புரட்டாசி 14 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

மேஷம்: இறை வழிபாடு தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகளில் அனுபவங்கள் பிறக்கும். வியாபாரம் நிமித்தமான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் மேன்மை உண்டாகும். ஆராச்சி சார்ந்த செயல்பாடுகளில் எண்ணிய முடிவுகள் கிடைக்கும். வாகன பயணங்களில் நிதானம் அவசியம் ஆகும். களிப்பு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம்
அஸ்வினி : அனுபவங்கள் பிறக்கும்.
பரணி : மேன்மை உண்டாகும்.
கிருத்திகை : நிதானம் வேண்டும்.
ரிஷபம்: உடன் பிறந்தவர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். வெளி உணவுகளை குறைத்து கொள்ளவும். மற்றவர்களிடம் வீண் வாக்குவாதங்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். விலை உயர்த்த பொருள்களில் கவனம் வேண்டும். வியாபாரத்தில் மந்தமான சூழல்கள் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். செலவுகள் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம்
கிருத்திகை : விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும்.
ரோகிணி : பொருள்களில் கவனம்
மிருகசீரிஷம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். முதலீடு விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். எதிர்பாராத சில அதிர்ஷ்டகரமான வாய்ப்புகள் அமையும். வர்த்தகத் துறைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. நண்பர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். பேச்சுக்களில் பொறுமை வேண்டும். ஆர்வம் மேம்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 3
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
மிருகசீரிஷம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
திருவாதிரை : மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
புனர்பூசம் : பொறுமை வேண்டும்.
கடகம்: நண்பர்களிடம் இருந்த வேறுபாடுகள் விலகும். போட்டிகளில் ஈடுபட்டு திறமைகளை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும். மனதை உருத்திய பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவான முடிவுகள் எடுப்பீர்கள். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் மனதளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். கால்நடை பணிகளில் ஆதாயம் உண்டாகும். சாந்தம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 7
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிகப்பு நிறம்
புனர்பூசம் : வேறுபாடுகள் விலகும்.
பூசம் : தெளிவுகள் பிறக்கும்.
ஆயில்யம் : ஆதாயம் உண்டாகும்.
சிம்மம்: குழந்தைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தில் விழிப்புணர்வு வேண்டும். எதிர்பாராத சில வரவுகள் கிடைக்கும். வழக்கு பணிகளில் நிதானத்தோடு செயல்படவும். புதிய முயற்சிகளில் ஆலோசனை பெற்று மேற்கொள்ளவும். பயனற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். செலவு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்
மகம் : விழிப்புணர்வு வேண்டும்.
பூரம் : நிதானம் வேண்டும்.
உத்திரம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும்.
கன்னி: அரசு பணிகளில் இருந்த தாமதங்கள் குறையும். உறவினர்களின் வருகை உண்டாகும். கடனை அடைப்பதற்கான சிந்தனைகள் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சில சலுகைகள் மூலம் லாபம் உண்டாகும். எதிர்பார்த்த சில பணிகள் சாதகமான முடிவுகளை தரும். உத்தியோகத்தில் இருந்த நெருக்கடிகள் மறையும். அன்பு நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம்
உத்திரம் : தாமதங்கள் குறையும்.
அஸ்தம் : லாபகரமான நாள்.
சித்திரை : நெருக்கடிகள் மறையும்.
துலாம்: நினைத்த காரியங்களை செய்து முடிப்பீர்கள். மனதளவில் புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும். செயல்பாடுகள் இருந்த தாமதம் விலகும். பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் தனிப்பட்ட ஆர்வம் ஏற்படும். விளையாட்டுகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். மறைமுகமான சில செயல்களில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். உறுதி மேம்படும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 6
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம்
சித்திரை : நம்பிக்கை பிறக்கும்.
சுவாதி : ஆர்வம் ஏற்படும்.
விசாகம் : முடிவுகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: குடும்பத்தில் இருந்த வேறுபாடுகள் விலகும். மனதில் புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வருவார்கள். தடைப்பட்ட வரவுகள் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த சுப செய்திகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் மேம்படும். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உதவி கிடைக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 4
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம்
விசாகம் : வேறுபாடுகள் விலகும்.
அனுஷம் : வரவுகள் மேம்படும்.
கேட்டை : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
தனுசு: தொழில் வட்டாரத்தில் கவனம் வேண்டும். சஞ்சலமான சிந்தனைகளால் குழப்பங்கள் ஏற்படும். சிறு தூர பயணங்கள் மூலம் மாற்றமான சூழல்கள் அமையும். மறதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் அவ்வபோது ஏற்பட்டு நீங்கும். பாடங்களை ஒன்று இரண்டு முறை படிப்பது நல்லது. எதிர்பாராத சில செலவுகளால் சேமிப்புகள் குறையும். கீர்த்தி நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம்
மூலம் : குழப்பமான நாள்.
பூராடம் : பிரச்சனைகள் நீங்கும்.
உத்திராடம் : சேமிப்புகள் குறையும்.
மகரம்: கணவன் மனைவிக்குள் அனுசரித்துப் செல்லவும். ஜாமின் செயல்களை தவிர்ப்பது நல்லது. உத்தியோகத்தில் மறைமுக எதிர்ப்புகள் தோன்றி மறையும். மற்றவர்கள் செயல்களில் தலையிட வேண்டாம். மேல்நிலை கல்வி பாடங்களில் குழப்பமான சூழல் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். வாகன பயணத்தில் நிதானம் வேண்டும். கவனம் வேண்டிய நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 8
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
உத்திராடம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
திருவோணம் : எதிர்ப்புகள் மறையும்.
அவிட்டம் : நிதானம் வேண்டும்.
கும்பம்: நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். பெற்றோர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். கடனை அடைப்பதற்கான உதவிகள் கிடைக்கும். புதிய நபர்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். சமூகப் பணிகளில் மதிப்புகள் ஏற்படும். சக ஊழியர்களால் அனுகூலம் உண்டாகும். லாபம் நிறைந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 9
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம்
அவிட்டம் : தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
சதயம் : ஆதாயகரமான நாள்.
பூரட்டாதி : அனுகூலமான நாள்.
மீனம்: திறமைகளை வெளிப்படுத்துவது தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உலகியல் நடவடிக்கைகள் மூலம் மாற்றங்கள் காணப்படும். ஆரோக்கிய சிக்கல்கள் குறையும். மனை தொடர்பான பணிகளில் ஆதாயம் ஏற்படும். போட்டி தொடர்பான விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் புதுமையான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். கவலை விலகும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு
அதிர்ஷ்ட எண் : 5
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம்
பூரட்டாதி : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும்.
உத்திரட்டாதி : சிக்கல்கள் குறையும்.
ரேவதி : சிந்தித்து செயல்படவும்.
