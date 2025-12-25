காதலில் நேர்மையாக இருக்கும் பெண் ராசிகள்! உயிரையே விடுவாங்களாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Zodiac Signs Loyal In Relationship: ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசியில் பிறந்தவர்கள் காதலில் உண்மையாக இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே,  அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

Zodiac Signs Loyal In Relationship: ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு ராசியினரின் வாழ்க்கை குறித்து கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஒவ்வொரு ராசியினரின் வாழ்க்கை, வாழ்க்கை துணை, அவர்களின் நிதி நிலை உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து ஜோதிடத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசியில் பிறந்தவர்கள் காதலில் உண்மையாக இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது, சில ராசியில் பிறந்தவர்கள் காதல் விவகாரங்களில் உண்மையாகவும், அவர்களுக்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

அவர்களது துணை நேர்மையாக இல்லாத போது, அவர்கள் காதலுக்கு நேர்மையாக இருப்பார்கள். தங்கள் துணையை ஒருபோதும் ஏமாற்ற மாட்டார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, காதல் விஷயங்களில் குறிப்பிட்ட சில ராசிகள் உண்மையாக இருப்பார்களாம். குறிப்பாக, பெண்கள் ஆண்களை விட உண்மையாக இருப்பார்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

காதலில் நேர்மையாக இருக்கும் ராசிகள்

கடகம் - கடக ராசியில் பிறந்தவர்கள் சந்திரனால் ஆளப்படுகிறார்கள்.  இவர்கள் காதலில் மிகவும் நேர்மையாக இருப்பார்களாம்.  அவர்கள் இயல்பாகவே பனிவான குணத்தை கொண்டவர்கள்.  இவர்கள் காதல் விஷயங்களில் நேர்மையாகவும், துணைக்கு உண்மையாகவும் இருப்பார்கள். அவ்வளவு எளிதாக துணையை காயப்படுத்த மாட்டார்கள். முழு அர்ப்பணிப்புடன் காதலில் இவர்கள் இருபார்கள். இவர்கள் நேர்மையான அன்பை வெளிப்படுத்துவார்கள்.  இவர்கள் துணையுடன் அனுசரித்து செல்வார்கள். இவர்கள் தங்கள் துணைக்காக உயிரையும் கொடுப்பார்கள். 

ரிஷபம் - காதலில் உண்மையாக இருப்பவர்களின் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பது ரிஷபம். ரிஷப ராசிக்காரர்கள் விசுவாசமாக இருப்பார்கள். குறிப்பாக ரிஷப ராசிப் பெண்கள் தங்கள் காதலில் நேர்மையுடன் இருப்பார்கள். ஆண்களை விட ரிஷப பெண்கள் தங்கள் துணையிடம் உண்மையாக இருப்பார்கள். அவர்கள் காதலையும் நேர்மையாக வெளிப்படுத்துவார்கள். இவர்கள் ஒரு உறவில் ஈடுபட்டால் நேர்மையாகவும், விசுவாசமாகவும் இருப்பார்கள்.  ஒருமுறை நம்பிக்கை வைத்துவிட்டால், அதை கடைசி வரை காப்பாற்றுவார்கள். தங்கள் துணையின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசியில் பிறந்த பெண்கள் காதலில் நேர்மையாக இருப்பார்கள். கணவரிடையே நேர்மையாக இருப்பார்கள். அவர்களுக்காக எதை வேண்டுமானலும் அவர்கள் செய்வார்கள். இவர்கள் தங்கள் துணை மீது அளவுக் கடந்த அன்பை வெளிக்காட்டுவார்கள். கணவன் மனைவி இடையே சிறுசிறு பிரச்னைகள் வந்தாலும், விருச்சிக ராசியில் இருக்கும் பெண்கள் அதனை சமாளித்து உறவை நன்றாக கொண்டு செல்வார்கள். மேலும், காதல் விவகாரங்கள் சரியான முடிவுகளை எடுப்பார்கள். காதலுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள். அந்த அளவுக்கு விருச்சிக ராசியில் பிறந்த பெண்கள் காதலில் நேர்மையாக இருப்பார்கள்.
 
சிம்மம் - சிம்ம ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு காதலில் நேர்மையாக இருப்பார்களாம்.  இவர்கள் தாரளமான மனப்பான்மையை கொண்டவர்கள்.  இவர்கள் விசுவாசமானவர்களாகவும், துணைக்கு பாதுகாவலர்களாகவும்  இருப்பார்கள். இவர்கள் தங்கள் துணையின் மீது அதிக எதிர்பார்ப்புகளை கொண்டிருப்பவார்கள்.  குறிப்பாக, மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என நினைப்பார்கள். மேலும், தங்கள் துணையும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என அவர்கள் விரும்புவார்கள்.  மேலும், தங்கள் துணை எப்போதுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என விரும்புவார்கள். அவர்கள் அனைத்து விஷயத்திலும் முன்னுரிமை கொடுப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: 4 ராசிகளுக்கு பணமழை! கணவரால் கோடீஸ்வர யோகம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: சனி - குருவால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 5 ராசிகள்.. 2026 அமோக ஆண்டாக இருக்கப்போகிறதாம்!

