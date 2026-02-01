English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்றைய ராசிபலன்: தை 18 - இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம் கொட்டும்!

இன்றைய ராசிபலன்: தை 18 - இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம் கொட்டும்!

Today Horoscope In Tamil: தை 18ஆம் நாளான இன்று (பிப்ரவரி 01) ஞாயிற்றுக்கிழமை, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 1, 2026, 06:02 AM IST
  • மேஷம் முதல் மீனம் வரை
  • இன்றைய ராசி பலன்
  • முழு விவரம்

மேஷம்

குடும்ப உறுப்பினர்கள் பற்றிய எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். கமிஷன் வியாபாரத்தில் லாபங்கள் உண்டாகும். சிறு மற்றும் குறுந்தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பிறமொழி பேசும் மக்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். செயல்பாடுகளில் சுதந்திர தன்மை மேம்படும். கொடுத்த வாக்குறுதிகளை எண்ணிய விதத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கை ஏற்படும். வெற்றி நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நில நிறம்

அஸ்வினி : லாபங்கள் உண்டாகும்.
பரணி : அறிமுகம் உண்டாகும்.
கிருத்திகை : தன்னம்பிக்கை ஏற்படும்.

ரிஷபம்

மனதளவில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். கணவன் மனைவிக்கு இடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் திருப்பங்கள் ஏற்படும். இழுபறியான வரவுகளை பற்றிய எண்ணம் மேம்படும். பேச்சுகளில் கவனம் வேண்டும். விவேகமான செயல்பாடுகள் நன்மதிப்பை தரும். புதிய விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். கவலை விலகும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம்

கிருத்திகை : புரிதல் அதிகரிக்கும்.
ரோகிணி : எண்ணம் மேம்படும். 
மிருகசீரிஷம் : ஆர்வம் ஏற்படும்.

மிதுனம்

விவேகமான செயல்பாடுகள் நன்மதிப்பை உருவாக்கும். சந்தேக உணர்வுகளால் நெருக்கமானவரிடம் கருத்து வேறுபாடுகள் உண்டாகும். உத்தியோக பணிகளில் சற்று விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவது நல்லது. மனதில் பலதரப்பட்ட சிந்தனைகள் உண்டாகும். வேள்வி பணிகளில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். வாகன பயணங்களில் விவேகம் வேண்டும். நம்பிக்கை பிறக்கும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம்

மிருகசீரிஷம் : வேறுபாடுகள் உண்டாகும். 
திருவாதிரை : சிந்தனைகள் உண்டாகும். 
புனர்பூசம் : விவேகம் வேண்டும்.

கடகம்

சிந்தனைகளின் போக்கில் மாற்றங்கள் காணப்படும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான சூழல் காணப்படும். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் அறிமுகமும் தொடர்பும் கிடைக்கும். பணிகளில் சில சூட்சுமங்களை உணர்ந்து கொள்வீர்கள். வெளியூர் பயணங்களில் புதிய அனுபவங்கள் உருவாகும். நெருக்கமானவர்களுடன் தேவையற்ற வீண் விவாதங்களை தவிர்க்கவும்.  நட்பு மேம்படும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்

புனர்பூசம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
பூசம் : சூட்சுமங்களை உணர்வீர்கள்.
ஆயில்யம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும். 

சிம்மம்

உறவினர்களில் உண்மையானவர்களை கண்டறிவீர்கள். ஆடம்பரமான செலவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் குறையும். அரசு பணிகளில் இழுபறியான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். முயற்சிக்கு ஏற்ப சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வாகன பழுதுகளை சீர் செய்வீர்கள். கல்வியில் இருந்து வந்த குழப்பம் அகலும். வியாபாரம் தொடர்பான புதிய முதலீடுகள் மேம்படும். அலைச்சல் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிவப்பு நிறம்

மகம் : சேமிப்புகள் குறையும்.
பூரம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
உத்திரம் : முதலீடுகள் மேம்படும். 

கன்னி

வெளி வட்டாரங்களில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். உற்பத்தி தொடர்பான பணிகளில் கவனம் வேண்டும். உத்தியோக பணிகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். வாழ்க்கைத் துணைவர் வழியில் ஒத்துழைப்பான சூழல் உண்டாகும். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப செயல்பட்டு எண்ணியதை நிறைவேற்றி கொள்வீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு  
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்

உத்திரம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.   
அஸ்தம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
சித்திரை : புரிதல் அதிகரிக்கும்.

துலாம்

உடன் இருப்பவர்கள் மூலம் மாறுபட்ட அனுபவங்கள் கிடைக்கும். எளிமையான பணிகளில் தாமதம் ஏற்படும். கலை பொருள்களில் கவனம் வேண்டும். பூர்விக சொத்துக்களால் அலைச்சல் ஏற்படும். குழந்தைகளிடம் சூழநிலை அறிந்து செயல்படவும். ரசனையில் புதுவிதமான மாற்றம் உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். தாமதம் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்

சித்திரை : அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
சுவாதி : அலைச்சல் ஏற்படும்.
விசாகம் : கவனம் வேண்டும்.

விருச்சிகம்

கடினமான காரியங்களையும் எளிமையான முறையில் செய்து முடிப்பீர்கள். எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வுகள் சிலருக்கு சாதகமாக அமையும். உங்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். மனதில் எண்ணிய நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். வியாபார பணிகளில் லாபங்கள் மேம்படும். சுகம் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : கருஞ்சிவப்பு நிறம்

விசாகம் : சாதகமான நாள்.
அனுஷம் : ஆசைகள் நிறைவேறும்.
கேட்டை : லாபங்கள் மேம்படும்.

தனுசு

பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். காணாமல் போன முக்கிய ஆவணங்கள் கிடைக்கும். சுபகாரிய தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் ஈடேறும். கூட்டு வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். கணவன்-மனைவிக்குள் நெருக்கம் உண்டாகும். செலவு நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்

மூலம் : ஆவணங்கள் கிடைக்கும்.   
பூராடம் : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
உத்திராடம் : நெருக்கம் உண்டாகும். 

மகரம்

குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். சுபகாரியம் தொடர்பான எண்ணங்கள் கைக்கூடும். எந்த ஒரு பணியை திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். தந்தை வழி சொத்துக்களில் இருந்த இழுபறிகள் குறையும். வழக்கு விஷயங்களில் சில புரிதல்கள் ஏற்படும். பூர்வீக சொத்துக்களால் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். வாக்குறுதிகளை அளிக்கும் போது சிந்தித்து செயல்படவும். சிக்கல் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண் மஞ்சள் நிறம்

உத்திராடம் : எண்ணங்கள் கைக்கூடும். 
திருவோணம் : இழுபறிகள் குறையும்.
அவிட்டம் : சிந்தித்து செயல்படவும். 

கும்பம்

குழந்தைகள் சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படுவார்கள். மற்றவர்களின் பணிகளை சேர்த்து பார்க்க வேண்டிய சூழல் அமையும். வீட்டின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். குடும்ப உறுப்பினரிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். செலவு நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் 

அவிட்டம் : சூழ்நிலையறிந்து செயல்படவும்.
சதயம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
பூரட்டாதி : அனுசரித்து செல்லவும்.

மீனம்

செயல்பாடுகளில் மாற்றமான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். புதுவிதமான சிந்தனைகள் மனதில் உருவாகும். உத்தியோக பணிகளில் எதிர்பார்த்த இடமாற்றம் சிலருக்கு ஏற்படும். நெருக்கமானவர்கள் இடத்தில் மனம் விட்டுப் பேசுவதன் தெளிவுகள் ஏற்படும். வியாபாரம் பணிகளில் முன்னேற்றமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். நண்பர்களிடம் எதிர்பார்த்திருந்த சில உதவிகள் சாதகமாக அமையும். கவனம் வேண்டிய நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்

பூரட்டாதி : மாற்றமான நாள்.
உத்திரட்டாதி : தெளிவுகள் ஏற்படும்.
ரேவதி : சாதகமான நாள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

