இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 09, வெள்ளிக்கிழமை) - மார்கழி 25: இந்த 2 ராசிகளுக்கு பணமழை!

மேஷம்
விலகி நின்றவர்கள் விரும்பி வருவார்கள். உத்தியோகத்தில் உங்களின் நிர்வாகத் திறமை வெளிப்படும். கடன் சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும். வழக்கு சார்ந்த பிரச்சனைகளில் தீர்வுகள் கிடைக்கும். மனதளவில் எதையும் செய்ய முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பொருளாதாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் மேன்மை உண்டாகும். வெற்றி நிறைந்த நாள்.
அஸ்வினி : திறமை வெளிப்படும்.
பரணி : தீர்வுகள் கிடைக்கும்.
கிருத்திகை : மேன்மை உண்டாகும்.
ரிஷபம்
எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் சமாளிக்கும் மனப்பக்குவம் உருவாகும். மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்து வந்த இழுபறிகள் மறையும். வியாபாரத்தில் வேலையாட்களை மாற்றுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் ஆதரவான சூழல் ஏற்படும். கல்வி பணிகளில் சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவீர்கள். நிறைவு நிறைந்த நாள்.
கிருத்திகை : மகிழ்ச்சியான நாள்.
ரோகிணி : இழுபறிகள் மறையும்.
மிருகசீரிஷம் : சுறுசுறுப்பான நாள்.
மிதுனம்
உறவுகள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். கடன் செயல்களில் சிந்தித்து முடிவு எடுக்கவும். சஞ்சலமான சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பம் ஏற்படும். உடன்பிறந்தவர்கள் பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். பயணத்தில் மித வேகம் நல்லது. கூட்டு வியாபாரத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். பணிகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். விருத்தி நிறைந்த நாள்.
மிருகசீரிஷம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
திருவாதிரை : குழப்பமான நாள்.
புனர்பூசம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
கடகம்
வெளிவட்டாரங்களில் மதிப்புகள் மேம்படும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். அறப்பணிகள் குறித்த செயல்திட்டத்தை அமைப்பீர்கள். மாற்று மருத்துவ ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். உடற்பயிற்சி சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். திட்டமிட்ட பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். மாணவர்களுக்கு மறதி பிரச்சனைகள் குறையும். வரவு நிறைந்த நாள்.
புனர்பூசம் : மதிப்புகள் மேம்படும்.
பூசம் : ஆலோசனைகள் கிடைக்கும்.
ஆயில்யம் : பிரச்சனைகள் குறையும்.
சிம்மம்
மனதளவில் சிறுசிறு மாறுதல்கள் மூலம் மேன்மையான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வருமானத்தை பெருக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். கோபத்தைக் குறைத்துக் கொண்டு முன்னேற்றமான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கான சூழல் அமையும். இணையம் சார்ந்த துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மறதி குறையும் நாள்.
மகம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
பூரம் : முன்னேமற்றமான நாள்.
உத்திரம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
கன்னி
சேமிப்பு தொடர்பான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். புதிய முதலீடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். மனதளவில் சிறுசிறு இறுக்கமான சூழல்கள் உருவாகும். மற்றவர்களை பற்றிய கருத்துக்களை தவிர்க்கவும். எதிலும் நேர்மறை எண்ணத்துடன் செயல்படுவது நல்லது. பழைய நினைவுகளால் ஒரு விதமான சோர்வுகள் ஏற்படும். உதவி கிடைக்கும் நாள்.
உத்திரம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
அஸ்தம் : கருத்துகளில் கவனம்.
சித்திரை : சோர்வுகள் ஏற்படும்.
துலாம்
பூர்விக சொத்துக்களால் அலைச்சல் ஏற்படும். உயர் கல்வி முடிவுகளில் ஆலோசனை வேண்டும். சிந்தனை போக்கில் கவனம் வேண்டும். பொது இடங்களில் பொறுமையை கையாளவும். தம்பதிகளுக்குள் அனுசரித்து செல்லவும். பங்கு வர்த்தகத்தில் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கவும். வியாபார ரீதியான அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். ஆதாயம் நிறைந்த நாள்.
சித்திரை : அலைச்சல் ஏற்படும்.
சுவாதி : பொறுமை வேண்டும்.
விசாகம் : அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்
வருமான வாய்ப்புகள் மேம்படும். அயல் நாட்டு பயணங்கள் கைகூடும். பொன் பொருள் சேர்க்கை ஏற்படும். கொடுக்கல் வாங்கலில் ஆதாயம் அடைவீர்கள். கடினமான விஷயங்களையும் எளிதாக முடிப்பீர்கள். இழுபறியான வழக்குகள் சாதகமாக முடியும். முதலாளி வகையில் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். பெருமை நிறைந்த நாள்.
விசாகம் : வாய்ப்புகள் மேம்படும்.
அனுஷம் : ஆதாயகரமான நாள்.
கேட்டை : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும்.
தனுசு
குலதெய்வ பிரார்த்தனைகள் நிறைவேற்றுவீர்கள். புத்திசாலித்தனமான செயல்பாடுகள் மூலம் பலரின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடர்பான ஆயத்த பணிகள் கைகூடும். பொழுதுபோக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபாடு உண்டாகும். சுப காரியம் தொடர்பான எண்ணம் கைகூடும். சொந்த ஊர் தொடர்பான பயண சிந்தனைகள் மேம்படும். நன்மை நிறைந்த நாள்.
மூலம் : பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும்.
பூராடம் : ஈடுபாடு உண்டாகும்.
உத்திராடம் : சிந்தனைகள் மேம்படும்.
மகரம்
புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். உடன்பிறந்தவர்கள் வழியில் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். சிறு தூர பயணங்களால் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். விளையாட்டான பேச்சுக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். வருமானத்திற்காக இடம்பெயர்தல் சிலருக்கு உண்டாகும். நிதானமான செயல்பாடுகள் நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும். நலம் நிறைந்த நாள்.
உத்திராடம் : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும்.
திருவோணம் : பேச்சுக்களில் கவனம்.
அவிட்டம் : நம்பிக்கை மேம்படும்.
கும்பம்
இனம் புரியாத சில சிந்தனைகளால் குழப்பங்கள் உண்டாகும். பயணம் மூலம் அலைச்சலும் சோர்வும் ஏற்படும். பணிபுரியும் இடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வர்த்த பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். மற்றவர்கள் செயல்களில் தலையிடாமல் இருக்கவும். எதிலும் பொறுமை வேண்டும். வியாபாரத்தில் சில மாற்றமான அனுபவம் கிடைக்கும். போட்டிகள் நிறைந்த நாள்.
அவிட்டம் : குழப்பங்கள் உண்டாகும்.
சதயம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
பூரட்டாதி : அனுபவம் கிடைக்கும்.
மீனம்
செயல்பாடுகளில் இருந்த தடைகள் அகலும். உத்தியோகம் தொடர்பான மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். சிந்தனை போக்கில் தெளிவுகள் உண்டாகும். ஆடம்பரப் பொருட்களின் சேர்க்கை ஏற்படும். வியாபாரத்தில் இருந்த தேக்க நிலை குறையும். நண்பர்களின் வட்டம் விரிவடையும். தன வரவுகள் மூலம் திருப்தி உண்டாகும். ஆதரவு நிறைந்த நாள்.
பூரட்டாதி : தடைகள் அகலும்.
உத்திரட்டாதி : தெளிவுகள் உண்டாகும்.
ரேவதி : திருப்தி உண்டாகும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
