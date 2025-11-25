நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும்

நவம்பர் 26 ஆம் தேதி அதாவது நாளை சுக்கிரன் தனது ராசியை மாற்ற உள்ளார். இந்த ராசி மாற்றம் விருச்சிக ராசியில் நிகழும். ஜோதிடத்தில், சுக்கிரன் அழகு, அன்பு, ஈர்ப்பு, செல்வம் மற்றும் ஆறுதலின் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. சுக்கிரன் சுப ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது, ஒருவரின் அதிர்ஷ்டம் உயர்கிறது, அதே சமயம் சுக்கிரன் அசுப ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது, பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும். சுக்கிரனின் ராசி மாற்றத்திற்குப் பிறகு 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதை பார்ப்போம்.
மேஷம் - இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சிறிய குடும்பப் பிரச்சினைகளைக் கொண்டுவரக்கூடும். கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக்கூடும், எனவே தொடர்பு கொள்ளும்போது கவனமாக இருங்கள். நிதி விஷயங்கள் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். செலவுகள் அதிகரிக்கும், மேலும் சில முக்கியமான பணிகளுக்கு செலவுகள் ஏற்படும். அலுவலகத்தில் வேலை சற்று மெதுவாகத் தொடரும், ஆனால் உங்கள் முயற்சிகள் வீண் போகாது. காதல் உறவுகளில் தவறான புரிதல்கள் ஏற்படக்கூடும்.
ரிஷபம் - இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நிம்மதியைத் தரக்கூடும். உங்கள் மாமியாருடன் தொடர்ந்து ஏற்படும் ஏதேனும் தவறான புரிதல்கள் தீர்க்கப்படலாம். வீட்டில் சூழ்நிலை சுமாராக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள சில பணத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன, இது உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும்.
மிதுனம் - உங்களுக்கு சற்று மன அழுத்தம் ஏற்படும். உங்கள் குழந்தைகளின் படிப்பு, உடல்நலம் அல்லது செயல்பாடுகள் குறித்த கவலைகள் அதிகரிக்கலாம். குடும்பத்தினரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வயிறு மற்றும் பதட்டம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஒரு கவலையாக இருக்கலாம்.
கடகம் - இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு பல வழிகளில் சாதகமாக இருக்கும். சில நீண்டகால ஆசைகள் நிறைவேறக்கூடும். உங்கள் காதல் உறவு இனிமையாக மாறும், மேலும் உங்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்பச் செலவுகள் அதிகரிக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும்.
சிம்மம் - இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் சில கொந்தளிப்புகள் அல்லது பதற்றம் ஏற்படலாம். தாயின் உடல்நலம் அல்லது முக்கியமான வீட்டு வேலைகள் தொடர்பான செலவுகள் அதிகரிக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் ஏற்றத் தாழ்வுகள் இருக்கும். வேலையில் எதிர்பார்த்ததை விட குறைவான பலன்கள் கிடைக்கும். பணம் வரும், ஆனால் அது குறுகிய காலத்திற்கே இருக்கும். எந்த விதமான வாக்குவாதங்களையும் தவிர்க்கவும்; அமைதியே சிறந்த தீர்வு.
கன்னி - கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களைத் தரும் காலம். அன்றாட வேலைகள் மந்தமாக இருக்கும், தன்னம்பிக்கையின்மையை உணரலாம். வேலை மாற்றத்தைப் பற்றி சிந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் லாபம் மற்றும் இழப்பு இரண்டும் ஏற்படலாம்; ஒவ்வொரு அடியையும் கவனமாக வைக்கவும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
துலாம் - சுக்கிரனின் இந்தச் சஞ்சாரம் சில நிதி மற்றும் உறவுச் சிக்கல்களை உருவாக்கலாம். எதிர்பாராத செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். குடும்பத்திற்குள் சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். திட்டமிடப்படாத வணிகம் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். காதல் உறவுகளில் பொறுமையாக இருங்கள்; தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். வேலை ஆரம்பத்தில் போராட்டங்களைக் கண்டாலும், படிப்படியாக மேம்படும்.
விருச்சிகம் - உங்கள் ராசியிலேயே சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவதால், உங்கள் நம்பிக்கை மற்றும் கவர்ச்சி அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் ஆசை ஒன்று நிறைவேறலாம். நண்பர்கள் அல்லது சக ஊழியர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் ஆதரவு கிடைக்காமல் போகலாம். செலவுகள் திடீரென்று அதிகரிக்கும்; நிதியைத் திட்டமிடுங்கள். வேலை மாற்றத்தைப் பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கலாம். உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும், ஆனால் மன அழுத்தம் சற்று அதிகரிக்கலாம்.
தனுசு - வீட்டில் ஒரு நேர்மறையான சூழ்நிலை நிலவும். சுப நிகழ்வு அல்லது குடும்பக் கூட்டம் நடைபெறலாம். வேலையில் செயல்பாடு அதிகரிக்கும், அதிக பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பணம் தற்காலிகமாக சிக்கித் தவிக்கலாம்; பொறுமை அவசியம். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். உங்கள் சமூக பிம்பம் வலுப்பெறும், உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பளிப்பார்கள். பயணமும் சாத்தியமாகும்.
மகரம் - இந்தச் சுக்கிரப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நல்ல பலன்களைத் தருகிறது. பெற்றோரிடமிருந்து முழு ஆதரவு கிடைக்கும். நீதிமன்றம் அல்லது சட்ட விஷயங்களில் நிவாரணம் கிடைக்கும். நண்பர்களிடமிருந்து நன்மைகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. மத ரீதியான அல்லது நீண்ட தூரப் பயணம் சாத்தியமாகும். வேலை மற்றும் வருமானம் படிப்படியாக மேம்படும்.
கும்பம் - வேலை செய்ய விருப்பமின்மையும், ஆற்றல் குறைவாகவும் இருக்கும். தொழிலில் போட்டி அதிகரிக்கும்; உங்கள் எதிரிகள் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள். திடீர் பெரிய செலவு அல்லது இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது; நிதியில் கவனம் தேவை. இந்த நேரத்தில் எந்த முக்கிய முடிவுகளையும் ஒத்திவைப்பது நல்லது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும்.
மீனம் - அரசாங்க வேலைகளை எளிதாக முடிக்க முடியும். மூத்த அதிகாரிகளுடன் நல்ல உறவுகளை வளர்ப்பீர்கள். வேலையில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன, ஆனால் சில தாமதங்கள் ஏற்படலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும். காதல் வாழ்க்கை மற்றும் குடும்பத்தினரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வாகனம் ஓட்டும்போது சிறப்பு எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள். எதிர்கால திட்டமிடலுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
