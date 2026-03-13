English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்றைய (மார்ச் 13) ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

இன்றைய (மார்ச் 13) ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasi Palan: இன்று மார்ச் 13 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள் குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 13, 2026, 06:04 AM IST
  • இன்றைய மார்ச் 13 வெள்ளிக்கிழமை ராசி பலன்
  • மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகள்
  • யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?

Trending Photos

சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 4 ராசிகளுக்கு நஷ்டம், மனக்கஷ்டம்... ஹை அலர்ட் காலம், ஜாக்கிரதை!!
camera icon10
Sun Transit
சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 4 ராசிகளுக்கு நஷ்டம், மனக்கஷ்டம்... ஹை அலர்ட் காலம், ஜாக்கிரதை!!
200 கோடி வசூலித்த படம்..11 ரூபாய் சம்பளமாக பெற்ற ஹீரோயின்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Sonam Kapoor
200 கோடி வசூலித்த படம்..11 ரூபாய் சம்பளமாக பெற்ற ஹீரோயின்! யார் தெரியுமா?
சென்னை மக்களே அலெர்ட்! சொத்துவரி செலுத்துவது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்
camera icon8
Chennai
சென்னை மக்களே அலெர்ட்! சொத்துவரி செலுத்துவது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்
8வது ஊதியக்குழு: 1st CPC to 7th CPC.. முந்தைய ஊதியக்குழுக்களில் சம்பள உயர்வு எப்படி இருந்தது? முழு ஒப்பீடு
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 1st CPC to 7th CPC.. முந்தைய ஊதியக்குழுக்களில் சம்பள உயர்வு எப்படி இருந்தது? முழு ஒப்பீடு
இன்றைய (மார்ச் 13) ராசிபலன்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை.. யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

மேஷம்

திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பொருளாதாரத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் அமையும். உங்கள் மீதானே நம்பிக்கையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். எதிலும் தனித்தன்மையுடன் செயல்படுவீர்கள். இறை சார்ந்த பணிகளில் லாபம் ஏற்படும். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் தெளிவினை ஏற்படுத்தும். திடம் நிறைந்த நாள்.

Add Zee News as a Preferred Source

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் 

அஸ்வினி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். 
பரணி : மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
கிருத்திகை : லாபகரமான நாள்.

ரிஷபம்

உடன்பிறந்தவர்களின் வழியில் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். சமூகப்பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் பொறுமையை கடைபிடிக்கவும். ஆரோக்கியம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். தொழில் முதலீடுகளில் கவனம் வேண்டும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் ஏற்படும். மனதில் அஞ்ஞான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். மறதி நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : உடன்பிறந்தவர்களின் வழியில் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். சமூகப்பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் பொறுமையை கடைபிடிக்கவும். ஆரோக்கியம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். தொழில் முதலீடுகளில் கவனம் வேண்டும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் ஏற்படும். மனதில் அஞ்ஞான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். மறதி நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்

கிருத்திகை : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். 
ரோகிணி :  பொறுமை வேண்டும்.
மிருகசீரிஷம் : செலவுகள் ஏற்படும். 

மிதுனம்

அரசு சார்ந்த பணிகளில் இருந்த இழுபறிகள் குறையும். மனதில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு புத்துணர்ச்சியும் உண்டாகும். உத்தியோகம் சார்ந்த பணிகளில் பொறுப்புக்கள் மேம்படும். திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் வழியில் ஆதாயம் ஏற்படும். வாகனம் தொடர்பான பழுதுகளை சீர் செய்வீர்கள். எதிர்ப்புகள் மறையும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்

மிருகசீரிஷம் : இழுபறிகள் குறையும். 
திருவாதிரை : புத்துணர்ச்சியான நாள்.
புனர்பூசம் : ஆதாயகரமான நாள்.

கடகம்

உறவுகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். தடைபட்ட பேச்சு வார்த்தைகள் சுமூகமாக முடியும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவிகரமாக இருப்பார்கள். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். சொத்து சம்பந்தமான வழக்குகளில் சாதகமான சூழல் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பொன் பொருள் சேர்க்கைக்கான சிந்தனைகள் மேம்படும். நலம் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம்

புனர்பூசம் : மகிழ்ச்சியான நாள் 
பூசம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
ஆயில்யம் : சிந்தனைகள் மேம்படும். 

சிம்மம்

வியாபார பணிகளில் போட்டிகள் மேம்படும். தடைகள் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் ஏற்படும். உறவினர்களிடம் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றி மறையும். மனதிற்கு விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வாகன பழுதுகளை சீர் செய்வீர்கள். வேள்வி பணிகளில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். நெருக்கமானவர்கள் பற்றிய கவலைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். வெற்றி நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : கருநீல நிறம்

மகம் : போட்டிகள் மேம்படும். 
பூரம் : வேறுபாடுகள் மறையும். 
உத்திரம் : கவலைகள் நீங்கும். 

கன்னி

கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு சிறுசிறு குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். தாய்வழி உறவினர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். விவசாயம் தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமுடன் இருக்கவும். கூட்டு வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உடலில் சோர்வும் சுறுசுறுப்பின்மையும் உண்டாகும். தடைகள் மறையும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் ஆரஞ்சு நிறம்

உத்திரம் : குழப்பங்கள் நீங்கும். 
அஸ்தம் : கவனம் வேண்டும்.
சித்திரை : சுறுசுறுப்பின்மையான நாள்.

துலாம்

திட்டமிட்ட காரியங்கள் நிறைவேறும். உலக வாழ்க்கை பற்றிய புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் உருவாகும். இசை துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குறுகிய தூர பயணங்கள் மூலம் மனதில் மாற்றம் ஏற்படும். வீட்டின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். ஆசைகள் மேம்படும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம்

சித்திரை : புதுமையான நாள்.
சுவாதி : மாற்றம் ஏற்படும்.
விசாகம் : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். 

விருச்சிகம்

சுபகாரிய தொடர்பான முயற்சிகள் கைகூடும். வாக்குறுதிகள் அளிப்பதை தவிர்க்கவும். பற்கள் சார்ந்த பிரச்சினைகள் குறையும். சுப முயற்சிகளில் அனுகூலப் பலன்கள் உண்டாகும். தனிப்பட்ட செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். மனதளவில் புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும். பொருளாதார தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். பொன் பொருள் சேர்க்கை சேரும். நட்பு மேம்படும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் :  வெண் மஞ்சள் நிறம்

விசாகம் : முயற்சிகள் கைகூடும். 
அனுஷம் :  அனுகூலமான நாள்.
கேட்டை : பிரச்சனைகள் குறையும். 

தனுசு

முன்கோபத்தால் தர்மசங்கடமான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். வியாபார பணிகளில் நிதானத்துடன் செயல்படவும். தோற்றப்பொலிவு பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். பொது இடங்களில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பாக செயல்படுவார்கள். வர்த்தக பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். உத்தியோக பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். உதவிகள் கிடைக்கும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு 
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம்

மூலம் : நிதானத்துடன் செயல்படவும்.
பூராடம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும்.
உத்திராடம் : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். 

மகரம்

குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணங்களை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். தொழில் நிமித்தமான முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். புதிய இடங்களுக்கு சென்று வருவதற்கான சிந்தனைகள் மேம்படும். அரசு சார்ந்த உதவிகள் சாதகமாகும். உடன் இருப்பவர்களால் புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் பிறக்கும். வியாபார பணிகளில் எதிர்பாராத ஆதரவுகள் கிடைக்கும். சுகம் நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆகாய நீல நிறம்

உத்திராடம் : முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். 
திருவோணம் : முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். 
அவிட்டம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.

கும்பம் 

உத்தியோக பணிகளில் மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இழுபறியான சில வரவுகள் கிடைக்கும். மறைமுகமாக இருந்து வந்த எதிர்ப்புகள் நீங்கும். மனதிற்குப் பிடித்த செயல்களை எண்ணிய விதத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபார செயல்களில் முதலீடுகளை மேம்படுத்துவதற்கான சூழல் அமையும். பழக்கவழக்கங்களில் புதுமையும் உருவாகும். வரவு நிறைந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம்

அவிட்டம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். 
சதயம் : எதிர்ப்புகள் நீங்கும். 
பூரட்டாதி : புதுமையான நாள்.

மீனம்

கல்வியில் இருந்த மந்த தன்மை குறையும். வியாபார இடமாற்ற சிந்தனைகள் ஏற்படும். பயணங்கள் மூலம் அனுகூலம் ஏற்படும். மருத்துவ சார்ந்த துறைகளில் திறமைகள் வெளிப்படும். மனை சார்ந்த துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு லாபம் உண்டாகும். உறவினர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். அரசு சார்ந்த துறைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பரிசுகள் கிடைக்கும் நாள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம்

பூரட்டாதி : மாற்றம் பிறக்கும் 
உத்திரட்டாதி : திறமைகள் வெளிப்படும்.
ரேவதி : முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

மேலும் படிக்க: மீன ராசியில் 4 கிரகங்களின் சேர்க்கை.. இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்!

மேலும் படிக்க: மீனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் கஷ்டமெல்லாம் காணாமல் போகும், இனி எல்லாம் சுகமே!!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Rasi PalanDaily horoscopeAstrologyZodiac Signs

Trending News