்கில் கவனம் வேண்டும். பிரமை விலகும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
அஸ்வினி : அமைதி தேவை.
பரணி : நன்மை உண்டாகும்.
கிருத்திகை : முயற்சி பலன் தரும்.
ரிஷபம்
மற்றவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். எதையும் செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை உண்டாகும். சில விஷயங்களை திட்டமிட்டு செயல்படுத்துவீர்கள். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். தாய் வழியில் சில நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். தடங்கல் நீங்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்
கிருத்திகை : தெளிவு பிறக்கும்.
ரோகிணி : ஆதரவு பெருகும்.
மிருகசீரிஷம் : லாபம் கிடைக்கும்.
மிதுனம்
பொருளாதார தொடர்பான நெருக்கடிகள் குறையும். பணிகளில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் காணப்படும். பழக்கவழக்கங்களில் சிறுசிறு மாற்றங்கள் ஏற்படும். மற்றவர்களைப் பற்றிய கருத்துக்களை தவிர்க்கவும். எதிர்பார்த்திருந்த தனவரவுகள் கிடைக்கும். பிள்ளைகள் வழியில் சுப செலவுகள் உண்டாகும். மகிழ்ச்சி பெருகும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்
மிருகசீரிஷம் : ஆர்வம் கூடும்.
திருவாதிரை : பொறுமை அவசியம்.
புனர்பூசம் : செல்வாக்கு உயரும்.
கடகம்
கொடுக்கல் வாங்கலில் ஆதாயம் அடைவீர்கள். இழுபறியான வழக்குகள் சாதகமாக முடியும். விரும்பிய விஷயங்களை அடைவதற்கான சூழல் அமையும். தோற்றப்பொழிவு பற்றிய சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். சிந்தனைகளில் இருந்த குழப்பங்கள் குறையும். கம்பீரமான பேச்சுகளால் காரிய அனுகூலம் உண்டாகும். பயம் அகலும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 2
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்
புனர்பூசம் : நிறைவு கிடைக்கும்.
பூசம் : வெற்றி உண்டாகும்.
ஆயில்யம் : மேன்மை ஏற்படும்.
சிம்மம்
வியாபார சிந்தனைகள் மேம்படும். அரசு பணிகளில் ஆதாயம் உண்டாகும். அதிகாரப் பணிகளில் கவனத்துடன் இருக்கவும். ஆன்மீகத்தில் தெளிவுகள் பிறக்கும். இனம் புரியாத சில சிந்தனைகளால் தயக்கம் உண்டாகும். இடமாற்ற சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். கவலை தீரும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்
மகம் : கவனம் தேவை.
பூரம் : உயர்வு கிடைக்கும்.
உத்திரம் : விழிப்புணர்வு அவசியம்.
கன்னி
பெரியோர்களின் ஆசிகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் உதவிகள் கிடைக்கும். சேமிப்பு சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். சமூகப் பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். விருப்பமான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். செயல்பாடுகளில் அனுபவம் வெளிப்படும். வெற்றி கிட்டும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்
உத்திரம் : சுபம் கூடும்.
அஸ்தம் : நிம்மதி பெருகும்.
சித்திரை : தனலாபம் உண்டு.
துலாம்
செயல்பாடுகளில் துரிதம் உண்டாகும். உறவுகள் வழியில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். சமூகப் பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வெளிவட்டாரங்களில் செல்வாக்கு மேம்படும். நெருக்கமானவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். எண்ணம் ஈடேறும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீலம்
சித்திரை : வேகம் கூடும்.
சுவாதி : மதிப்பு உயரும்.
விசாகம் : புகழ் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்
வெளியூர் தொடர்பான புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நண்பர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். புதிய துறை சார்ந்த தேடல்கள் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். குழந்தைகள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் சில நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். களிப்பு கூடும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் சிவப்பு
விசாகம் : யோகம் கூடும்.
அனுஷம் : உதவி கிடைக்கும்.
கேட்டை : ஆர்வம் பிறக்கும்.
தனுசு
குழப்பமான சிந்தனைகளால் சோர்வுகள் உண்டாகும். வெளியூர் பயணம் மூலம் மாற்றமான சூழல் ஏற்படும். குழந்தைகள் வழியில் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். உடன்பிறந்தவர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். நினைத்த காரியங்களை நிறைவேற்ற உழைப்பை மேம்படுத்த வேண்டும். கல்வி பணிகளில் ஆர்வமின்மை ஏற்படும். ஆதாயம் அடையும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
மூலம் : அலைச்சல் இருக்கும்.
பூராடம் : பொறுமை தேவை.
உத்திராடம் : உழைப்பு உயர்த்தும்.
மகரம்
வாழ்க்கை துணை வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். சுப காரிய தொடர்பான முயற்சிகள் ஈடேறும். பூர்வீகத்தில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தந்தையின் ஆரோக்கியம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். நண்பர்களுடனான சந்திப்பு மனதில் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பாராட்டுக்களை பெறுவீர்கள். ஆதரவு கிடைக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : கருநீலம்
உத்திராடம் : மகிழ்ச்சி நிலைக்கும்.
திருவோணம் : ஆர்வம் கூடும்.
அவிட்டம் : வெற்றி நிச்சயம்.
கும்பம்
பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் திறமைகள் வெளிப்படும். கடன் சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும். சேமிப்பு சார்ந்த ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். நினைத்த காரியங்கள் கைக்கூடி வரும். அரசாங்க காரியங்கள் நிறைவு பெறும். எதிர்ப்பு மறையும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
அவிட்டம் : நலம் பெருகும்.
சதயம் : யோகம் உண்டாகும்.
பூரட்டாதி : வெற்றி கிட்டும்.
மீனம்
பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வீர்கள். குழந்தைகள் பிடிவாதமாக செயல்படுவார்கள். வெளியூர் பயணங்கள் மூலம் அனுகூலமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சுப காரியங்களில் கலந்து கொண்டு மனம் மகிழ்வீர்கள். பலதரப்பட்ட சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பங்கள் ஏற்படும். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். செலவு குறையும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்
பூரட்டாதி : குழப்பம் நீங்கும்.
உத்திரட்டாதி : உறவு பலப்படும்.
ரேவதி : அமைதி உண்டாகும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
