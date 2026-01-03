English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்றைய ராசிபலன் ஜனவரி 3, சனிக்கிழமை : அதிர்ஷ்டம் உங்கள் கதவைத் தட்டும் நாள்

இன்றைய ராசிபலன் ஜனவரி 3, சனிக்கிழமை : அதிர்ஷ்டம் உங்கள் கதவைத் தட்டும் நாள்

Today Rasi Palan In Tamil January 3rd : இன்றைய நாளில் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும் நாளாக இருக்கப்போகிறது என்பதை முழு ராசிபலன் மூலம் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 3, 2026, 06:22 AM IST
  • பூரட்டாதி (4-ஆம் பாதம்): தந்தை மூலம் வருமானம் வரும்.
  • உத்திரட்டாதி: தேவையற்ற அலைச்சல் இருக்கும்.
  • ரேவதி: புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும்.

இன்றைய நிகழ்வுகள்

தமிழ் வருடம்/மாதம்: விஸ்வாவசு வருடம், மார்கழி மாதம் 19-ஆம் நாள்.

நட்சத்திரம்: திருவாதிரை (மாலை 5:29 வரை), அதன் பின் புனர்பூசம்.

திதி: பௌர்ணமி (மதியம் 3:34 வரை), அதன் பின் தேய்பிறை பிரதமை.

சிறப்பு: ஆருத்ரா தரிசனம்.

நல்ல நேரம்: காலை 7:00 - 8:00, 10:00 - 1:00 மற்றும் மாலை 5:00 - 6:00.

ராகுகாலம்: காலை 9:00 - 10:30.

எமகண்டம்: மதியம் 1:30 - 3:00.

12 ராசிக்கான இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம்: சந்தோஷமான நாள். தந்தை வழி உறவுகளால் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வருமானத்திலிருந்த தடைகள் நீங்கும். திருமண பேச்சுவார்த்தைகளில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும்.

அஸ்வினி: வீடு அல்லது ஊர் மாற்றம் ஏற்படலாம்.

பரணி: கௌரவம் உயரும்.

கார்த்திகை (1-ஆம் பாதம்): தந்தையுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும்

ரிஷபம்: பேச்சைத் தொழிலாகக் கொண்டவர்களுக்கு லாபம் உண்டு. திடீர் அதிர்ஷ்டம் மூலம் சொத்துக்கள் சேர வாய்ப்புள்ளது. பழைய கடன்களை அடைக்க வழி பிறக்கும்.

கார்த்திகை (2, 3, 4-ஆம் பாதம்): பெரிய மனிதர்களின் தொடர்பு கிடைக்கும்.

ரோகிணி: புதிய தொழில் தொடங்க எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி பெறும்.

மிருகசீரிஷம் (1, 2-ஆம் பாதம்): தங்கம், வைர நகை செய்பவர்களுக்கு லாபம் கூடும்.

மிதுனம்: மன தைரியம் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய உச்சத்தை தொடலாம். குழந்தை பாக்கியத்திற்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும்.

மிருகசீரிஷம் (3, 4-ஆம் பாதம்): அரசுப் பதவி எதிர்பார்ப்பவர்களுக்குச் சாதகமான சூழல்.

திருவாதிரை: எதிர்கால முதலீட்டிற்காகக் கடன் வாங்க நேரலாம்.

புனர்பூசம் (1, 2, 3-ஆம் பாதம்): அரசாங்க வரி தொடர்பான சிக்கல்கள் தீரும்.

கடகம்: வெளிநாடு செல்லும் முயற்சிகள் வெற்றிகொடுக்கும். ஆரோக்கியத்தில் இருந்த சங்கடங்கள் நீங்கும். குடும்பத்தில் சுப செலவுகள் ஏற்படும்.

புனர்பூசம் (4-ஆம் பாதம்): நாள்பட்ட வியாதிகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும்.

பூசம்: கடல் கடந்த தொடர்புகள் மூலம் பணம் வரும்.

ஆயில்யம்: திடீர் அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும்.

சிம்மம்: இழந்த செல்வாக்கை மீட்டெடுப்பீர்கள். திருமண வாழ்வில் இருந்த சிக்கல்கள் தீரும். சகோதர உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டு.

மகம்: மூத்த சகோதரர்களுடன் இருந்த மனஸ்தாபம் நீங்கும்.

பூரம்: திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்குப் பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் தொடங்கும்.

உத்திரம் (1-ஆம் பாதம்): அரசு ரீதியான குழப்பங்கள் நீங்கும்.

கன்னி: ஆரோக்கியம் சீராகும். பண வரவிலிருந்த தடைகள் விலகும். உத்தியோகத்தில் புதிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். நிலம் சார்ந்த முதலீடுகள் லாபம் தரும்.

உத்திரம் (2, 3, 4-ஆம் பாதம்): நிலம் வாங்குவது பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள்.

ஹஸ்தம்: மனமும் உடலும் புத்துணர்ச்சி பெறும்.

சித்திரை (1, 2-ஆம் பாதம்): சுமுகமான உறவு ஏற்படும்.

துலாம்: மனோபலம் அதிகரிக்கும் நாள். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் அல்லது புதிய பதவி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எதிரிகளை அடக்கி ஆளுவீர்கள்.

சித்திரை (3, 4-ஆம் பாதம்): வழக்குகளில் எதிரிகளுக்குத் தக்க பதிலடி கொடுப்பீர்கள்.

சுவாதி: பிரிந்திருந்த தம்பதிகள் ஒன்று சேர்வார்கள்.

விசாகம் (1, 2, 3-ஆம் பாதம்): இளைய சகோதரர்களின் தேவைகளுக்காக எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றியடையும்.

விருச்சிகம்: சந்திராஷ்டம தினமாக இருந்தாலும் பணப்புழக்கம் இருக்கும். சொத்து சம்பந்தமான முயற்சிகள் வெற்றி தரும். பிடிவாத குணத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது.'

விசாகம் (4-ஆம் பாதம்): உங்களை விட்டுப் பிரிந்தவர்கள் பணத்தைத் திருப்பித் தருவார்கள்.

அனுஷம்: கடன் பிரச்சனைகள் தீரும்.

கேட்டை: பேச்சில் அதிக கவனம் தேவை.

தனுசு: நீண்ட நாள் கனவுகள் நிறைவேறும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டு. வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவு மனநிம்மதியைத் தரும்.

மூலம்: முன்னோர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும்.

பூராடம்: குழந்தைகளின் செயல்பாடு குடும்ப கௌரவத்தை உயர்த்தும்.

உத்திராடம் (1-ஆம் பாதம்): தந்தையினால் ஏற்பட்ட நஷ்டங்களைச் சரி செய்வீர்கள்.

மகரம்: கடன் பிரச்சனைகளைச் சமாளிக்கும் ஆற்றல் கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பேசும்போது நிதானம் தேவை.

உத்திராடம் (2, 3, 4-ஆம் பாதம்): குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கும்.

திருவோணம்: பழைய கடன்களை அடைத்து குடும்ப கௌரவத்தைக் காப்பீர்கள்.

அவிட்டம் (1, 2-ஆம் பாதம்): இளைய சகோதரர்களுடன் வாக்குவாதம் வேண்டாம். 

கும்பம்: குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். நிலம் சார்ந்த முதலீடுகளில் லாபம் வரும். முன்கோபத்தைக் குறைத்துக் கொள்வது பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்கும்.

அவிட்டம் (3, 4-ஆம் பாதம்): அரசு வழியில் வரவேண்டிய பணம் வந்து சேரும்.

சதயம்: முன்கோபம் அதிகமாக வரும்.

பூரட்டாதி (1, 2, 3-ஆம் பாதம்): வாழ்க்கைத் துணையால் ஆதாயம் உண்டு.

மீனம்: வயிறு சம்பந்தமான உபாதைகள் நீங்கும். தொழில் முதலீடுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டுப் பயணங்களில் அலைச்சல் இருந்தாலும் லாபம் உண்டு.

பூரட்டாதி (4-ஆம் பாதம்): தந்தை மூலம் வருமானம் வரும்.

உத்திரட்டாதி: தேவையற்ற அலைச்சல் இருக்கும்.

ரேவதி: புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author
Rasi PalanhoroscopePredictionsZodiac SignsAries

