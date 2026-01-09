குரு, சுக்கிரன் பெயர்ச்சி! 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. டபுள் அதிர்ஷ்டம், வெற்றி, புகழ் பெருகும்

Top 5 Richest Zodiac Signs: 2026ஆம் ஆண்டு பல முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனால், சில ராசிகளுககு நேர்மறையான ஆற்றலையும், சில ராசிகள் எதிர்மறையான ஆற்றலையும் பெறுவார்கள். மேலும், குரு, சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் சில ராசிகளுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் இருக்கும். குரு சுக்கிரன் கிரகங்கள் வாழ்ககையில் செழிப்பு, செல்வத்தை கொடுக்கும். குரு தனுசு மற்றும் மீன ராசியில் அதிபதியாக இருக்கிறார்.
இந்த கிரகம் அதிர்ஷ்டம், வெற்றி மற்றும் செழிப்பைக் குறிக்கிறது. ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ராசிக்காரர்களின் அதிபதி சுக்கிரன். இந்த கிரகம் காதல், ஆடம்பர வாழ்க்கை மற்றும் நிதி மதிப்புகளைக் குறிக்கிறது. குரு, சுக்கிரன் கிரகத்தால் சில ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் உள்ளதாக ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அடுத்த 6 மாதத்திற்குள் 5 ராசிகள் செல்வம், செழிப்புடன் இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கடகம்
2026ஆம் ஆண்டு முழுவதும் கடக ராசியில் குரு இருப்பதால், அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கிறது. 2026 ஜூன் இறுதியில் குரு கடகத்தில் நுழையும், அது உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிக செல்வத்தையும் செழிப்பையும் கொடுக்கும். உங்களது வருமானம் அடுத்த 6 மாதங்களில் உயரக் கூடும். இதனால், உங்கள் குடும்பத்தில் செல்வ செழிப்பு இருக்க கூடும். பதவி உயர்வுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. குடும்பத்தில் இருந்து வந்த நிதி சிக்கல்களும் தீரும். பணம் விஷயத்தில் கறாராக இருப்பது நல்லது. கொடுக்கல் வாங்கலில் நிதானமாக இருப்பதும் சிறந்தது. குரு பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நிலைமை மேம்பட்டு, கோடீஸ்வர யோகமும் இருப்பதாக ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்குள் குரு ஜூன் மாதம் இறுதியில் உங்கள் ராசிக்குள் நுழைவார். இந்த ராசிகளுக்கு இரட்டிப்பு லாபம், அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். தொழிலில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். எதிர்பாராத பணி வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். அடுத்த 6 மாதங்களில் உங்களுக்கு சம்பளம் உயரக் கூடும். முதலீடுகளில் அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு அபரிமிதமான செல்வம் கிடைக்கும். எதிர்பாராத நிதி பலன்கள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்
செல்வம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் கிரகமான குரு, விருச்சிக ராசியை நோக்கி நகர்கிறார். இது உங்களுக்கும், உங்கள் துணைவருக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் நிதி விஷயங்களில் அனைத்து நேர்மறையான முன்னேற்றங்களையும் கொண்டு வரும். கூட்டு தொழிலில் திடீர் நிதி ஆதாயங்களை காண்பீர்கள். உங்கள் துணையும் வேலை மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றத்தை காண்பார்கள். விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் பதிவு உயர்வுகளை பெறுவார்கள். இதன் மூலம் உங்களுக்கு சம்பளம் உயரக் கூடும். உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் சம்பளம் உயரக் கூடும். பிள்ளையில் வேலையில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உங்களுக்கு அனைத்து விஷயங்களும் சாதகமாக இருக்கும். சொத்து தொர்பான நீதிமன்ற உத்தரவுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். அடுத்த 6 மாதங்களில் உங்களுக்கு நிதி பிரச்னைகள் தீரும். நிதி நிலைமை மேம்பட்டு, கோடீஸ்வர யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும்.
மகரம்
அடுத்த சில மாதங்களில், குரு தனது நிலையை மாற்றுவார். இது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். இந்த மாற்றம் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே நிகழ்கிறது. இந்த மாற்றம் மகர ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் செல்வத்தையும் அதிகரிக்க உதவும். அவர்கள் எந்தத் துறையிலும் நுழைந்தாலும் லாபம் ஈட்ட வாய்ப்புள்ளது. அவர்கள் தங்கள் வேலைகள் மற்றும் வணிகங்களில் எதிர்பாராத வெற்றிகளை அடைவார்கள். குறிப்பாக மே மாதத்திற்கு பிறகு, அவர்கள் உச்சத்திற்கே செல்வார்கள். பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கும்.
கன்னி
2026ஆம் ஆண்டு கன்னி ராசிக்கார்கள் அற்புதமாக இருக்கும். க்கிரனும் குருவும் மீன ராசியில் சஞ்சரிப்பார்கள். இந்த கிரகங்களின் சஞ்சரிப்பு, இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அற்புதமான மாற்றங்களையும் நிதி நன்மைகளையும் தரும். குருவின் சஞ்சரிப்பு உங்கள் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு உதவும். சுக்கிரனின் சஞ்சரிப்பு செல்வத்தை அதிகரிக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த ராசிக்காரர்கள் இந்த ஆண்டு தங்கள் கடின உழைப்புக்கு வெகுமதிகளைப் பெறுவார்கள். மேலும், தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். பழைய கடன்களை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.