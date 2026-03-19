இன்றைய ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. இந்த 2 ராசிகளுக்கு பணவரவு அதிகரிக்கும்!

Today Rasi Palan Thursday, 19 March 2026: இன்று (மார்ச் 19) வியாழக்கிழமை பங்குனி 5 ஆம் நாள், நட்சத்திரம்: உத்திரட்டாதி - மார்ச் 19, காலை 05:21 – மார்ச் 20, காலை 04:04, ரேவதி - மார்ச் 20, காலை 04:04 – மார்ச் 21, காலை 02:27, சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்: சூரியோதயம் - காலை 6:28, சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:27, சந்திரௌதயம் - மார்ச் 19, காலை 6:23, சந்திராஸ்தமனம் - மார்ச் 19, மாலை 6:49, அசுபமான காலம்: இராகு - மாலை 1:57 முதல் 3:27 வரை , எமகண்டம் - காலை 6:28 முதல் 7:58 வரை, குளிகை - காலை 9:27 முதல் 10:57, துரமுஹுர்த்தம் - காலை 10:27 முதல் 11:15 வ்ரை, மாலை 03:15 முதல் 04:03 வரை, தியாஜ்யம் - மாலை 02:26 முதல் 03:57 வரை, சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - காலை 12:03 முதல் 12:51 வரை, அமிர்த காலம் - மாலை 11:31 முதல் காலை 01:02 AM, பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:51 முதல் 05:39 வரை.
12 ராசிகளுக்கான பலன்கள்
மேஷம்
திடீர் திருப்பங்கள் மூலம் மாற்றங்கள் பிறக்கும். குடும்பத்தில் சில மன வருத்தம் நேரிடலாம். எதிலும் பொறுமையுடன் செயல்படவும். விலகி இருந்தவர் விரும்பி வருவார்கள். வியாபாரத்தில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். பூர்வீக வீட்டை சீர் செய்வதற்கான வாய்ப்பு அமையும். அரசு பணியாளர்களுக்கு மேன்மை ஏற்படும். தாமதம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
அஸ்வினி : மாற்றங்கள் பிறக்கும்.
பரணி : அனுபவம் ஏற்படும்.
கிருத்திகை : மேன்மை ஏற்படும்.
ரிஷபம்
தொழிலில் சிறுசிறு மாற்றங்கள் செய்வதன் மூலம் லாபம் மேம்படும். நீண்ட கால எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். கலைப் பொருட்கள் மீது ஆர்வம் உண்டாகும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். வெளிவட்டாரத்தில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். புதிய முதலீடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆகாய நீல நிறம்
கிருத்திகை : லாபம் மேம்படும்.
ரோகிணி : ஆர்வம் உண்டாகும்.
மிருகசீரிஷம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
மிதுனம்
மனதளவில் புதிய தெளிவுகள் ஏற்படும். மாணவர்களின் கற்றலில் சிறு சிறு மாற்றங்கள் காணப்படும். தொழில் தொடர்பாக வெளியூர் செல்லும் வாய்ப்புகள் அமையும். சுபகாரிய முயற்சிகள் கைகூடும். சமூக பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். சிலருக்கு உத்தியோகத்தில் உயர்வு ஏற்படும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். அறிமுகம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இள நீல நிறம்
மிருகசீரிஷம் : தெளிவுகள் ஏற்படும்.
திருவாதிரை : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
புனர்பூசம் : உயர்வு உண்டாகும்.
கடகம்
பலதரப்பட்ட மக்களின் தொடர்புகள் ஏற்படும். திறமைக்கு உண்டான அங்கீகாரமும் மதிப்பும் கிடைக்கும். தர்ம காரியங்களில் ஈடுபாடு உண்டாகும். எதிராக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். தம்பதிகளுக்குள் அனுசரித்து செல்லவும். மனதளவில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். புதிய துறை சார்ந்த தேடல் அதிகரிக்கும். மேன்மை நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம்
புனர்பூசம் : மதிப்புகள் கிடைக்கும்.
பூசம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
ஆயில்யம் : தேடல் அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்
குடும்பத்தில் சிறுசிறு ஆரோக்கியமற்ற விவாதங்கள் தோன்றி மறையும். கடன் செயல்களில் பொறுமை வேண்டும். நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள் மூலம் வருத்தங்கள் உண்டாகும். வழக்கு செயல்களில் இழுபறியான சூழல் ஏற்படும். வாக்குறுதி கொடுப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. கால்நடை பணிகளில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். சிக்கல் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம்
மகம் : வாதங்கள் மறையும்.
பூரம் : இழுபறியான நாள்.
உத்திரம் : அனுபவம் கிடைக்கும்.
கன்னி
சுப காரியம் தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். நண்பர்களைப் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். கூட்டு வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். வெளி வட்டாரத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். போட்டி தேர்வுகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணைவர் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் உண்டாகும். போட்டி நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
உத்திரம் : புரிதல்கள் மேம்படும்.
அஸ்தம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
சித்திரை : ஒத்துழைப்புகள் உண்டாகும்.
துலாம்
வீட்டில் சுப காரியம் நடைபெறும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். உயர்கல்வியில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மனதளவில் இருந்த குழப்பம் விலகும். கடன் செயல்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். சேமிக்கும் பழக்கம் மேம்படும். உத்தியோகத்தில் கவனத்துடன் செயல்படவும். வியாபாரத்தில் இருந்த போட்டிகள் படிப்படியாக குறையும். வரவு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம்
சித்திரை : ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
சுவாதி : குழப்பம் விலகும்.
விசாகம் : போட்டிகள் குறையும்.
விருச்சிகம்
வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். திட்டமிட்ட செயல்களில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். குழந்தைகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். முக்கியமான கோப்புகள் மற்றும் பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். உத்தியோக பணிகளில் ஆதரவான சூழல் உண்டாகும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் லாபகரமான சூழல் ஏற்படும். சுபம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்
விசாகம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
அனுஷம் : பொருட்களில் கவனம்.
கேட்டை : லாபகரமான நாள்.
தனுசு
ஆரோக்கியத்தில் இருந்த இன்னல்கள் படிப்படியாக குறையும். எதிர்பார்த்திருந்த சில வாய்ப்புகள் சாதகமாகும். உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். வெளியூர் தொடர்பான பயணங்கள் கைகூடும். கால்நடை சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். உத்தியோக பணிகளில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். திறமை வெளிப்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம்
மூலம் : இன்னல்கள் குறையும்.
பூராடம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
உத்திராடம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
மகரம்
உடன் பிறந்தவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் சாதகமாகும். உயர் அதிகாரிகளிடம் அனுசரித்து செல்லவும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனம் வேண்டும். ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். நினைத்த காரியத்தை செய்து முடிப்பீர்கள். மனதளவில் புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும். கவலை விலகும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம்
உத்திராடம் : ஒத்துழைப்புகள் சாதகமாகும்.
திருவோணம் : கவனம் வேண்டும்.
அவிட்டம் : நம்பிக்கை பிறக்கும்.
கும்பம்
பொருளாதார ரீதியாக சிறப்பான நிலை இருக்கும். கருத்துகளுக்கு உண்டான மதிப்புகள் கிடைக்கும். மனதை உறுத்திய சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு ஏற்படும். கல்வி பணிகளில் மேன்மை உண்டாகும். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை உண்டாகும். பயணங்கள் மூலம் ஆதாயமும் லாபமும் அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் உதவியின் மூலம் காரிய அனுகூலம் உண்டாகும். வெற்றி கிடைக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம்
அவிட்டம் : மதிப்புகள் கிடைக்கும்.
சதயம் : மேன்மை உண்டாகும்.
பூரட்டாதி : அனுகூலம் உண்டாகும்.
மீனம்
மற்றவர்கள் செயல்களில் தலையிடுவதை குறைக்கவும். நினைத்த பணிகளில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். தனிப்பட்ட விஷயங்கள் பகிர்வதை தவிர்க்கவும். சந்தேக உணர்வுகளை தவிர்ப்பது அமைதியை கொடுக்கும். இனம் புரியாத புதுவிதமான சிந்தனைகள் உருவாகும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் மாற்றமான சூழல் உண்டாகும். எதிர்ப்புகள் மறையும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
பூரட்டாதி : அலைச்சல்கள் ஏற்படும்.
உத்திரட்டாதி : சிந்தனைகளில் கவனம் வேண்டும்.
ரேவதி : மாற்றமான நாள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
