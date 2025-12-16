English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  இன்று சூரியன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள் ஆரம்பம்

இன்று சூரியன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள் ஆரம்பம்

டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி அதிகாலை 4:26 மணிக்கு, கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன், தனுசு ராசியில் இடம்பெயர்ந்தார். இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு பொற்காலத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. 

டிசம்பர் 16, 2025 அன்று, சரியாக அதிகாலை 4:26 மணிக்கு, கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன் விருச்சிக ராசியில் இருந்து தனுசு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். தனுசு ராசியின் அதிபதியான குரு. தனுசு ராசியில், சூரியன் நட்பு ராசியில் பயணிப்பதால், இந்தப் பெயர்ச்சி தன்னம்பிக்கை, அதிர்ஷ்டம், புகழ் மற்றும் தலைமைத்துவ திறன்களில் மிகப்பெரிய ஊக்கத்தைக் கொண்டுவரும். கடந்த மாதம், விருச்சிக ராசியில் சூரியன் பலவீனமடைந்ததால், பல ராசிக்காரர்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டது. தற்போது, தனுசு ராசியில் சூரியனின் வருகை புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றலையும் நேர்மறையையும் தரும். இந்தப் பெயர்ச்சி ஜனவரி 14, 2026 வரை நீடிக்கும். இந்த நேரத்தில் எந்த ராசிக்காரர்கள் மிகவும் சாதகமா பலன்களை பெறுவார்கள் என்று அறிந்துக்கொள்வோம்.

மேஷம்: மேஷ ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் சூரியன் பயணிப்பது உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பிரகாசமாக்கும். வெளிநாட்டு பயணம், உயர் கல்வி அல்லது புனித யாத்திரைகள் வெற்றிகரமாக அமையும். உங்கள் தந்தை அல்லது ஆசிரியரிடமிருந்து சிறப்பு நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். நீதிமன்ற வழக்குகளில் நீங்கள் வெற்றி பெறலாம். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் இது புதிய தொடக்கங்களுக்கு ஒரு சிறந்த நேரம். ஒட்டுமொத்தமாக, இது பெரும் அதிர்ஷ்டத்தையும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் தரும் காலம்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசியின் எட்டாவது வீட்டில் சூரியன் பயணிப்பது மர்மமான பலன்களைத் தரும். உங்களுக்கு திடீரென நிலுவையில் உள்ள நிதி அல்லது பரம்பரை சொத்துக்கள் கிடைக்கக்கூடும். காப்பீடு அல்லது லாட்டரி மூலம் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உடல்நலம் மேம்படும், மேலும் நாள்பட்ட நோயிலிருந்து நீங்கள் மீளலாம். ஒட்டுமொத்தமாக, எதிர்பாராத நிதி மற்றும் சுகாதார ஆதாயங்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த நேரம்.

கடகம்: கடக ராசியின் ஆறாவது வீட்டில் சூரியன் பயணிப்பது எதிரிகள் மற்றும் நோய்களுக்கு எதிராக வெற்றியைத் தரும். இது நாள்பட்ட நோய்களிலிருந்து நிவாரணம் மற்றும் நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றியைத் தரும். வேலையில் ஸ்திரத்தன்மை அதிகரிக்கும், எதிரிகள் பின்வாங்குவார்கள். ஒட்டுமொத்தமாக, இது ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு நல்ல நேரம். எதிரிகள் மீது வெற்றி கிடைக்கும்.

சிம்மம்: சிம்ம ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டில் சூரியன் பயணிப்பது உங்கள் குழந்தை மற்றும் அன்பை வலுப்படுத்துகிறது. உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகளைப் பெறுவீர்கள், மேலும் உங்கள் காதல் உறவில் காதல் அதிகரிக்கும். படிப்பில் வெற்றி மற்றும் பங்கு ஊகங்களிலிருந்து லாபம். ஒட்டுமொத்தமாக, இது குழந்தை மகிழ்ச்சி மற்றும் அறிவுசார் வெற்றிக்கு சாதகமான காலமாகும்.

தனுசு: தனுசு ராசியில் சூரியன் பயணிப்பது உங்கள் ஆளுமையை மேம்படுத்தும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை உச்சத்தில் இருக்கும், மேலும் மக்கள் உங்கள் பேச்சைக் கேட்டு அதன்படி நடப்பார்கள். வேலையில் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். ஒட்டுமொத்தமாக, புகழ், பெயர் மற்றும் தலைமைத்துவ திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள இது ஒரு சிறந்த நேரம்.

மகரம்: மகர ராசியின் பன்னிரண்டாம் வீட்டில் சூரியன் பயணிப்பது உங்களுக்கு வெளிநாட்டு செல்லும் இன்பங்களையும் ஆன்மீக நன்மைகளையும் தரும். வெளிநாட்டு பயணம் வெற்றிகரமாக இருக்கும், மேலும் நீங்கள் தியானம் மற்றும் பிரார்த்தனையில் ஈர்க்கப்படுவீர்கள். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். ஒட்டுமொத்தமாக, வெளிநாட்டு பயணம் மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு இது ஒரு சிறந்த நேரம்.

 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

