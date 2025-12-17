English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
அழகும், ஆளுமையும் கொண்ட 5 ராசிகள்! பெண்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தவர்களாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Most Attractive Men Zodiac Signs: ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசியில் பிறந்த ஆண்கள் அழகானவர்களாகவும், ஆளுமை திறடனும் இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 17, 2025, 01:54 PM IST
Most Attractive Men Zodiac Signs: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு ராசிகளுக்கும் தனித்துவமான குணங்கள் கொண்டுள்ளனர். மேலும், இவர்களின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும், வாழ்க்கை துணை, வேலைவாய்ப்பு போன்றவற்றை ஜோதிடத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், சில ராசியில் பிறந்த ஆண்கள் அழகானவர்களாகவும், ஆளுமை திறடனும் இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. சில ராசியில் பிறந்த ஆண்கள் பலரையும் கவரும் வகையில் இருப்பார்கள் எனவும் ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவர்கள் யார் யார் என்று பார்ப்போம்.

ஆளுமையும், அழகும் நிறைந்த ஆண் ராசிகள்

ரிஷபம் -  ரிஷப ராசிக்காரர்கள் அழகான தோற்றத்திற்கு பெயர் பெற்றவர்கள். இவர்கள் எப்போது தங்கள் நேர்த்தியாக வைத்து கொள்ளுவார்கள். எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் அழகான ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு அனைவரையும் கவரக் கூடிய வகையில் செல்வார்களாம். மேலும், இவர்கள் தங்களின் பேச்சாலும் அனைவரையுமே கவருவார்கள். அனைவரும் பாராட்டக்கூடிய வகையில், இவர்கள் நடந்து கொள்வார்கள். இவர்களின் இயற்கையாகவே நன்கு பேச்சுத் திறமை கொண்டவர்கள். இதனால், இவர்கள் எளிதல் அனைவரிமும் எளிதாக நெருக்கமடைவார்கள். ஒட்டுமொத்தமாக ரிஷப  ராசியில் பிறந்த ஆண்கள் அழகானவர்களாக இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.

சிம்மம் - சிம்ம ராசியில் பிறந்த ஆண்கள்  மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக இருப்பார்களாம். இவர்கள் அனைவருக்கும் இடையே தனித்து அறியப்படுவார்களாம். சூரியனால் ஆளப்படும் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அதிக நம்பிக்கையை கொண்டுள்ளனர்.  இவர்களின் தோற்றம், நடந்து கொள்ளும் விதம் போன்றவை தவிர்க்க முடியாத அழகானவர்களாகவும் வசீகரிப்பவர்களாகவும் ஆக்குகிறது. மேலும், இவர்கள் அனைத்து விஷயங்களின் தைரியமாகவும், வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருப்பார்களாம். இவர்களை எளிதில் அனைவருக்கும் பிடிக்குமாம். 

துலாம் - துலாம் ராசிக்காரர்கள் மிகவும் தன்னம்பிக்கை கொண்டவர்கள்.  இவர்கள் அற்புதமான உடல் தோற்றத்தையும், அனைவரையும் ஈர்க்கும் கவர்ச்சிகரமாக ஆளுமையையும் கொண்டுள்ளனர். இவர்கள் தான் இருக்கும்  இடத்தை எப்போதுமே கலகலப்பாக வைத்திருப்பார்களாம்.  இவர்கள் தனது பேச்சால் அனைவரையுமே கவரக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். குறிப்பாக பெண்களை கவரும் தன்மையை இவர்கள் கொண்டுள்ளார்களாம். மேலும், இவர்கள் வேலையிலும் சிறப்பாக பணியாற்றுவார்களாம். இவர்களை பிடிக்காதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது என கூறப்பட்டுள்ளது.

விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்கள்  மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக ஆண்களாக கருதப்படுகிறார்கள்.  மற்றவர்கள் ஈர்க்கும் வலிமையாக முக அம்சங்கள கொண்டிருப்பார்கள்.  இவர்கள் மிகவும் திறமை வாய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். எந்த துறையிலும் இவர்கள் வெற்றி மட்டுமே பெறுவார்கள். எந்த வேலையை எடுத்தாலும் திட்டமிட்டப்படி சரியாக முடிப்பார்கள். காதல் உறவு இவர்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும்.  இவர்கள் எளிதில் பெண்களின் மனதை கவர்பவர்களாக இருப்பார்களாம்.

மீனம் - மீன ராசியில் பிறந்தவர்கள்  ஆளுமை திறனை கொண்டவர்கள். இவர்கள் தலைமைத்துவம் பண்பை கொண்டுள்ளார்கள். இவர்கள் தனது பேச்சால் அனைவரையும் கவரக்கூடியவர்கள். இவர்கள் எளிதாக பெண்களின் மனதை கவர்பவர்களாக இருப்பார்கள்.  இவர்கள் அதிகப்படியான பயணங்களையும் மேற்கொள்வார்கள். இந்த பயணித்தில் அனைவருக்கும் உடனே பிடித்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. மற்றவர்களை ஈர்க்கும் வலிமையான முக அம்சங்களை கொண்டிருப்பார்கள். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.    

மேலும் படிக்க: EX உடன் சேரப்போகும் 4 ராசிகள்! 2026ல் காதல் வாழ்க்கை ரொம்ப ஜோர்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

 

மேலும் படிக்க:  செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. பணம் கொட்டும்!

 

