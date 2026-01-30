இன்று ஜனவரி 30 வெள்ளிக்கிழமை ராசி பலன்: செலவு நிறைந்த நாள்!

மேஷம்
நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நவீன மின்னணு சாதனங்கள் வாங்குவீர்கள். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். வாக்குறுதிகள் அளிப்பதில் கவனம் வேண்டும். வெளியூர் பயணங்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். எதிலும் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் திறமைகள் வெளிப்படும். பக்தி நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம்
அஸ்வினி : ஆதரவு கிடைக்கும்.
பரணி : கவனம் வேண்டும்.
கிருத்திகை : திறமைகள் வெளிப்படும்.
ரிஷபம்
வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாக அமையும். திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எதையும் சமாளிக்கும் மனோபலம் உண்டாகும். திட்டமிட்ட செயல்களில் எண்ணிய முடிவுகள் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் அதிரடியான சில செயல்பாடுகள் மூலம் ஆதாயம் மேம்படும். அமைதி நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம்
கிருத்திகை : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
ரோகிணி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மிருகசீரிஷம் : ஆதாயம் மேம்படும்.
மிதுனம்
எண்ணிய எண்ணங்களை செயல்படுத்தி முடிப்பீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். பழக்கவழக்கங்களில் சில மாற்றங்கள் காணப்படும். சஞ்சலமான சிந்தனைகளால் செயல்களில் தாமதம் ஏற்படும். வெளி உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். வர்த்தகம் சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். சிரமம் மறையும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
மிருகசீரிஷம் : ஆதரவான நாள்.
திருவாதிரை : தாமதம் ஏற்படும்.
புனர்பூசம் : முன்னேற்றமான நாள்.
கடகம்
மற்றவர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வெளி உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. ஆரோக்கிய விஷயங்களில் விழிப்புணர்வு வேண்டும். பணிகளில் இருந்து வந்த பொறுப்புகள் குறைந்து காணப்படும். எதிலும் கட்டுப்பாடுடன் செயல்படுவது சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். எண்ணிய சில பணிகள் நிறைவேறும். திறமை வெளிப்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம்
புனர்பூசம் : புரிதல் ஏற்படும்.
பூசம் : விழிப்புணர்வு வேண்டும்.
ஆயில்யம் : காரியசித்தி உண்டாகும்.
சிம்மம்
வெளியூர் பயண வாய்ப்புகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். தனவரவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் மேம்படும். ஆன்மிகம் தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். வித்தியாசமான சிந்தனைகள் மூலம் தடைகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். சேமிப்பை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் சில சூட்சுமங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். உத்தியோக பணிகளில் துரிதம் உண்டாகும். களிப்பு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்
மகம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
பூரம் : வெற்றி உண்டாகும்.
உத்திரம் : துரிதம் உண்டாகும்.
கன்னி
உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல் உண்டாகும். நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை சமாளிப்பீர்கள். ஆரோக்கிய இன்னல்கள் குறையும். இறை பணிகளில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். அரசு சார்ந்த நிலைப்பாடுகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். சமூக பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வியாபார பணிகளில் முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். வெற்றி கிடைக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன வெள்ளை நிறம்
உத்திரம் : புரிதல் உண்டாகும்.
அஸ்தம் : இன்னல்கள் குறையும்.
சித்திரை : முதலீடுகள் அதிகரிக்கும்.
துலாம்
தந்தை வழியில் ஒத்துழைப்பான சூழல் அமையும். அனைவரிடத்திலும் அனுசரித்து செல்வதன் மூலம் மன அமைதி ஏற்படும். எதிர்பாராத தன வரவுகள் உண்டாகும். விவசாய பணிகளில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். வழக்கு செயல்களில் பொறுமை வேண்டும். உத்தியோக பணிகளில் முன்னேற்றமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். கடன் உதவிகள் கிடைக்கும். சோர்வு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
சித்திரை : அனுசரித்து செல்லவும்.
சுவாதி : அனுபவம் கிடைக்கும்.
விசாகம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்
எதிலும் பொறுமையுடன் செயல்படுவது மேன்மையை ஏற்படுத்தும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்தவும். உயர் அதிகாரிகளால் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். அரசு சார்ந்த பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் கிடைப்பதில் தாமதம் உண்டாகும். இனம் புரியாத ஒரு விதமான குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். செலவு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
விசாகம் : மேன்மையான நாள்.
அனுஷம் : அலைச்சல்கள் ஏற்படும்.
கேட்டை : தாமதம் உண்டாகும்.
தனுசு
கணவன்-மனைவிக்கிடையே நெருக்கமும் புரிதலும் மேம்படும். வர்த்தக தொடர்பான பணிகளில் லாபங்கள் ஏற்படும். நெருக்கமானவர்கள் இடத்திலிருந்து வந்த வேறுபாடுகள் குறையும். சகோதர வழிகளில் ஆதரவான சூழ்நிலை காணப்படும். செயல்பாடுகள் மூலம் அனைவரிடத்திலும் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். ஊக்கம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிவப்பு நிறம்
மூலம் : புரிதல் மேம்படும்.
பூராடம் : வேறுபாடுகள் குறையும்.
உத்திராடம் : ஆதரவான நாள்.
மகரம்
உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். சிக்கலான விஷயங்களுக்கு கலந்த ஆலோசித்து முடிவு செய்வது நல்லது. பணிகளில் சில நுணுக்கங்களை கற்றுக் கொள்வீர்கள். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். இணையம் சார்ந்த பணிகளில் மேன்மை உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். அலைச்சல் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
உத்திராடம் : புரிதல்கள் அதிகரிக்கும்.
திருவோணம் : நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள்.
அவிட்டம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
கும்பம்
வியாபார பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். வித்தியாசமான கற்பனை சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். நெருக்கமானவர்கள் பற்றிய எண்ணம் மேம்படும். பழக்க வழக்கத்தில் சில மாற்றமான சூழல் ஏற்படும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். உத்தியோக ரீதியான பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். அமைதி வேண்டிய நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம்
அவிட்டம் : பொறுமை வேண்டும்.
சதயம் : சிந்தனைகள் மேம்படும்.
பூரட்டாதி : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.
மீனம்
உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பயணங்களின் மூலம் அலைச்சல்கள் ஏற்பட்டாலும் புதுவிதமான அனுபவம் கிடைக்கும். செயல்பாடுகளில் அறிவுதிறன் அதிகரிக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மதிப்புகள் மேம்படும். வழக்கு தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் ஏற்படும். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் மனதிற்கு தெளிவை ஏற்படுத்தும். எதிர்ப்பு விலகும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
பூரட்டாதி : மகிழ்ச்சியான நாள்.
உத்திரட்டாதி : மதிப்புகள் மேம்படும்.
ரேவதி : தெளிவு பிறக்கும்.
