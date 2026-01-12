English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 12, 2026) - கவனம் வேண்டிய நாள்!

இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 12, 2026) - கவனம் வேண்டிய நாள்!

Today Rasi Palan (January 12 - Monday): மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய பலன்கள் குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 12, 2026, 05:59 AM IST
  • மேஷம் முதல் மீனம் வரை
  • இன்றைய ராசிபலன்

இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 12, 2026) - கவனம் வேண்டிய நாள்!

மேஷம்

Add Zee News as a Preferred Source

வெளியூர் பயண வாய்ப்புகள் கைகூடும். கடன் பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். நண்பர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். வர்த்தக பணிகளில் திடீர் வரவுகள் ஏற்படும். உயர் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். வியாபார ரீதியான சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். செலவு நிறைந்த நாள்.

அஸ்வினி : வாய்ப்புகள் கைகூடும். 
பரணி : வரவுகள் ஏற்படும்.
கிருத்திகை : சிந்தனைகள் மேம்படும். 

ரிஷபம்

சஞ்சலமான சிந்தனைகளால் வீண் விரயங்கள் ஏற்படலாம். நெருக்கடியான சில பிரசனைகளுக்கு ச் பணி புரியும் இடத்தில் சாதகமான சூழல் ஏற்படும். நண்பர்கள் வழியில் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். திடீர் செய்திகள் மூலம் அலைச்சல் ஏற்படும். வியாபார பணிகளில் பொறுப்புடன் செயல்படவும். ஆதரவு நிறைந்த நாள்.

கிருத்திகை : அனுகூலமான நாள்.
ரோகிணி : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். 
மிருகசீரிஷம் : பொறுப்புடன் செயல்படவும். 

மிதுனம்

கலை சார்ந்த துறைகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். வித்தியாசமான சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். எதிர்பாராத சில பயணம் மூலம் மாற்றம் ஏற்படும். அலுவல் பணிகள் சற்று குறையும். நாவல் சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். எதிலும் பகுத்தறிந்து செயல்படுவீர்கள். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் அனுகூலமான சூழல் ஏற்படும். உதவிகள் கிடைக்கும் நாள்.

மிருகசீரிஷம் : சிந்தித்து செயல்படவும். 
திருவாதிரை : பணிகள் குறையும். 
புனர்பூசம் : அனுகூலமான நாள்.

கடகம்

வீடு மாற்றம் தொடர்பான சிந்தனைகள் உருவாகும். துணைவர் வழியில் ஆதாயம் ஏற்படும். பயணம் மூலம் மாறுபட்ட அனுபவம் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். வியாபார பணிகளில் சில நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். பொருளாதார விஷயங்களில் சிந்தித்து முடிவு எடுக்கவும். உற்பத்தி சார்ந்த பணிகளில் கவனம் வேண்டும். பெருமை நிறைந்த நாள்.

புனர்பூசம் : ஆதாயகரமான நாள்.
பூசம் : சிந்தனைகள் மேம்படும். 
ஆயில்யம் : பணிகளில் கவனம். 

சிம்மம்

மனதிற்குப் பிடித்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். நீண்ட நாள் சொத்து பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். உறவினர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் வேலையாட்களின் மாற்றம் பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். திட்டமிட்ட சில பணிகள் நிறைவேறுவதில் தாமதம் உண்டாகும். உடன்பிறந்தவர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். பரிசு கிடைக்கும் நாள்.

மகம் : தீர்வு கிடைக்கும். 
பூரம் : சிந்தனைகள் மேம்படும். 
உத்திரம் : அனுசரித்து செல்லவும். 

கன்னி

புத்திரர்கள் பொறுப்புடன் செயல்படுவார்கள். புதுவிதமான இலக்குகள் பிறக்கும். இலக்கிய துறைகளில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். பொழுதுபோக்கு விஷயங்களால் சேமிப்புகள் குறையும். தாய் வழி உறவுகளால் ஆதாயம் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். பெருந்தன்மையான செயல்பாடுகள் மூலம் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். உயர்வு நிறைந்த நாள்.

உத்திரம் : இலக்குகள் பிறக்கும். 
அஸ்தம் : சேமிப்புகள் குறையும்.
சித்திரை : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். 

துலாம்

பணி புரியும் இடத்தில் சிறு சிறு சங்கடங்கள் தோன்றி மறையும். செயல்பாடுகளில் வேகத்தை விட விவேகத்தை கையாளவும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் உண்டாகும். கல்வி சார்ந்த பணிகளின் ஆர்வமின்மை ஏற்படும். வரவுக்கேற்ப செலவுகள் உண்டாகும். எண்ணங்களின் போக்கில் கவனம் வேண்டும். தொழில் நிமித்தமான பயணம் மேம்படும். ஆர்வம் நிறைந்த நாள்.

சித்திரை : சங்கடங்கள் மறையும். 
சுவாதி : ஏற்ற இறக்கமான நாள்.
விசாகம் : பயணம் மேம்படும். 

விருச்சிகம்

இடமாற்ற சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். இனம் புரியாத சில சிந்தனைகளால் தயக்கம் உண்டாகும். உலக வாழ்க்கை பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். சிந்தனைப் போக்கில் மாற்றம் உண்டாகும். வாக்குறுதிகள் அளிப்பதை தவிர்க்கவும். வேள்விப் பணிகளில் ஈடுபாடு ஏற்படும். தந்தையின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். கவனம் வேண்டிய நாள்.

விசாகம் : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும்.
அனுஷம் : மாற்றம் உண்டாகும். 
கேட்டை : புரிதல் உண்டாகும்.

தனுசு

பழைய பிரச்சனைகள் குறையும். வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். தன வரவுகளால் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். சமூகப் பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். தந்தை வழி உறவுகள் மூலம் அனுகூலம் ஏற்படும். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். உடலை வருத்திய இன்னல்கள் குறையும். அமைதி நிறைந்த நாள்.

மூலம் : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். 
பூராடம் : அனுகூலம் ஏற்படும். 
உத்திராடம் : இன்னல்கள் குறையும்.

மகரம்

உலக வாழ்க்கை பற்றிய புதுவிதமான கண்ணோட்டம் ஏற்படும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். உடன் இருப்பவர்களால் பொறுப்புகள் மேம்படும். எண்ணங்களில் இருந்து வந்த சோர்வுகள் நீங்கும். வியாபார பணிகளில் சில மாற்றம் ஏற்படும். மறைவான சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வரவு நிறைந்த நாள்.

உத்திராடம் : புதுமையான நாள்.
திருவோணம் : பொறுப்புகள் மேம்படும்.
அவிட்டம் : புரிதல் ஏற்படும்.

கும்பம்

உணவு செயல்களில் கவனம் வேண்டும். வாக்குறுதிகளால் சில நெருக்கடிகள் உண்டாகும். உங்கள் மீதான நம்பிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படும். நேர்மைக்குண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். கால்நடை பணிகளில் மாற்றமான அனுபவம் கிடைக்கும். வெளிநாடு தொடர்பான பயணங்கள் சாதகமாக அமையும். வீடு வாகனங்களை சீர் செய்வீர்கள். நிறைவு நிறைந்த நாள்.

அவிட்டம் : நெருக்கடியான நாள்.
சதயம் : மதிப்புகள் கிடைக்கும்.
பூரட்டாதி : பயணங்கள் சாதகமாகும்.

மீனம்

நண்பர்கள் மூலம் சாதகமான உதவிகள் கிடைக்கும். அதிகாரப் பதவியில் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். சகோதரர்கள் வழியில் ஆதரவான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். புதுமையான விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். பெரியோர்களின் சந்திப்பு மனமாற்றத்தை உருவாக்கும். உத்தியோகத்தில் நிர்வாகத் திறமை வெளிப்படும். கவனம் வேண்டிய நாள்.

பூரட்டாதி : உதவிகள் கிடைக்கும். 
உத்திரட்டாதி : ஆதரவான நாள்.
ரேவதி : திறமை வெளிப்படும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

