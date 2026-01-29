ஜனவரி 29 வியாழக்கிழமை ராசி பலன்: இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!

மேஷம்
சகோதர்கள் வழியில் அலைச்சல் உண்டாகும். வேகத்தை விட விவேகம் நன்மை தரும். வாகன மாற்ற எண்ணங்கள் உண்டாகும். வெளிவட்டாரங்களில் மதிப்புகள் மேம்படும். சமூக நிகழ்வுகளால் மனதில் மாற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சிறுசிறு ஏற்ற இறக்கங்கள் உண்டாகும். வெளியூர் பயணங்களில் உடல் அசதிகள் உண்டாகும். மேன்மை நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
அஸ்வினி : அலைச்சல் உண்டாகும்.
பரணி : மதிப்புகள் மேம்படும்.
கிருத்திகை : அசதிகள் உண்டாகும்.
ரிஷபம்
வருங்காலம் சார்ந்து சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். நீண்ட நாட்கள் தடைப்பட்ட பணிகளை முடிப்பீர்கள். துணைவர் பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். தம்பதிகளுக்குள் சிறு சிறு வேறுபாடுகள் உண்டாகலாம். முன் கோபத்தினை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. வியாபார பணிகளில் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்கவும். நண்பர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். திறமை வெளிப்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்
கிருத்திகை : தடைகள் மறையும்.
ரோகிணி : கருத்துகளில் கவனம்.
மிருகசீரிஷம் : புரிதல் உண்டாகும்.
மிதுனம்
பணிகளில் முயற்சிக்குண்டான பாராட்டுகள் கிடைக்கும். உங்களைப் பற்றிய பலம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்துகொள்வீர்கள். ஆன்மிக பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வெளியூர் பயணம் குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். விளையாட்டு செயல்களில் கவனம் வேண்டும். சகோதர உறவுகளுடன் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். ஆதாயம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்
மிருகசீரிஷம் : பாராட்டுகள் கிடைக்கும்.
திருவாதிரை : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
புனர்பூசம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
கடகம்
வெளியூர் சார்ந்த பணிகள் சாதகமாகும். தர்க்க வாதங்களில் கவனம் வேண்டும். ரகசியமான செயல்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். சில தடைகள் மூலம் எதிர்பார்ப்புகள் தாமதமாகி நிறைவேறும். எதிர்பாராத இடமாற்றம் சிலருக்கு உண்டாகும். கால்நடை சார்ந்த பணிகளில் கவனம் வேண்டும். நண்பர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். சுகம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம்
புனர்பூசம் : பணிகள் சாதகமாகும்.
பூசம் : தாமதம் ஏற்படும்.
ஆயில்யம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
சிம்மம்
உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். மறைமுகமான விஷயங்களில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். கலைப் பொருட்கள் மீதான ஈர்ப்பு மேம்படும். மறதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். பழைய பிரச்சனைகளை மாறுபட்ட விதத்தில் முடிப்பீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். வெற்றி கிடைக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இள மஞ்சள் நிறம்
மகம் : முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
பூரம் : பிரச்சனைகள் குறையும்.
உத்திரம் : ஆதரவான நாள்.
கன்னி
எதிர்பாராத சில அதிர்ஷ்டகாரமான வாய்ப்புகள் மூலம் மாற்றம் உண்டாகும். வரவுகளால் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். உயர்கல்வியில் புதுவிதமான அனுபவம் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் சார்ந்த விரயம் ஏற்படும். தொழில் முயற்சிகளில் அலைச்சலுக்கு பின்பு எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். வெளிநாடு குடியுரிமை கிடைப்பதில் இருந்த தடைகள் விலகும். ஆதரவு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
உத்திரம் : மாற்றம் உண்டாகும்.
அஸ்தம் : விரயம் ஏற்படும்.
சித்திரை : தடைகள் விலகும்.
துலாம்
எதிர்பாராத சிலருடைய சந்திப்புகள் மனதளவில் மாற்றத்தை உருவாக்கும். மனதளவில் புதுவிதமான தன்னம்பிக்கை உண்டாகும். அரசு காரியங்களில் இருந்து வந்த இழுபறி குறையும். பெரியோர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். உயர்கல்வி தொடர்பான தேடல்கள் அதிகரிக்கும். பணி சார்ந்து சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உழைப்பிற்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். கனிவு வேண்டிய நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்
சித்திரை : தன்னம்பிக்கை உண்டாகும்.
சுவாதி : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
விசாகம் : அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்
செயல்பாடுகளில் ஒருவிதமான சோர்வுகள் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்களால் அலைச்சல் உண்டாகும். வெளி உணவுகளை குறைத்து கொள்ளவும். பயனற்ற பேச்சுக்களை தவிர்க்கவும். எதிர்காலம் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். வெளியூர் வர்த்தக பணிகளில் கவனம் வேண்டும். சமூக பணிகளில் சில மாற்றமான சூழல் ஏற்படும். அமைதி வேண்டிய நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : காவி நிறம்
விசாகம் : அலைச்சல் உண்டாகும்.
அனுஷம் : பேச்சுக்களில் கவனம்.
கேட்டை : மாற்றமான நாள்.
தனுசு
மற்றவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் உண்டாகும். பயம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் உண்டாகும். வேகத்தை விட விவேகமான செயல்பாடுகள் நன்மையை ஏற்படுத்தும். நீண்ட நேரம் கண்விழிப்பதை தவிர்க்கவும். செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த சோர்வுகள் நீங்கும். கூட்டாளிகளிடம் பயனற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். நட்பு மேம்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் நிறம்
மூலம் : புரிதல்கள் உண்டாகும்.
பூராடம் : விவேகம் வேண்டும்.
உத்திராடம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும்.
மகரம்
நீண்ட நாள் உறவினர்களின் சந்திப்பு புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகளை குறைக்க முயல்வீர்கள். தாய் மாமனிடம் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். செயல்பாடுகளில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். தந்தை வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். பயணங்கள் மூலம் அனுகூலங்கள் பிறக்கும். உயர்வு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் நிறம்
உத்திராடம் : புத்துணர்ச்சியான நாள்.
திருவோணம் : வேறுபாடுகள் மறையும்.
அவிட்டம் : அனுகூலங்கள் பிறக்கும்.
கும்பம்
வாசனை திரவியங்கள் மீது ஈர்ப்பு உண்டாகும். புதிய நபர்களின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். விவசாய பணிகளில் மேன்மையான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். மனதில் நேர்மறை சிந்தனைகள் மேம்படும். மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். சக ஊழியர்கள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். கூட்டு முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். சுபம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 2
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்
அவிட்டம் : ஒத்துழைப்பான நாள்.
சதயம் : சிந்தனைகள் மேம்படும்.
பூரட்டாதி : அனுசரித்து செல்லவும்.
மீனம்
வாகன பழுதுகளை சரிசெய்வீர்கள். சமூக பணிகளில் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். தனவரவு தாராளமாக இருக்கும். மேலதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் தாமதமின்றி கிடைக்கும். சிலரின் சந்திப்புகளால் சந்தோஷம் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றத்தில் சாதகமான சூழல் அமையும். பிரீதி நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்
பூரட்டாதி : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
உத்திரட்டாதி : உதவிகள் கிடைக்கும்.
ரேவதி : சாதகமான நாள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேலும் படிக்க: 2 நாட்களில் புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்? காத்திருக்கும் பல மாற்றங்கள்
மேலும் படிக்க: 2027 சனிப் பெயர்ச்சி: மேஷத்தில் சனி! 5 ராசிகளுக்கு கடும் சோதனை! உங்களுக்கு எப்படி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ