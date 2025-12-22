English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 4 ராசிகளுக்கு பணமழை! கணவரால் கோடீஸ்வர யோகம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

4 ராசிகளுக்கு பணமழை! கணவரால் கோடீஸ்வர யோகம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Zodiac Signs Getting Rich Husband: ஜோதிடத்தின்படி சில ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு பணக்கார கணவர் கிடைப்பார்கள் என கூறப்படுள்ளது. கணவரால் 4 ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 22, 2025, 12:17 PM IST
  • 4 ராசி பெண்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்
  • திருமணத்திற்கு பிறகு நிதி நிலைமை மேம்படும்
  • உங்க ராசி இருக்கா?

4 ராசிகளுக்கு பணமழை! கணவரால் கோடீஸ்வர யோகம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

4 Zodiac Sign Getting Rich Husband: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு ராசிகளுக்கு ஒவ்வொரு குணம், ஆளுமை, எதிர்காலத்தை கொண்டிருப்பார்கள். ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு ராசிகளின் குணம், அவர்களின் எதிர்காலம், துணை போன்றவற்றை கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  அந்த வகையில், கணவரால் சில ராசியில் பிறந்த பெண்ளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் இருப்பதாக ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சில ராசியில் பிறந்த பெண்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு நிதி ரீதியாக செழிப்புடன் வாழ்வார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கு காரணம் அவர்கள் பணக்கார கணவரை திருமணம் செய்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம், சில ராசியில் பிறந்த பெண்கள் செல்வ செழிப்புடன் வாழ்வார்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

கணவரால் கோடீஸ்வரராகும் ராசிகள்

ரிஷபம் - சுக்கிரனால் ஆளப்படும் ரிஷப ராசியில்  பிறந்த பெண்கள் ஆடம்பரத்தின் அதிக ஈர்ப்பு இவர்களுக்கு உள்ளது.  இவர்கள் அனைவருக்குமே உண்மையாக இருப்பார்களாம். இவர்கள் அனைவரிடம் பணிவுடனும் நடந்து கொள்வார்கள். அனைத்து விஷயங்களிலும் சரியாக முடிவு எடுப்பார்களாம். இதனால், அவர்களை பணக்கார ஆண்களுக்கு பிடித்தவர்களாக மாற்றுவதாக ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இவர்களது நண்பர்களுக்கு பணக்காரர்களாகவே இருப்பார்களாம்.  இவர்கள் அடிக்கடி ஷாப்பிங் போன்றவற்றை மேற்கொள்வார்கள். இவர்கள் ஆடம்பர வாழ்க்கையை விரும்புவார்கள்.  இவர்கள் நிலையான வளர்ச்சிக்காவும் திருமண செய்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள்.

துலாம் - சுக்கிரனால் ஆளப்படும் மற்றொரு ராசியான துலாம் ராசியில் பிறந்த பெண்கள் இயற்கையாகவே அழகானவர்கள்.  இவர்கள் உயர் பதவியில் இருப்பார்கள். இவர்கள் எப்போது கைநிறைய சம்பளத்துடன் வேலை பார்க்கவும் விரும்புபவார்கள். இவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அப்படியாகவே தனக்கு வரும் துணையும் இருக்க வேண்டும் என விரும்புபவார்கள். இந்த பெண்கள் பொதுவாக சிறந்த ரசனை மற்றும் ஆடம்பரத்தை விரும்புவார்கள்.  இவர்களுக்கு பணக்கார ஆண்கள் கணவராக அமைவார்கள். இதனால், திருமணத்திற்கு பிறகு, கோடீஸ்வர யோகம் அதிகம் இருக்கிறது. திருமணத்திற்கு பிறகு, செல்வ செழிப்புடன் இருப்பார்கள். திருமணத்திற்கு பிறகு, கணவரால் இவர்களுக்கு நிதி நிலைமை மேம்படும். துலாம் ராசி பெண்களுக்கு வணிகர்கள், தொழில்முனைவோர் அல்லது தலைமைப் பதவியில் இருப்பவர்கள் கணவராக வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளது.

சிம்மம் - சிம்ம ராசி பெண்கள் ஆட்சி செய்ய பிறந்தவர்கள். இவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, ஆளுமை திறன் கொண்டவர்கள். சூரியனால் ஆளப்படும் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பார்கள். மேலும், இவர்கள் இயற்கையாகவே ஆடம்பர வாழ்க்கையை விரும்புவார்கள். இவர்களின் நட்பு வட்டாரத்தில் அனைவரும் பணக்காரர்களாகவே இருப்பார்கள். இவர்கள் சூரியன் மற்றும் குருவின் ஆசிர்வாதத்தால் கோடீஸ்வர யோகம் இருக்கிறது.  இவர்களுக்கு திருமணத்திற்கு பிறகு நிதி நிலைமை மேம்படும். பணம், புகழுடன் திருமணத்திற்கு நன்றாக இருப்பார்கள். இவர்களுக்கு திருமணமான பிறகு, கடன் பிரச்னை, நிதி ரீதியாக இருக்கும் அனைத்து பிரச்னைகளும் தீரும்.

மகரம் - மகர ராசி பெண்கள் கடின உழைப்பாளர்கள். இவர்களின் இலக்கை அடைய தீவிரமாக முயற்சி மேற்கொள்வார்கள். இவர்கள் நிதி விஷயத்தில் திட்டமிட்டு செயல்படுவார்கள். இவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு உறுதியான அடித்தளத்தை உருவாக்கிய பிறகே திருமணம் செய்து கொள்வார்கள். இவர்கள் சாதாரண குடும்பத்தில் இருந்து வந்தாலும், தனது கடின உழைப்பால் உயர் பதவிகளில் இருப்பார்கள். கைநிறைய சம்பளத்துடன் வெளிநாடு போன்ற உயர் இடங்களில் உயர் பதவியில் இருப்பார்கள். இதனால், தனக்கு வரும் துணையும் பணக்காரராக இருக்க விரும்புவார்கள். மேலும், இவர்கள் காதல் திருமணமும் செய்து கொள்வார்கள். திருமணத்திற்கு பிறகு இவர்களுக்கு நிதி ரீதியாக இருந்து வந்த அனைத்து பிரச்னைகளும் தீரும். வீடு, வாகனம் கூட திருமணத்திற்கு பிறகு வாங்குவார்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

 

