English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இந்த 4 ராசி பெண்கள் தேவதைகள்! ஆண்களுக்கு மிகவும் பிடித்தவர்களாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

இந்த 4 ராசி பெண்கள் தேவதைகள்! ஆண்களுக்கு மிகவும் பிடித்தவர்களாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Most Beautiful Woman Zodiac Signs: ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசியில் பிறந்த பெண்கள் அழகாகவும், அறிவாளிகளாகவும் இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 14, 2025, 10:15 AM IST
  • இந்த 4 ராசி பெண்கள் அழகானவர்களாம்
  • ஆளுமை திறன் இருப்பவர்கள்
  • புத்திசாலித்தனத்துடன் இருப்பார்கள்

Trending Photos

பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு ரூ.1000 வழங்கப்படுமா? அமைச்சர் பெரியகருப்பன் முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Pongal Gift
பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு ரூ.1000 வழங்கப்படுமா? அமைச்சர் பெரியகருப்பன் முக்கிய அப்டேட்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மனைவியிடம் உண்மையாக இருக்காத 4 ராசிகள்! ரொம்ப Cheat பண்ணுவாங்களாம்.. யார் தெரியுமா?
camera icon7
Zodiac Signs
மனைவியிடம் உண்மையாக இருக்காத 4 ராசிகள்! ரொம்ப Cheat பண்ணுவாங்களாம்.. யார் தெரியுமா?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்த 4 ராசி பெண்கள் தேவதைகள்! ஆண்களுக்கு மிகவும் பிடித்தவர்களாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Most Beautiful Woman Zodiac Signs: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு ராசிகளும் தனித்துவமான சிறப்புகளை கொண்டுள்ளனர். இதன் அடிப்படையில், அவர்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பது குறித்து ஜோதிடத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகியல்,  சில ராசியில் பிறந்த பெண்கள் அழகாகவும், அறிவாளிகளாகவும் இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இவர்கள் இயல்பாகவே அழகாகவும், ஆளுமை திறன் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் சிறப்பாக கையாள்வார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களது ஆளுமை அனைவரிடன் கவனத்தை ஈர்க்கும் எனவும், இவர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றியின் உச்சத்திற்கே செல்வார்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்

எந்தெந்த ராசிகள்?

ரிஷபம் - ரிஷப ராசி பெண்கள் மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவர்கள். அவர்களின் அழகு ஒரு தனித்துவமான பிரகாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. அவர்கள் சிறந்த ஃபேஷன் உணர்வைக் கொண்டுள்ளனர் மற்றும் எப்போதும் ஸ்டைலாக இருக்க நினைப்பார்கள். மேலும், அவர்களின் புத்திசாலித்தனம், ஆண்களை வெகுமாக கவரும். மேலும், இவர்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் சமநிலை, நேர்மை, நீதியை நிலைநாட்ட விரும்புவார்கள். பிரச்னை தீர்ப்பதில் வல்லவர்களாகவும் இருப்பார்கள். ரிஷப ராசி பெண்கள் அழகு மற்றும் புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுவார்கள். எனவே, இந்த ராசி பெண்களை ஆண்களுககு மிகவும் பிடிக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

துலாம் - துலாம் ராசியில் பிறந்த பெண்கள் இயற்கையாகவே அழகு மற்றும் ஆளுமை திறன் கொண்டவர்கள். இவர்களுக்கு தலைமைப் பண்பு கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்கள் நினைத்த காரியங்களை கட்சிதமாக எப்போதுமே செய்து முடிப்பார்கள். இவர்கள் பிரச்னையை தீர்ப்பதிலும் வல்லவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களின் ஆளுமை திறன் ஆண்களை பெரிதும் கவரும் வகையில் இருக்கும். இவர்களுக்கு இயல்பாகவே பணிவு மற்றும அறிவுக்கூர்மையால் மிகவும் அழகாக தெரிகின்றனர். எனவே, இந்த ராசியில் பிறந்த பெண்களை ஆண்களுக்கு மிகவும் பிடித்தவர்களாக இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.

சிம்மம் - சிம்ம ராசி சூரிய பகவானால் ஆளுப்படும் ராசியாகும். இந்த ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகம். இவர்கள் அழகிற்கு பெயர் பெற்றவர்கள். இவர்களின் அழகு, புத்திசாலித்தனம் அனைவரையும் ஈர்க்கும். இவர்கள் இயல்பாகவே தலைமைப் பண்பு கொண்டு விவிளங்குகின்றனர். எந்த ஒரு முடிவையும் இவர்கள் தெளிவாகவும், சிறப்பாகவும் எடுப்பார்கள். இவர்கள் எடுக்கும் முடிவு இறுதியில் வெற்றியை மட்டுமே கொடுக்கும். இவர்களின் ஆளுமை திறனானல், வாழ்க்கையில் வெற்றியின் உச்சத்திற்கே செல்வார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.

மகரம் - மகர ராசியில் பிறந்த பெண்கள் தலைமைப் பண்பு கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களுக்கு பணி இடத்தில் மட்டுமில்லாமல், குடும்பத்திற்குமே இவர்கள் தலைமை தாங்குவார்கள். இவர்கள் சொல்லவதையும் யாரும் மறுக்க மாட்டார்கள். அந்த அளவுக்கு இவர்களின் முடிவுகள் எப்போதுமே சரியானதாக இருக்கும். இவர்கள் வயதான காலத்திலும் வசீகரமானவர்களாக இருப்பார்க்ள. மகர ராசி பெண்கள் இயற்கையாகவே அழகாக இருப்பார்கள். இவர்கள் சிக்கலை தீர்ப்பதில் பெயர் பெற்றவர்கள். இவர்கள் வாழ்க்கை நடைமுறையை அணுகுமுறையுடனும், புத்திசாலித்தனத்துடனும் அணுகுகின்றனர் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: வார ராசிபலன்! இந்த 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அள்ளிக் கொட்டும்.. கடன் பிரச்னை தீரும்

மேலும் படிக்க: 2026ல் சொத்துகளை குவிக்கும் 5 ராசிகள்! வீடு, நிலம் வாங்குவார்களாம்.. உங்க ராசி இருக்கா?

About the Author
Zodiac SignsZodiac Signs latest newslatest news Zodiac Signswoman Zodiac Signsbeautiful woman Zodiac Signs

Trending News