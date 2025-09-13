English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

செப். 13 ராசிபலன்: அதிர்ஷ்டம் உங்கள் கதவைத் தட்டுமா? ’இந்த’ ராசிகள் கவனம்!

Rasipalan Today Sept 13th 2025 : இன்றைய ராசிபலனில் உங்களுக்கு நாள் எப்படி இருக்கப்போகிறது என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 13, 2025, 05:59 AM IST
  • இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 13, 2025
  • உங்கள் நாள் எப்படி இருக்கும்?
  • இந்த ராசிகளுக்கு கவனம் தேவை!

செப். 13 ராசிபலன்: அதிர்ஷ்டம் உங்கள் கதவைத் தட்டுமா? ’இந்த’ ராசிகள் கவனம்!

Rasipalan Today Sept 13th 2025 : செப்டம்பர் 13ஆம் தேதியான இன்று, உங்கள் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கின்றன. அவை, நல்ல மாற்றங்களா அல்லது தீய மாற்றங்களா என்பதை இங்கு பார்ப்போம். மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய பலன்கள், இதோ!

மேஷம்

பழைய நினைவுகளால் செயல்களில் ஒருவிதமான தடுமாற்றம் ஏற்படும். வெளியூர் பயணங்கள் மூலம் நன்மைகள் உண்டாகும். வியாபார பணிகளில் மாற்றமான சிந்தனைகள் ஏற்படும். கலைத்துறையினருக்கு பொருளாதார சிக்கல் குறையும். எதிலும் வேகத்தை விட விவேகத்துடன் செயல்படுவது நல்லது. உடனிருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மற்றும் தெளிவுகள் பிறக்கும். உயர்வு நிறைந்த நாள்.

அஸ்வினி : மாற்றம் ஏற்படும். 
பரணி : சிக்கல் குறையும்.
கிருத்திகை : தெளிவுகள் பிறக்கும். 

ரிஷபம்

கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத வரவும் அதற்கான செலவும் சிலருக்கு ஏற்படும். புதிய முயற்சிகளில் மாறுபட்ட அனுபவம் கிடைக்கும். குழந்தைகளின் பிடிவாத குணம் மேம்படும். வீண் விவாதங்களை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. தந்தையுடன் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அனுசரித்து செல்லவும். புதிய முதலீடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். பொறுமை வேண்டிய நாள்.

கிருத்திகை : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். 
ரோகிணி : அனுபவம் கிடைக்கும். 
மிருகசீரிஷம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.

மிதுனம்

கணவன் மனைவிக்கிடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். வியாபார பணிகளில் முன்னேற்றமான சூழல் அமையும். அணுகுமுறைகளில் சில மாற்றம் உண்டாகும். பேச்சுக்களில் அனுபவம் வெளிப்படும். வீடு மற்றும் வாகன பராமரிப்பு செலவுகள் ஏற்படும். குழந்தைகள் வழியில் புரிதல் ஏற்படும். அன்பு நிறைந்த நாள்.

மிருகசீரிஷம் : அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும்.
திருவாதிரை : மாற்றம் உண்டாகும். 
புனர்பூசம் : புரிதல் ஏற்படும்.

கடகம்

வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் ஏற்படும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். மனதில் இருந்த கவலைகள் குறையும். அனுபவம் மிக்க வேலையாட்களின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். தைரியமாக சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். சேமிப்பு சார்ந்த எண்ணம் மேம்படும். பணி சார்ந்த சில நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்கிறீர்கள். போட்டி நிறைந்த நாள்.

புனர்பூசம் : மதிப்புகள் ஏற்படும். 
பூசம் : மாற்றம் ஏற்படும்.
ஆயில்யம் : நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள்.

சிம்மம்

எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும். பணி புரியும் இடத்தில் இருந்த பொறுப்புகள் குறையும். அரசு சார்ந்த செயல்களில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். கற்றல் திறனில் சில மாற்றங்கள் உண்டாகும். மனை சார்ந்த தொழிலில் லாபம் அடைவீர்கள். தனவரவுகள் தேவைக்கு இருக்கும். ஜெயம் நிறைந்த நாள்.

மகம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
பூரம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
உத்திரம் : லாபகரமான நாள்.

கன்னி

வெளியுலக அனுபவங்களால் மாற்றம் பிறக்கும். எதிலும் சிக்கனமாக செயல்படுவது நல்லது. சுப காரியம் தொடர்பான முயற்சிகளில் பொறுமை வேண்டும். நினைத்த பணிகள் சாதகமாக முடியும். எதிலும் நேர்மறை சிந்தனை உடன் செயல்படவும். மற்றவர்களின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றுவீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற இறக்கம் உண்டாகும். நன்மை நிறைந்த நாள்.

உத்திரம் : மாற்றம் பிறக்கும். 
அஸ்தம் : சாதகமான நாள்.
சித்திரை : ஏற்ற இறக்கமான நாள்.

துலாம்

நினைத்த சில பணிகளில் தாமதம் உண்டாகும். ஆரோக்கியம் தொடர்பான விரயங்கள் ஏற்படும். பூர்வீக சொத்துகளால் அலைச்சல் உண்டாகும். பணிபுரியும் இடத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். வியாபார விஷயங்களில் எதிர்பாராத சில புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். எதிர்ப்புகள் நிறைந்த நாள்.

சித்திரை : விரயங்கள் ஏற்படும்.
சுவாதி : ஏற்ற இறக்கமான நாள்.
விசாகம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.

விருச்சிகம்

எதிலும் உற்சாகத்தோடு செயல்படுவீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். பாடங்களில் இருந்த குழப்பங்கள் மறையும். புதிய பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வெளியூர் பயணங்களால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். வியாபாரத்தில் லாபங்கள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் மதிப்புகள் உயரும். இன்பம் நிறைந்த நாள்.

விசாகம் : உற்சாகமான நாள்.
அனுஷம் : குழப்பங்கள் மறையும்.
கேட்டை : மதிப்புகள் உயரும்.

தனுசு

எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சியான சூழல் அமையும். பழைய சிக்கல்கள் படிப்படியாக குறையும். செயல்பாடுகளில் இருந்த ஆர்வமின்மை குறையும். உத்தியோகத்தில் புதுமையான சூழல்கள் உருவாகும். வியாபார ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாக அமையும். தன்னம்பிக்கை வேண்டிய நாள்.

மூலம் : உதவிகள் கிடைக்கும். 
பூராடம் : ஆர்வமின்மை விலகும். 
உத்திராடம் : சாதகமான நாள்.

மகரம்

மனதில் புதுவிதமான சிந்தனைகள் உருவாகும். மேல்நிலைக் கல்வி குறித்த எண்ணங்கள் ஏற்படும். நண்பர்கள் வழியில் ஆதாயம் அடைவீர்கள். நெருக்கமானவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தின் எதிர்காலம் குறித்து சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பணி புரியும் இடத்தில் சில மாற்றமான சூழல்கள் அமையும். பெருமை நிறைந்த நாள்.

உத்திராடம் : எண்ணங்கள் மேம்படும்.
திருவோணம் : புரிதல்கள் அதிகரிக்கும்.
அவிட்டம் : மாற்றமான நாள்.

கும்பம்

விவசாய பணிகளில் அனுகூலமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பால் சில பணிகளை முடிப்பீர்கள். பாடங்களில் இருந்த தெளிவின்மை விலகும். ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனத்துடன் இருக்கவும். வெளியூரிலிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். மறைமுக சூழ்ச்சிகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாள்.

அவிட்டம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். 
சதயம் : தெளிவின்மை விலகும். 
பூரட்டாதி : வெற்றிகரமான நாள்.

மீனம்

பழைய பிரச்சனைகளுக்கு முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். குறுகிய தூர பயணங்கள் மூலம் மேன்மை ஏற்படும். நெருக்கமானவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். மறைமுக திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வரும். எதிலும் உற்சாகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். விவேகம் வேண்டிய நாள்.

பூரட்டாதி : முடிவுகள் பிறக்கும்.
உத்திரட்டாதி : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
ரேவதி : உற்சாகமான நாள்

மேலும் படிக்க | சிம்மத்தில் சுக்கிரன்: செப்டம்பர் 15 முதல் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ வாழ்க்கை!

மேலும் படிக்க | குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், கோடீஸ்வர யோகம்

About the Author
RasipalanHoroscope PredictionsAstrologySeptember PredictionsZodiac Signs

