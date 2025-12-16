2026ல் வெற்றியை மட்டுமே ருசிக்கும் ராசிகள்! தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டம் தான்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Top Zodiac Signs Major Sucess In 2026: 2026ஆம் ஆண்டு சில நாட்களில் பிறக்க உள்ளது. 2026ஆம் ஆண்டு பல முக்கிய கிரகங்களின் நிலைகளில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இதனால், பல ராசிகளுக்கு சிறப்பாகவும், சில ராசிகளுக்கு மோசமாகவும் இருக்கலாம் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டு வெற்றியை மட்டுமே ருசிக்கும் சில ராசிகள் குறித்து பார்ப்போம். இவர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு சாதகமாக இருப்பதோடு, தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், அனைத்து சுப காரியங்களும் கைகூடும் எனவும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
வெற்றியை மட்டும் ருசிக்கும் ராசிகள்
மேஷம் - 2026ஆம் ஆண்டு மேஷ ராசிகளுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். தொட்ட விஷயங்களில் அனைத்திற்குமே வெற்றியை நீங்கள் காண்பீர்கள். 2026ஆம் ஆண்டு பெரிய வெற்றியை பெறலாம். தொழில் ஸ்திரத்தன்மை, பதவி உயர்வுகள், புதிய பொறுப்புகளை பெறலாம். தொழிலில் எதிர்பார்க்காத லாபத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள். உங்களுக்கான சிறந்த காலமாக 2026ஆம் ஆண்டு இருக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கி, 2026ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடக்க வாய்ப்புள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு அமோகமாக இருக்கும்.
சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கும் 2026ஆம் ஆண்டு அதிர்ஷ்டத்தை கொட்டும் காலமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் எதிர்பார்க்காத வெற்றியை பெறுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களாக இருந்தால், நீங்கள் போட்டித் தேர்களில் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவீர்கள். இதன் மூலம் உங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும். மேலும், 2026ஆம் ஆண்டில் உள்ள ஊதிய உயர்வு போன்றவையும் கிடைக்கலாம். இதனால், நீண்ட காலமாக இருந்த வந்த பணப் பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும்.
கன்னி - கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு தொட்டதெல்லாம் வெற்றி கிடைக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் சில முடிவுகள் கடைசியில் வெற்றியை உங்ளுக்கு கொடுக்கும். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த சொத்து பிரச்னைகள் முடிவுக்கு வரும். மேலும், வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான நல்ல காலமாக 2026ஆம் ஆண்டு இருக்கும். மேலும், 2026ஆம் ஆண்டு தொழில் தொடங்குவதற்கு சாதகமாக இருக்கிறது. வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கலாம். அரசு வேலைக்காக முயற்சி மேற்கொண்டு இருப்பவர்களுக்கும் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். 2026ஆம் ஆண்டு குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்.
விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் கடின உழைப்பாளிகள். இவர்களின் கடின உழைப்பிற்கு 2026ஆம் ஆண்டு நிச்சியம் பலன் கிடைக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். இதன் மூலம் திறன்பட அந்த வேலை முடித்து வெற்றியை பெறுவீர்கள். மேலும், ஊதிய உயர்வு போன்றவையும் கிடைக்கும். இதன் மூலம், நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்து கடன்கள் அடையும். மேலும், வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கல்வியில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். ஒட்டுமொத்தமாக 2026ஆம் ஆண்டு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியை மட்டுமே அடைவார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.
தனுசு - தனுசு ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் 2026ஆம் ஆண்டு முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். துணிச்சலான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதன் மூலம் வெற்றி கிடைக்கும். 2026ஆம் ஆண்டு நீங்கள் பெரிய வெற்றியை பெறுவீர்கள். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்து கைக்கூடும். வேலை, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவீர்கள். 2026ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும்.
மேலும் படிக்க: மகாலட்சுமி ராஜயோகம்! 2026ல் கோடீஸ்வரராகும் 3 ராசிகள்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ