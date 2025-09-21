English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்று ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம்: எங்கு தெரியும், பாதிப்பு இருக்குமா?

Solar Eclipse in September 2025: இந்த ஆண்டின் இறுதி சூரிய கிரகணம் இன்று அதாவது செப்டம்பர் 21, 2025 அன்று நிகழும். இந்த கிரகணத்தின் நேரம், சூதக் காலம் மற்றும் இந்தியாவில் தெரியுமா என்கிற விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 21, 2025, 05:26 PM IST
  • சூரிய கிரகணம் நேரம்
  • சூரிய கிரகணம் எப்படி ஏற்படுகிறது?
  • இந்தியாவில் சூரிய கிரகணத்திற்கான சூதக காலம்

இன்று ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம்: எங்கு தெரியும், பாதிப்பு இருக்குமா?

Solar Eclipse 2025 Date: இன்று 2025 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் இறுதி சூரிய கிரகணம் நிகழ்கிறது. சூரிய கிரகணம் ஒரு முக்கியமான வானியல் நிகழ்வு மட்டுமல்ல, மத மற்றும் ஜோதிட ரீதியாகவும் சிறப்பு முக்கியத்துவத்தையும் கொண்டுள்ளது. எனவே, இந்த ஆண்டின் இறுதி சூரிய கிரகணம் எப்போது நிகழும், எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும், இந்தியாவில் தெரியும் என்பதை அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம் ஆகும். இந்த கிரகணம் மக்களின் வாழ்க்கையில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? இந்த பதில்களை விரிவாக ஆராய்வோம்.

சூரிய கிரகணம் நேரம்

2025 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் இறுதி சூரிய கிரகணம் இன்று அதாவது செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி நிகழும். இந்த வானியல் நிகழ்வு இரவு 11 மணிக்கு தொடங்கும். இந்திய நேரப்படி (IST) செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி அதிகாலை 3:24 மணிக்கு முடிவடைகிறது. இந்த சூரிய கிரகணம் மொத்தம் 4 மணி நேரம் 24 நிமிடங்கள் நீடிக்கும்.

சூரிய கிரகணம் எப்படி ஏற்படுகிறது?

கிரகணத்தை பொறுத்தவரையில், மறைக்கும் என்றும், இருள் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதாவது கிரகணம் நேரத்தில் இருள் சூழ்ந்து காணப்படும். சூரிய கிரகணத்தை பொறுத்தவரையில், சூரியன் மறைந்து காணப்படுவதால், இது, சூரிய கிரகணம் என அழைக்கப்படுகிறது. கோள்கள் சுற்றிவரும் போது, சூரியனின் ஒளி பூமியின் மீது படாதவாறு, நடுவில் நிலா வந்து மறைத்துக் கொள்ளும். இதனால் சூரிய கதிர்கள் பூமியின் மீது சில மணி நேரங்கள் படாமல் இருக்கும்.

இந்தியாவில் சூரிய கிரகணத்திற்கான சூதக காலம்

2025 ஆம் ஆண்டின் இந்த கடைசி சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியாது. இந்த கிரகணம் இரவில் நிகழும், மேலும் இந்தியாவில் தெரியாது, எனவே அதன் விளைவு இங்கு மத ரீதியாகக் கருதப்படாது. இதன் விளைவாக, சூதக காலமும் செல்லுபடியாகாது.

எங்கெல்லாம் தெரியும்?

இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது சூரிய கிரகணம் அமெரிக்கா, சமோவா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, பிஜி மற்றும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் போன்ற பகுதிகளில் மட்டுமே தென்படும்.

சூரிய கிரகணம் எந்த ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தில் ஏற்படும்?

செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி, சூரியன் கன்னி ராசியிலும், உத்திராடம் நட்சத்திரத்திலும் ஏற்படும். இந்த நாளில், சந்திரன் மற்றும் புதனுடன் சேர்ந்து சூரியனும் கன்னி ராசியில் இருக்கும். புதன் மற்றும் சூரியனின் இந்த இணைப்பு புத்தாதித்ய யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது கிரகணத்தின் போது இடத்தில் இருக்கும்.

கிரகணத்தின் விளைவுகளைத் தவிர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்

சூரிய கிரகணத்தின் விளைவுகளைத் தவிர்க்க வேதங்களை படிக்கவும்.

காயத்ரி மந்திரம் மற்றும் மகா மிருத்யுஞ்சய மந்திரத்தை ஜபிக்கவும். இது எதிர்மறை சக்தியின் தாக்கத்தைக் குறைக்கிறது.

கிரகணத்திற்குப் பிறகு, புனித நதிகளில் நீராடி ஏழைகளுக்கு தானம் செய்வது எதிர்மறை துன்பங்களிலிருந்து விடுபட உதவுகிறது.

கிரகணத்திற்குப் பிறகு வீட்டில் கங்கை நீரைத் தெளிக்கவும்.

கிரகணத்தின் போது சாப்பிட வேண்டாம்; அதற்கு பதிலாக, கிரகணம் உணவைப் பாதிக்காமல் தடுக்க தண்ணீரில் துளசி இலைகளைச் போட்டு வைக்கவும்.

கிரகணத்தின் போது தூங்குவதைத் தவிர்த்து, மந்திரங்களை தொடர்ந்து ஜபிக்கவும்.

இந்த ராசிக்காரர்கள் நன்மைகளைப் பெறுவார்கள்

ரிஷப ராசியின் 11வது வீட்டில் விழும் சூரிய கிரகணம், நிதி ஆதாயங்களையும், முதலீடுகளிலிருந்து லாபத்தையும், சமூக உறவுகளை வலுப்படுத்தும்.

மகர ராசியில், இது மூன்றாவது வீட்டைப் பாதிக்கும், தைரியம், உடன்பிறந்தவர்களுடனான உறவுகள் மற்றும் தொழில்முறை முன்னேற்றத்திற்கான வழியைத் திறக்கும்.

கும்ப ராசியில், இது இரண்டாவது வீட்டைச் செயல்படுத்தும், எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை வழங்கும், குடும்ப தகராறுகளைத் தீர்க்கும் மற்றும் நிதி நிலைத்தன்மையை வழங்கும்.

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சிக்கல்கள் அதிகரிக்கும்

மிதுன ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். உறவுகளில் பதற்றம் மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் தவறான முடிவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது, எனவே அவசரத்தைத் தவிர்க்கவும். முதலீடுகளில் இழப்புகள் மற்றும் அதிகரித்த மன அழுத்தம் ஏற்படலாம்.

கன்னி ராசிக்காரர்கள் தங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குழந்தைகளைப் பற்றிய கவலைகள் உங்கள் மனதை பாதிக்கும். வியாபாரத்தில் இழப்புகள் அல்லது கடன்கள் சாத்தியமாகும்.

தனுசு ராசிக்காரர்கள் வேலையில் சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். கூடுதல் கடின உழைப்பு தேவைப்படும். கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் பழைய நோய்கள் சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடும், ஆனால் பொறுமையுடன், தீர்வுகள் காணப்படும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | October Month Horoscope: அக்டோபர் மாத கிரகப் பெயர்ச்சிகள்.. 3 ராசிக்களுக்கு ஜாக்பாட், பணம் கொட்டும்

மேலும் படிக்க | நாளை மறுநாள் சூரிய கிரகணம்: என்ன செய்யலாம், என்ன செய்யக் கூடாது?

Surya Grahan 2025solar eclipsesolar eclipse time

