  • Tamil News
  • Spiritual
  • மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கான இன்றைய பலன்கள்!

மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கான இன்றைய பலன்கள்!

Today Rasi Palan: மாசி 14, பிப்ரவரி 26, 2026 (வியாழக்கிழமை) மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசி பலன் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.    

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 26, 2026, 06:09 AM IST
  • மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகள்
  • பிப்ரவரி 26 வியாழக்கிழமைக்கான பலன்கள்

மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கான இன்றைய பலன்கள்!

மேஷம்

Add Zee News as a Preferred Source

கணவன் மனைவிக்கு இடையே சிறு சிறு விவாதங்கள் ஏற்படும். நண்பர்களைப் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். வியாபாரம் நிமித்தமான பயணங்கள் அதிகரிக்கும். சிந்தனைகளில் இருந்த குழப்பங்கள் படிப்படியாக குறையும். உடல் தோற்றப்பொலிவு பற்றிய எண்ணங்கள் மேம்படும். சமூகம் தொடர்பான பணிகளில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். வெற்றி நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்

அஸ்வினி : வாதங்கள் ஏற்படும். 
பரணி : குழப்பங்கள் குறையும்.  
கிருத்திகை : பொறுமையுடன் செயல்படவும்.

ரிஷபம்

ஆரோக்கியத்தில் விழிப்புணர்வு வேண்டும். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். கல்வியில் சற்று கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். நெருக்கமானவர்கள் மூலம் சேமிப்புகள் குறையும். சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். வழக்குகளில் எதிர்பார்த்த தீர்ப்புகள் கிடைக்கும். திடீர் பயணங்களால் மாற்றங்கள் ஏற்படும். நலம் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்

கிருத்திகை : விழிப்புணர்வு வேண்டும். 
ரோகிணி : சேமிப்புகள் குறையும்.
மிருகசீரிஷம் : மாற்றங்கள் ஏற்படும். 

மிதுனம்

சில நாட்களாக இருந்து வந்த சிக்கல்கள் குறையும். கொடுக்கல் வாங்கலில் ஆதாயம் ஏற்படும். உடை அணியும் விதத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். தந்தை வழி சொத்துக்கள் கிடைக்கும். எண்ணிய பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். எதிர்காலம் சார்ந்து சில பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். நேர்மைக்கு உண்டான மதிப்புகள் ஏற்படும். சாந்தம் வேண்டிய நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம்

மிருகசீரிஷம் : சிக்கல்கள் குறையும்.
திருவாதிரை : மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
புனர்பூசம் : மதிப்புகள் ஏற்படும். 

கடகம்

புதிய வேலை நிமித்தமான முயற்சிகள் அதிகரிக்கும். அக்கம்பக்கம் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். புதுவிதமான பொருட்கள் மீது ஆர்வம் ஏற்படும். கொடுக்கல், வாங்கல் தொடர்பான செயல்பாடுகளில் பொறுமை வேண்டும். வியாபார பணிகளில் வேலை ஆட்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்கும். முயற்சி நிறைந்த நாள்.  

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்

புனர்பூசம் : முயற்சிகள் அதிகரிக்கும். 
பூசம் : ஆர்வம் ஏற்படும்.
ஆயில்யம் : நம்பிக்கை பிறக்கும்.

சிம்மம்

மனதில் எதையும் சமாளிக்கும் பக்குவம் உண்டாகும். தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றுவீர்கள். கற்பனை கலந்த உணர்வுகள் அதிகரிக்கும். புதிய தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். வழக்குகளில் நுணுக்கமான விஷயங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். குறுகிய தூர பயணங்கள் மூலம் மாற்றம் ஏற்படும். பாசம் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்

மகம் : தேவைகள் நிறைவேறும்.
பூரம் : ஆர்வம் ஏற்படும்.
உத்திரம் : மாற்றம் ஏற்படும்.

கன்னி

மனதில் பலதரப்பட்ட சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பம் உண்டாகும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் குறையும். உயர் அதிகாரிகள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். எதிர்பாராத சில செலவுகளால் குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். புதிய நபர்களிடம் மறைமுகமான சில தடைகள் மூலம் எண்ணிய பணிகள் நிறைவேறுவதில் தாமதம் ஏற்படும். விவேகம் வேண்டிய நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்

உத்திரம் : குழப்பமான நாள்.  
அஸ்தம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
சித்திரை : தாமதம் ஏற்படும். 

துலாம்

மனதில் உள்ள கருத்துக்களில் கவனம் வேண்டும். எதிர்காலம் சார்ந்து சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். பணிகளில் சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். எதிராக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள்.  நட்பு வட்டம் விரிவடையும். இழுபறியான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்களால் ஒத்துழைப்புகள் உண்டாகும். சுகம் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் பச்சை நிறம்

சித்திரை : கவனம் வேண்டும். 
சுவாதி : சுறுசுறுப்பான நாள்.
விசாகம் : ஒத்துழைப்புகள் உண்டாகும். 

விருச்சிகம்

ஆரோக்கியம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். கடன் சார்ந்த இன்னல்கள் குறையும். தாய் மாமன் வழியில் அனுகூலம் ஏற்படும். மனநிலையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். மனதளவில் புதிய தெளிவுகள் பிறக்கும். பணி செயல்களில் மாற்றமான சூழல்கள் அமையும். விலகி இருந்தவர்கள் விரும்பி வருவதற்கான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். சொத்து விஷயங்களில் லாபங்கள் ஏற்படும். பொறுமை வேண்டிய நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் 

விசாகம் : பிரச்சனைகள் குறையும். 
அனுஷம் : அனுகூலம் ஏற்படும். 
கேட்டை : லாபங்கள் ஏற்படும்.

தனுசு

உத்தியோக ரீதியாக வெளியூர் பயணங்கள் கைகூடும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் லாபங்கள் கிடைக்கும். மனதை உறுத்திய சில பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவுகள் ஏற்படும். எந்த ஒரு செயலிலும் சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். தொழில் நிமித்தமான வெளியூர் பயணம் ஏற்படும். கற்பனை தொடர்பான பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். போட்டி நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்

மூலம் : பயணங்கள் கைகூடும்.  
பூராடம் : தெளிவுகள் ஏற்படும்.
உத்திராடம் : முன்னேற்றமான நாள்.

மகரம்

எளிதில் முடிய வேண்டிய பணிகளில் கூட உழைப்புகள் அதிகரிக்கும். மனதில் இருந்த கவலைகள் குறையும். உறவினர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் ஏற்படும். சமூக பணி தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் ஏற்ற, இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். அமைதி நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம்

உத்திராடம் : உழைப்புகள் அதிகரிக்கும்.
திருவோணம் : புரிதல் உண்டாகும்.
அவிட்டம் : ஏற்ற, இறக்கமான நாள்.

கும்பம்

சொத்து பிரிவினை தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். பழக்கவழக்கங்களில் சில மாற்றங்கள் உண்டாகும். கழுத்து தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளின் ஆதரவுகள் மேம்படும். கணவன் மனைவிக்கு இடையே இருந்த வேறுபாடுகள் குறையும். உத்தியோகப் பணிகளில் சாதகமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். விருத்தி நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்

அவிட்டம் : மாற்றங்கள் உண்டாகும். 
சதயம் : ஆதரவுகள் மேம்படும். 
பூரட்டாதி : சாதகமான நாள்.

மீனம்

விற்பனை சார்ந்த துறைகளில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். தன வருவாயை மேம்படுத்துவது தொடர்பான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். பணி புரியும் இடத்தில் சில புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வெளியூர் தொடர்பான பயண சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். சுபகாரிய பேச்சு வார்த்தைகள் கைகூடும். பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். குழப்பம் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்

பூரட்டாதி : அனுபவம் ஏற்படும்.
உத்திரட்டாதி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். 
ரேவதி : பிரச்சனைகள் குறையும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது. 

Rasi PalanZodiac SignsAstrologyToday Horoscope

