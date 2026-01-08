English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 08, வியாழக்கிழமை) - செலவு நிறைந்த நாள்!

இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 08, வியாழக்கிழமை) - செலவு நிறைந்த நாள்!

Today Thursday January 08 Rasi Palan: மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்களுக்கான இன்றைய பலன்களை தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 8, 2026, 06:05 AM IST
  • இன்றைய ஜனவரி 08 ராசிபலன்
  • மேஷம் முதல் மீனம் வரை எப்படி இருக்கு
  • முழு விவரம்

Trending Photos

2026 சனி பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்! உங்க ராசி இதுல இருக்கா?
camera icon9
Sani Peyarchi
2026 சனி பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்! உங்க ராசி இதுல இருக்கா?
பெண்களுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்... பொங்கல் முன்னிட்டு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்
camera icon7
Telangana
பெண்களுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்... பொங்கல் முன்னிட்டு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்
7 ஹிட் பாடல்கள்... 11 விருதுகள்... 33 ஆண்டுகால சாதனை! அந்த &#039;மெகா ஹிட்&#039; படம் எது தெரியுமா?
camera icon6
Roja
7 ஹிட் பாடல்கள்... 11 விருதுகள்... 33 ஆண்டுகால சாதனை! அந்த 'மெகா ஹிட்' படம் எது தெரியுமா?
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! மிஸ் பண்ணாதீங்க
camera icon7
Pongal Parisu
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! மிஸ் பண்ணாதீங்க
இன்றைய ராசிபலன் (ஜனவரி 08, வியாழக்கிழமை) - செலவு நிறைந்த நாள்!

மேஷம்

Add Zee News as a Preferred Source

புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். துணைவர் வழியில் ஆதாயம் அடைவீர்கள். பழைய நினைவுகள் மூலம் சோர்வுகள் ஏற்படும். மேல்நிலை கல்வியில் ஆர்வமின்மை உண்டாகும். புதுமையான விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும்.  நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். பொழுது போக்கு செயல்களால் கையிருப்புகள் குறையும். உற்சாகம் நிறைந்த நாள்.

அஸ்வினி : அறிமுகம் ஏற்படும்.
பரணி : ஆர்வமின்மையான நாள்.
கிருத்திகை : கையிருப்புகள் குறையும். 

ரிஷபம்

பேச்சுக்கு மதிப்புகள் கிடைக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்கள் மீது ஆர்வம் ஏற்படும். உறவினர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். சிந்தனைகளில் தெளிவுகள் ஏற்படும். கல்வியில் இருந்த மந்தத்தன்மை விலகும். சமூக பணிகளில் மதிப்புகள் மேம்படும். வியாபாரத்தில் சில மாற்றங்கள் உண்டாகும். எதிர்பார்த்த வரவுகள் கிடைக்கும். போட்டி நிறைந்த நாள்.

கிருத்திகை : மதிப்புகள் கிடைக்கும். 
ரோகிணி : தெளிவுகள் ஏற்படும்.
மிருகசீரிஷம் : மதிப்புகள் மேம்படும்.

மிதுனம்

நண்பர்களுடன் சிறு தூரப் பயணங்கள் சென்று வருவீர்கள். சேவை நிமித்தமான செயல்பாடுகளில் புதுவிதமான அனுபவம் ஏற்படும். தனவரவுகள் தேவைக்கு ஏற்ப இருக்கும். வியாபாரம் பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் மறைமுகமான செயல்பாடுகள் மூலம் போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். சாந்தம் நிறைந்த நாள்.

மிருகசீரிஷம் : அனுபவம் ஏற்படும்.
திருவாதிரை : முன்னேற்றம் உண்டாகும். 
புனர்பூசம் : போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். 

கடகம்

மனதில் நினைத்த காரியம் எண்ணிய விதத்தில் நிறைவேறும். வரவுகளில் இருந்த இழுபறிகள் மறையும். உயர்நிலை கல்வியில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உறவினர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். உயர் அதிகாரிகளின் நட்பு மனதிற்கு நம்பிக்கையை கொடுக்கும். பேச்சுக்களில் அனுபவம் வெளிப்படும். ஓய்வு நிறைந்த நாள்.

புனர்பூசம் : இழுபறிகள் மறையும். 
பூசம் : ஆதரவான நாள்.
ஆயில்யம் : அனுபவம் வெளிப்படும்.

சிம்மம்

அலுவல் பணிகளில் ஆர்வமின்மையான சூழல் அமையும். சேமிப்பு தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். கடன் விஷயங்களில் அலைச்சல் ஏற்படும். எதிர்காலம் தொடர்பான சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். விலை உயர்ந்த பொருட்கள் மீது ஈடுபாடு ஏற்படும். இழுபறியாக இருந்த பணிகள் பற்றிய எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். ஆதாயம் நிறைந்த நாள்.

மகம் : ஆர்வமின்மையான நாள்.
பூரம் : அலைச்சல் ஏற்படும். 
உத்திரம் : இழுபறி விலகும்.

கன்னி

பெற்றோர்களின் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். குழந்தைகளில் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வியாபார அபிவிருத்திக்கான சூழல் உண்டாகும். புதிய முயற்சிகளில் அனுகூலம் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். நினைத்த காரியம் கைகூடிவரும். நீண்ட தூர பயண வாய்ப்புகள் கைகூடும். நட்பு நிறைந்த நாள்.

உத்திரம் : புரிதல் உண்டாகும். 
அஸ்தம் : அனுகூலம் ஏற்படும். 
சித்திரை : வாய்ப்புகள் கைகூடும். 

துலாம்

சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். வெளி வட்டாரங்களில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். பணிகளில் புதுவிதமான சூழல் உண்டாகும். சிந்தனைகளில் இருந்து வந்த குழப்பம் விலகும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் உண்டாகும். கமிஷன் சார்ந்த வியாபார பணிகளில் லாபமடைவீர்கள். மூத்த சகோதரர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். கவனம் வேண்டிய நாள்.

சித்திரை : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். 
சுவாதி : குழப்பம் விலகும்.
விசாகம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.

விருச்சிகம்

பழைய அனுபவங்களால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். மற்றவர்களுக்கு வாக்குறுதி அளிக்கும் போது சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படவும். மனதில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் விலகும். வாழ்க்கைத் துணைவர் பற்றிய கவலைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள்.  வியாபாரப் பணிகளில் சிறு சிறு மாற்றங்கள் மூலம் மேன்மை ஏற்படும். செலவு நிறைந்த நாள்.

விசாகம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
அனுஷம் : குழப்பங்கள் விலகும்.
கேட்டை : மேன்மையான நாள்.

தனுசு

உறவுகள் வழியில் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். கல்வி பணிகளில் கவனம் வேண்டும். மனை விற்பனையில் ஏற்ற இறக்கமான சுழல் உண்டாகும். எதிர்காலம் சார்ந்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். தவறிய சில வாய்ப்புகள் மீண்டும் கிடைக்கும். விருப்பமான சில பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். அலுவலகத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். கவலை விலகும் நாள்.

மூலம் : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும்.  
பூராடம் : ஏற்ற இறக்கமான நாள்.
உத்திராடம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். 

மகரம்

பணிபுரியும் இடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். துணைவர் வழியில் அலைச்சல்கள் மேம்படும். வியாபாரத்தில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். சிந்தனை போக்கில் சில மாற்றம் உண்டாகும். உணர்ச்சிவசமான பேச்சுகளை குறைத்துக் கொள்ளவும். மறதி பிரச்சனைகளால் தாமதம் ஏற்படும். எதிர்பாராத சில புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பெருமை நிறைந்த நாள். 

உத்திராடம் : அலைச்சல்கள் மேம்படும்.
திருவோணம் : மாற்றம் உண்டாகும்.
அவிட்டம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

கும்பம்

மற்றவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். திட்டமிட்ட காரியங்களை செய்து முடிப்பீர்கள். கலகலப்பான பேச்சுக்கள் மூலம் புதிய நபர்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். மறதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். உத்தியோக தொடர்பான பணிகளில் பொறுப்புக்கள் மேம்படும். எதிர்ப்பு விலகும் நாள்.

அவிட்டம் : வாய்ப்புகள் அமையும்.
சதயம் : கலகலப்பான நாள்.
பூரட்டாதி : பொறுப்புக்கள் மேம்படும்.

மீனம்

சேமிப்பை மேம்படுத்துவது தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். வியாபார பணிகளில் துரிதம் உண்டாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். புதுவிதமான இடங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். வெளிவட்டாரங்களில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். தன்னம்பிக்கை வேண்டிய நாள்.

பூரட்டாதி : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும்.
உத்திரட்டாதி : மகிழ்ச்சியான நாள். 
ரேவதி : செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் 4 கிரகங்கள்! இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. பண மழை கொட்டும்

மேலும் படிக்க: இரட்டிக்கும் அதிர்ஷ்டம்... 2026ல் டபுள் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Rasi PalanToday HoroscopeZodiac SignsToday Rasi palan

Trending News