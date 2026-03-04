English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • மார்ச் 04 புதன்கிழமை ராசிபலன்.. யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்!

மார்ச் 04 புதன்கிழமை ராசிபலன்.. யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்!

Today Horoscope March 04 Wednesday: இன்று மார்ச் 04 புதன்கிழமை மாசி 20 மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள் குறித்து இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 4, 2026, 06:07 AM IST
  • இன்று மார்ச் 04 புதன்கிழமை மாசி 20
  • மேஷம் முதல் மீனம் 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள்
  • யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்

Trending Photos

புகழின் உச்சிக்கு கொண்டு செல்லும் ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 100% நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்க
camera icon6
Rahu Peyarchi
புகழின் உச்சிக்கு கொண்டு செல்லும் ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 100% நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்க
இந்திய அணி தோற்றுவிடும்... இந்த 3 இங்கிலாந்து வீரர்களை தடுக்காவிட்டால்...!
camera icon8
IND vs ENG
இந்திய அணி தோற்றுவிடும்... இந்த 3 இங்கிலாந்து வீரர்களை தடுக்காவிட்டால்...!
மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! மார்ச் 8ல் வெளியாகும் தவெக தேர்தல் அறிக்கை?
camera icon6
TVK
மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! மார்ச் 8ல் வெளியாகும் தவெக தேர்தல் அறிக்கை?
உலகில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் டாப் 7 நாடுகள்.. ஈரானுக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
World
உலகில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் டாப் 7 நாடுகள்.. ஈரானுக்கு எந்த இடம்?
மார்ச் 04 புதன்கிழமை ராசிபலன்.. யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்!

மேஷம்

Add Zee News as a Preferred Source

கலை துறைகளில் ஈடுபாடுகள் ஏற்படும். மனதில் புதிய நம்பிக்கையுடன் புதிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பிள்ளைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். பிரச்சனைகளில் தெளிவான முடிவுகள் கிடைக்கும். பணிகளில் மறைமுக எதிர்ப்புகளை முறியடிப்பீர்கள். மருத்துவம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். வியாபார போட்டிகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். ஊக்கம் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் சிகப்பு நிறம்

அஸ்வினி : ஈடுபாடுகள் ஏற்படும்.
பரணி : முடிவுகள் கிடைக்கும். 
கிருத்திகை :  வெற்றிகரமான நாள்.

ரிஷபம்

புதுவித பயணங்கள் மூலம் மனதில் தெளிவுகள் ஏற்படும். உறவினர்கள் இடத்தில் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். புதிய நபர்களால் நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். பொழுது போக்கு சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மனதிற்கு பிடித்த பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். லாபத்தை மேம்படுத்தும் சில சூட்சுமங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். அமைதி நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மெரூண் நிறம்

கிருத்திகை : தெளிவுகள் ஏற்படும். 
ரோகிணி : நெருக்கடியான நாள்.
மிருகசீரிஷம் : சூட்சுமங்களை அறிவீர்கள்.

மிதுனம்

அரசு சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும். உறவினர்கள் வருகையால் சில நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். வியாபார பணிகளில் வரவுகள் மேம்படும்.  புதிய வீடு மற்றும் மனை வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். பயணம் மூலம் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். கல்விப் பணிகளில் சாதகமான சூழல் அமையும். உதவிகள் கிடைக்கும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம்

மிருகசீரிஷம் : உதவிகள் கிடைக்கும். 
திருவாதிரை : வரவுகள் மேம்படும். 
புனர்பூசம் : சாதகமான நாள்.

கடகம்

மனதில் நினைத்த நீண்ட கால விருப்பங்கள் நிறைவேறும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களின் ஆதரவுகள் மேம்படும். முயற்சிக்கு உண்டான மாற்றங்கள் ஏற்படும். உயர் அதிகாரிகளால் அனுகூலம் உண்டாகும். எதிலும் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். வித்தியாசமான அணுகுமுறைகள் மூலம் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். ஓய்வு நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 2
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன வெண்மை நிறம்

புனர்பூசம் : விருப்பங்கள் நிறைவேறும். 
பூசம் : அனுகூலம் உண்டாகும்.
ஆயில்யம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். 

சிம்மம்

குடும்பத்தின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். உறவினர்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். மறதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். கணிதம் தொடர்பான துறைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். பெருந்தன்மையான செயல்பாடுகள் மூலம் பலரின் நம்பிக்கைகளை பெறுவீர்கள். மறதி நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம்

மகம் : அறிமுகம் கிடைக்கும்.
பூரம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். 
உத்திரம் : நம்பிக்கை மேம்படும்.

கன்னி

நீண்ட நேரம் கண்விழிப்பதை தவிர்க்கவும். வீட்டின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றுவீர்கள். செயல்களில் ஆர்வமின்மை ஏற்படும். உங்கள் மீதான சில விமர்சனங்கள் மறையும். எதையும் சமாளிக்கும் மனப்பக்குவம் மனதில் உருவாகும். பலம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். உடல் தோற்றப்பொலிவில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். வெற்றி நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்

உத்திரம் : தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
அஸ்தம் : பக்குவம் பிறக்கும்.
சித்திரை : மாற்றங்கள் உண்டாகும்.

துலாம்

சுப காரிய பேச்சு வார்த்தைகளில் பொறுமை வேண்டும். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். உறவினர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வேலையாட்கள் மத்தியில் மதிப்புகள் ஏற்படும். பதற்றமான சூழல்கள் மறையும். பள்ளிப் பருவ நண்பர்களின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். இன்பம் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்

சித்திரை : பொறுமை வேண்டும். 
சுவாதி : மதிப்புகள் ஏற்படும். 
விசாகம் : சந்திப்புகள் ஏற்படும். 

விருச்சிகம்

மூத்த உடன்பிறப்புகள் சாதகமாக செயல்படுவார்கள். விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். நெருக்கமானவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். சபை நிமித்தமான பணிகளில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். புதிய இலக்குகளை நிர்ணயம் செய்து அதற்கான பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வெளி வட்டாரங்களில் செல்வாக்கு புகழ் அதிகரிக்கும். கோபம் குறையும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்

விசாகம் :  சாதகமான நாள்.
அனுஷம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். 
கேட்டை :  செல்வாக்கு மேம்படும்.

தனுசு

உறவினர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். மனதில் புதுவிதமான தேடல்கள் உண்டாகும். கல்வி பணிகளில் இருந்த இழுபறிகள் மறையும். தர்ம செயல்களில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். அரசு சார்ந்த உதவிகள் சாதகமாகும். கலை சார்ந்த பணிகளில் அனுபவம் ஏற்படும். வியாபார போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். சஞ்சலம் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 1
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம்

மூலம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
பூராடம் : ஈடுபாடுகள் உண்டாகும்.
உத்திராடம் : அனுபவம் மேம்படும்.

மகரம்

புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். விவேகமான செயல்பாடுகள் மதிப்பை மேம்படுத்தும். எதிலும் அறிவுபூர்வமாக செயல்படுவீர்கள். ஆராய்ச்சி தொடர்பான சிந்தனைகள் மனதில் அதிகரிக்கும். மனதளவில் புதிய தெளிவுகள் பிறக்கும். தடைப்பட்ட பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் அமைதியான சூழல் உண்டாகும். எதிர்பார்த்த நிதி உதவிகள் கிடைக்கும். தடைகள் மறையும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 2
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம்

உத்திராடம் : மதிப்புகள் மேமடும்.
திருவோணம் : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும்.
அவிட்டம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.

கும்பம்

புதிய நபர்களால் மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நீண்ட நேரம் கண் விழிப்பதை தவிர்க்கவும். திட்டமிட்ட காரியங்களில் அலைச்சல் மேம்படும். வேகத்தை விட அமைதியை கடைபிடிக்கவும். வியாபார பணிகளில் போட்டிகள் உண்டாகும். விவேகத்துடன் செயல்படுவது நன்மதிப்பை உருவாக்கும். மற்றவர்களின் செயல்களில் தலையிடுவதை தவிர்க்கவும். திருப்பம் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்

அவிட்டம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
சதயம் : அலைச்சல் மேம்படும்.
பூரட்டாதி : மதிப்புகள் மேம்படும்.

மீனம்

தம்பதிகளுக்கிடையே இருந்துவந்த மனவருத்தங்கள் குறையும். மாமனார் வழியில் ஆதரவான சூழல் ஏற்படும். கூட்டாளிகள் மூலம் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். வாகனப் பழுதுகளை சீர் செய்வீர்கள். உறவினர்கள் வழியில் புரிதல்கள் மேம்படும். தேவைகளை அறிந்து பூர்த்தி செய்து கொள்வீர்கள். அரசு பணிகளில் ஆதாயம் உண்டாகும். ஆசைகள் மேம்படும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்

பூரட்டாதி : வருத்தங்கள் குறையும். 
உத்திரட்டாதி : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும்.
ரேவதி : ஆதாயகரமான நாள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: Guru Peyarchi 2026: 12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்சம் பெறும் குரு பகவான்: 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம்!

மேலும் படிக்க: கேது பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு தலைவிதியே மாறும்.. பணம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Rasi PalanZodiac SignshoroscopeAstrology

Trending News