அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்.. இன்று புதன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளின் ஜாக்பாட், லாட்டரி அடிக்கும்

Mercury Transits In Pooradam 2026: பொதுவாக் பூராடம் நட்சத்திரம் வெற்றி, லட்சியம் மற்றும் ஒருவரின் பார்வையை திறம்பட தெரிவிக்கும் சக்தி ஆகியவற்றின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்நிலையில் இன்று நிகழ்ந்துள்ளது புதனின் நட்சத்திர மாற்றம் (Mercury Transits In Pooradam) சில ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பலனைத் தரப்போகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வோம்.
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026
புதன் நட்சத்திரம் மாறும்போது கல்வி, வியாபாரம், தகவல் தொடர்பு மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். அதன்படி இன்று அதிகாலை சுமார் 12:05 மணிக்கு புதன் பகவான் தனுசு ராசியில் உள்ள பூராடம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். பூராடம் நட்சத்திரம் சுக்கிரனின் ஆதிக்கத்தைப் பெற்றது. புதனும் சுக்கிரனும் நட்பு கிரகங்கள் என்பதால், இந்த பெயர்ச்சி சில நல்ல மாற்றங்களைத் தரும். மேலும் சில ராசிகளுக்கு பேச்சில் இனிமையும், வசீகரிக்கும் தன்மையும் அதிகரிக்கும். கலைத்துறை மற்றும் எழுத்துத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆடை, ஆபரணம் மற்றும் அழகு சாதனப் பொருட்கள் சார்ந்த வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவார்கள், குறிப்பாகப் படைப்புத் திறன் சார்ந்த பாடங்களில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி பலன்கள் 2026
துலாம் (Libra Zodiac Sign): புதன் உங்கள் மூன்றாவது வீட்டின் வழியாக பயணிக்கத் தொடங்கியுள்ளார். இதனால் தொடர்பு, தைரியம் மற்றும் நெட்வொர்க்கிங் பலப்படுத்தப்படும். எழுத்து, சந்தைப்படுத்தல், விற்பனை மற்றும் குறுகிய பயணங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். உடன்பிறந்தவர்களுடனான உறவுகளில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம்.
விருச்சிகம் (Scorpio Zodiac Sign): இந்தப் பெயர்ச்சி பணம் மற்றும் பேச்சுடன் தொடர்புடைய உங்கள் இரண்டாவது வீட்டின் வழியாக பயணிக்கத் தொடங்கியுள்ளார். எனவே பட்ஜெட், சேமிப்பு மற்றும் பணத்தைப் பற்றிய விவாதங்கள் முக்கியமானதாக இருக்கும். உங்கள் வார்த்தைகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், எனவே உங்கள் குடும்பத்தாருடன் பேசுவதற்கு முன்புநன்கு சிந்தித்து பேசவும்.
தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign): புதன் உங்கள் லக்ன ராசியின் வழியாக பயணிக்கத் தொடங்கியுள்ளார். நீங்கள் அதிக நம்பிக்கையுடனும் சுறுசுறுப்புடனும் இருப்பது போல உணருவீர்கள். மக்கள் உங்கள் கருத்துக்களுக்கு கவனம் செலுத்துவார்கள். இருப்பினும், அமைதியின்மை மற்றும் அதிகப்படியான தன்னம்பிக்கை அவசர முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும், எனவே முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் பொறுமையை கடைப்பிடியுங்கள்.
மகரம் (Capricorn Zodiac Sign): இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் நடந்துள்ளது. இதனால் சுயபரிசோதனை, தனியாக வேலை செய்தல் மற்றும் திரைக்குப் பின்னால் திட்டமிடல் ஆகியவை நன்மை பயக்கும். ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். செலவுகள் மற்றும் தவறான புரிதல்களைத் தவிர்க்கவும்.
கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign): புதன் உங்கள் பதினொன்றாவது வீட்டை கடந்து செல்லத் தொடங்கியுள்ளார். நெட்வொர்க்கிங், லாபம் மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்கள் வேகத்தைப் பெறும். நண்பர்கள் மற்றும் தொழில்முறை வட்டாரங்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட கால இலக்குகளை அடைய முடியும்.
மீனம் (Pisces Zodiac Sign): இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் பத்தாவது வீட்டின் வழியாக நிகந்துள்ளது. தொழில், நற்பெயர் மற்றும் தொழில்முறை தொடர்புகள் சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் வேலையை நீங்கள் சரியாகக் கையாண்டால், உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கக்கூடும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
