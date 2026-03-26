இன்றைய ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. இந்த 2 ராசிக்காரர்களுக்கு லாபம்!

Today Rasi Palan: தமிழ் ஆண்டு, தேதி - விசுவாவசு, பங்குனி 12, நாள் - மேல் நோக்கு நாள், பிறை - வளர்பிறை, நட்சத்திரம: திருவாதிரை - மார்ச் 25, மாலை 05:33 முதல் மார்ச் 26, மாலை 04:19 வரை, புனர்பூசம் - மார்ச் 26, மாலை 04:19 முதல் மார்ச் 27, மாலை 03:24 வரை, சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்: சூரியோதயம் - காலை 6:24, சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:26, சந்திரௌதயம் - மார்ச் 26, பிற்பகல் 12:43, சந்திராஸ்தமனம் - மார்ச் 27, காலை 1:45. அசுபமான காலம்: இராகு - பிற்பகல் 1:55 முதல் 3:26 வரை, எமகண்டம் - காலை 6:24 முதல் 7:54 வரை, குளிகை - காலை 9:25 முதல் 10:55 வரை, துரமுஹுர்த்தம் - காலை 10:25 AM முதல் 11:13, தியாஜ்யம் - காலை 03:52 முதல் 05:24 வரை.
மேஷம்
எதையும் சமாளிக்கும் மனப்பக்குவம் ஏற்படும். பூர்வீக வீட்டை விரிவு படுத்துவதற்கான முயற்சி மேம்படும். வெளியூர் பயணத்தால் அனுபவம் கிடைக்கும். குழந்தைகளால் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். நவீன பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். மற்றவர்களுக்காக சில செலவுகளை செய்து மகிழ்வீர்கள். செயல்பாடுகளில் இருந்து சோர்வுகள் குறையும். வரவு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் நிறம்
அஸ்வினி : பக்குவம் ஏற்படும்.
பரணி : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
கிருத்திகை : சோர்வுகள் குறையும்.
ரிஷபம்
குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூலம் கலகலப்பான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். நிலுவையில் இருந்த பணிகளை செய்து முடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். வாகன பயணங்களில் முன்னேற்றமான சூழ்நிலை காணப்படும். தடைபட்டு வந்த தனவரவுகள் கிடைப்பதற்கான சூழ்நிலைகள் அமையும். வியாபார நிமித்தமான முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். ஆசை மேம்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் நிறம்
கிருத்திகை : கலகலப்பான நாள்.
ரோகிணி : முன்னேற்றமான நாள்.
மிருகசீரிஷம் : முதலீடுகள் அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்
நண்பர்கள் பற்றிய புரிதல் அதிகரிக்கும். தொழில் சார்ந்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். திடீர் பயணங்களால் ஒரு விதமான சோர்வுகள் உண்டாகும். சமூகம் பற்றிய புதிய கண்ணோட்டங்கள் பிறக்கும். சிந்தனைப் போக்கில் கவனம் வேண்டும். பிற மொழி மக்களிடம் கவனம் வேண்டும். நலம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
மிருகசீரிஷம் : புரிதல் அதிகரிக்கும்.
திருவாதிரை : சோர்வுகள் உண்டாகும்.
புனர்பூசம் : கவனம் வேண்டும்.
கடகம்
சக ஊழியர்கள் இடத்தில் விட்டுக் கொடுத்து செயல்படவும். எதிலும் பதற்றம் இன்றி செயல்படுவது நல்லது. திடீர் வரவுகள் ஏற்படும். மனதை உருத்திய சில பிரசனைகளுக்கு தெளிவான முடிவுகள் கிடைக்கும். நிதானமான பேச்சுக்கள் நன்மதிப்பை உருவாக்கும். வெளியூர் பயணம் வாய்ப்புகளில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். நட்பு மேம்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : காவி நிறம்
புனர்பூசம் : விட்டுக் கொடுத்து செயல்படவும்.
பூசம் : முடிவுகள் கிடைக்கும்.
ஆயில்யம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
சிம்மம்
மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் செல்வாக்கு உயரும். தொழில் கல்வி சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். சமூகப் பணிகளில் லாபகரமான சூழல் ஏற்படும். குடும்ப பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். ஆன்மீகப் பணிகளில் புரிதல் ஏற்படும். அமைதி நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்
மகம் : தெளிவு பிறக்கும்.
பூரம் : லாபகரமான நாள்,
உத்திரம் : புரிதல் ஏற்படும்.
கன்னி
எதிர்காலம் சார்ந்த சிந்தனைகள் பிறக்கும். காப்பீடு துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும். புதிய முயற்சிகளில் மாறுபட்ட அனுபவம் ஏற்படும். உறவினர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்பு உண்டாகும். வியாபாரத்தில் சந்தை நிலவரங்களை அறிந்து செயல்படவும். உத்தியோகத்தில் நுட்பமான சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். புகழ் மேம்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
உத்திரம் : வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.
அஸ்தம் : ஒத்துழைப்பு உண்டாகும்.
சித்திரை : புரிதல் உண்டாகும்.
துலாம்
மனதளவில் தைரியம் பிறக்கும். தந்தை வழியில் உதவிகள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். திட்டமிடாத சில செலவுகளால் நெருக்கடிகள் ஏற்படும். சிக்கனமாக செலவு செய்து சேமிப்பை மேம்படுத்துவீர்கள். வியாபாரம் ரீதியான செயல்களில் அனுபவம் அதிகரிக்கும். வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் மேன்மை ஏற்படும். அன்பு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
சித்திரை : உதவிகள் கிடைக்கும்.
சுவாதி : நெருக்கடிகள் ஏற்படும்.
விசாகம் : மேன்மை ஏற்படும்.
விருச்சிகம்
குடும்பத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உருவாகும். புதிய நபர்களால் மாறுபட்ட அனுபவம் உண்டாகும். வித்தியாசமான கற்பனைகளால் குழப்பம் அதிகரிக்கும். வர்த்தக வியாபாரத்தில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். புதிய விஷயங்களில் தலையிடுவதை தவிர்க்கவும். தம்பதிகளுக்குள் புரிதல் ஏற்படும். லாபம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம்
விசாகம் : ஏற்ற இறக்கமான நாள்.
அனுஷம் : பொறுமையுடன் செயல்படவும்.
கேட்டை : புரிதல் ஏற்படும்.
தனுசு
விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். எதிர்பாராத சில புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சுப காரிய பேச்சு வார்த்தைகள் கைகூடும். திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய பயணம் முலம் நட்பு வட்டம் விரிவடையும். சகோதரர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். உயர்வு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்
மூலம் : ஆதரவான நாள்.
பூராடம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
உத்திராடம் : ஒத்துழைப்பு ஏற்படும்.
மகரம்
எதிலும் உற்சாகமாக செயல்படுவீர்கள். எதிர்பாராத சில வரவுகள் உண்டாகும். வழக்குகளில் எதிர்பார்த்த தீர்ப்புகள் வரும். தூரத்து உறவினர்கள் தேடி வருவார்கள். அரசு வழியில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கடன் சார்ந்த இன்னல்கள் குறையும். வியாபாரத்தில் லாபகரமான வாய்ப்புகள் அமையும். நீண்ட நாள் சிக்கல்கள் குறையும். ஆதரவு மேம்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்
உத்திராடம் : வரவுகள் உண்டாகும்.
திருவோணம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
அவிட்டம் : சிக்கல்கள் குறையும்.
கும்பம்
பொழுதுபோக்கு தொடர்பான விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பலதரப்பட்ட சிந்தனைகள் மூலம் தூக்கமின்மை ஏற்படும். கூட்டாளிகளிடம் இருந்த வேறுபாடுகள் குறையும். கலை சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும். நெருக்கமானவர்களிடம் மனம் விட்டு பேசுவதன் மூலம் தெளிவு பிறக்கும். வெளியூர் தொடர்பான பயணங்கள் மூலம் அனுபவங்கள் உருவாகும். சுகம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம்
அவிட்டம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
சதயம் : வேறுபாடுகள் குறையும்.
பூரட்டாதி : அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
மீனம்
கடன் தொடர்பான சிந்தனைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். உத்தியோகத்தில் திறமைகள் வெளிப்படும். வங்கி சம்பந்தமான காரியங்கள் நிறைவேறும். கால்நடை பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். கல்வியில் இருந்த தடுமாற்றம் மறையும். வீட்டினை மனதிற்கு பிடித்த விதத்தில் மாற்றி அமைப்பீர்கள். அரசு வழியில் சாதகமான செய்திகள் கிடைக்கும். பிரீதி நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
பூரட்டாதி : திறமைகள் வெளிப்படும்.
உத்திரட்டாதி : மேன்மை ஏற்படும்.
ரேவதி : சாதகமான நாள்.
மேலும் படிக்க: இன்று மிதுன ராசியில் கஜகேசரி யோகம், 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கோட்டோ கொட்டும்
மேலும் படிக்க: பண மழை கொட்டப்போகுது.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம்: புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்!
