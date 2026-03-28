இன்றைய ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. 2 ராசிக்காரர்களுக்கு லாபமான நாள்!

Today Rasi Palan Saturday, 28 March 2026: இன்று (சனிக்கிழமை, 28, மார்ச், 2026) பங்குனி 14, நட்சத்திரம்: பூசம் - மார்ச் 27 மாலை 03:24 முதல் மார்ச் 28 பிற்பகல் 02:50 வரை, ஆயில்யம் - மார்ச் 28 பிற்பகல் 02:50 முதல் மார்ச் 29 பிற்பகல் 02:37. சூரியோதயம் - காலை 6:23, சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:26, சந்திரௌதயம் - மார்ச் 28 பிற்பகல் 2:41, சந்திராஸ்தமனம் - மார்ச் 29 காலை 3:28. இராகு - காலை 9:24 முதல் 10:54 வரை, எமகண்டம் - பிற்பகல் 1:55 முதல் 3:25 வரை, குளிகை - காலை 6:23 முதல் 7:53 வரை. துரமுஹுர்த்தம் - காலை 07:59 முதல் 08:48 வரை, தியாஜ்யம் - காலை 03:31 முதல் 05:06 வரை. சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - பிற்பகல் 12:00 முதல் 12:49 வரை, அமிர்த காலம் - காலை 08:35 முதல் 10:08 வரை, பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:46முதல் 05:34 வரை.
12 ராசிகளுக்கான பலன்கள்
மேஷம்
நினைத்த பணிகள் தடையின்றி முடியும். உறவுகள் வழியில் ஒற்றுமை உண்டாகும். நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை சாமர்த்தியமாக சமாளிப்பீர்கள். குழந்தைகள் வழியில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் லாபங்கள் அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்களால் திருப்தியான சூழல் அமையும். நலம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்
அஸ்வினி : ஒற்றுமை உண்டாகும்.
பரணி : அலைச்சல்கள் ஏற்படும்.
கிருத்திகை : திருப்தியான நாள்.
ரிஷபம்
மனதில் தெளிவுகள் பிறக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். குழந்தைகளின் போக்கில் மாற்றம் ஏற்படும். பூர்வீக பிரச்சனைகள் குறையும். முயற்சிக்கு உண்டான பலன்கள் கிடைக்கும். தம்பதிகளுக்குள் அனுசரித்து செல்லவும். தேடி வந்தவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். பிரீதி நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
கிருத்திகை : தெளிவுகள் பிறக்கும்.
ரோகிணி : பிரச்சனைகள் குறையும்.
மிருகசீரிஷம் : தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
மிதுனம்
பூர்வீக பிரச்சனைகள் குறையும். செயல்பாடுகளில் இருந்த சோர்வுகள் குறையும். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் உண்டாகும். தடைபட்ட வரவுகள் கிடைக்கும். பலதரப்பட்ட மக்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். கணவன் மனைவிக்கிடையே அன்யோன்யம் பிறக்கும். பணியாட்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். பணி நிமித்தமான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நட்பு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்
மிருகசீரிஷம் : பிரச்சனைகள் குறையும்.
திருவாதிரை : வரவுகள் கிடைக்கும்.
புனர்பூசம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
கடகம்
சில பணிகளை நீங்களே முடிப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் விட்டுக் கொடுத்து செயல்படவும். எதிலும் தாழ்ந்த மனப்பான்மை இன்றி செயல்படவும். மற்றவர்கள் பற்றிய கருத்துகளை தவிர்க்கவும். புதிய முதலீடுகளில் கவனம் வேண்டும். எதிலும் பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது. பணிகளில் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். வெற்றி நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்
புனர்பூசம் : விட்டுக்கொடுத்து செயல்படவும்.
பூசம் : கருத்துகளில் கவனம்.
ஆயில்யம் : அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்
உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களிடம் கனிவு வேண்டும். இறை வழிபாடுகள் புதிய தெளிவை ஏற்படுத்தும். ஆடம்பர பொருட்கள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வாகன பயணங்களில் நிதானம் அவசியம். செயல்பாடுகளில் ஒரு விதமான சோர்வுகள் உண்டாகும். வியாபார பணிகளில் முன்னேற்றமான சூழல் அமையும். அன்பு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
மகம் : கனிவு வேண்டும்.
பூரம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
உத்திரம் : முன்னேற்றமான நாள்.
கன்னி
கல்வி பணிகளில் ஆதாயம் ஏற்படும். வெளியூர் பயணங்களில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். மறைமுக எதிர்ப்புகளையும், திறமைகளையும் அறிந்து கொள்வீர்கள். பேச்சுக்களுக்கு மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். மற்றவர்களின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றுவீர்கள். உங்கள் மீதான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மாறுபட்ட அணுகுமுறைகள் மூலம் எண்ணியதை நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள். சுகம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம்
உத்திரம் : ஆதாயம் ஏற்படும்.
அஸ்தம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
சித்திரை : நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
துலாம்
கல்வியில் மேன்மை ஏற்படும். குழந்தைகளிடம் கனிவு வேண்டும். அறப்பணிகளில் ஒருவிதமான ஈடுபாடு ஏற்படும். சுபகாரிய தொடர்பான விஷயங்களில் ஏற்பட்ட தடைகள் விலகும். உயர் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புகள் புது உற்சாகத்தைக் கொடுக்கும். வியாபாரம் தொடர்பான நெருக்கடிகள் குறையும். உத்தியோக பணிகளில் ஆதரவான சூழல் ஏற்படும். பெருமை நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
சித்திரை : கனிவு வேண்டும்.
சுவாதி : தடைகள் விலகும்.
விசாகம் : ஆதரவான நாள்.
விருச்சிகம்
கல்வி சார்ந்த செயல்பாடுகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் கிடைப்பதில் தாமதமாகும். உறவினர்கள் வழியில் பொறுமை வேண்டும். வியாபாரம் மந்தமாக இருக்கும். அரசு செயல்களில் அலைச்சல் ஏற்படும். ஆரோக்கிய விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். வெளிவட்டாரத்தில் புது விதமான அனுபவங்கள் உருவாகும். ஆதரவு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம்
விசாகம் : முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
அனுஷம் : பொறுமை வேண்டும்.
கேட்டை : கவனம் வேண்டும்.
தனுசு
காதில் சிறு சிறு வலிகள் ஏற்பட்டு மறையும். மறதி தொடர்பான பிரச்சனைகளை தோன்றி மறையும். சில விஷயங்களுக்கு அனுபவ அறிவை பயன்படுத்துவது மேன்மையை தரும். எதிர்பாராத சில வரவுகள் உண்டாகும். மறைமுகமான சில விமர்சனங்கள் ஏற்படும். வியாபார பணிகளில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். விவேகம் வேண்டிய நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
மூலம் : பிரச்சனைகள் குறையும்.
பூராடம் : வரவுகள் உண்டாகும்.
உத்திராடம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
மகரம்
பழைய நண்பர்களின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும். விருந்துகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். இனிமையான பேச்சுக்கள் மூலம் சாதகமான சூழல் அமையும். பிறமொழி மக்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். ஆன்மீகப் பணிகளில் நாட்டம் ஏற்படும். அனுபவங்கள் மூலம் சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பொருளாதாரத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் அமையும். உயர்வு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்
உத்திராடம் : சந்திப்புகள் ஏற்படும்.
திருவோணம் : சாதகமான நாள்.
அவிட்டம் : ஏற்ற இறக்கமான நாள்.
கும்பம்
எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும். பழைய நினைவுகளால் ஒரு விதமான சோர்வுகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். திடீர் பயணங்களால் மாற்றமான அனுபவம் ஏற்படும். நெருக்கமானவர்களிடத்தில் மனம் விட்டு பேசவும். அரசு காரியங்களில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். வியாபார பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். உத்தியோகத்தில் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். அமைதி நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம்
அவிட்டம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
சதயம் : அனுபவம் ஏற்படும்.
பூரட்டாதி : திறமைகள் வெளிப்படும்.
மீனம்
வழக்குகளில் திடீர் திருப்பங்கள் உண்டாகும். வாகன பழுதுகளை சீர் செய்தீர்கள். வியாபார பணிகளில் கவனத்துடன் செயல்படவும். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். புதிய தொழில்நுட்பக் கருவிகளை வாங்குவீர்கள். பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். கற்பனை சார்ந்த துறைகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். புகழ் மேம்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம்
பூரட்டாதி : திருப்பங்கள் உண்டாகும்.
உத்திரட்டாதி : ஆதரவான நாள்.
ரேவதி : ஆர்வம் ஏற்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ