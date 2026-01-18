English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • புதன், குரு, சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் கிரக பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி, பணம், புகழ்

புதன், குரு, சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் கிரக பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி, பணம், புகழ்

Transit Of Mercury Mars Venus Jupiter Horoscope: ஜனவரி 29 முதல் 31 வரை செவ்வாய், புதன், குரு மற்றும் சுக்கிரன் ராசி மாற்றம் நிகழப்போகிறது. தொடர்ச்சியான கிரக மாற்றங்கள் சில ராசிக்காரர்களுக்கு செழிப்பைக் கொண்டுவரக்கூடும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 18, 2026, 05:12 PM IST
  • நட்சத்திர மற்றும் ராசி மாற்றங்கள் 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும்.
  • புதன், குரு, சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகியோரின் பெயர்ச்சி
  • 4 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி, பணம், புகழ் மழை பொழியும்

Transit Of Mercury Mars Venus Jupiter Horoscope: நான்கு முக்கிய கிரகங்கள் கூடிய விரைவில் தங்கள் நிலைகளை மாற்றப் போகின்றன. கிரகங்களின் தொடர்ச்சியான நட்சத்திர மற்றும் ராசி மாற்றங்கள் 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும். இந்த அரிய நிகழ்வு ஜனவரி மாதத்தின் கடைசி நாட்களில் காணப்படும். அதன்படி வரும் ஜனவரி 29 முதல் 31கக்குள் செவ்வாய், புதன், குரு மற்றும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடையும். ஜோதிடத்தின் படி, செவ்வாய் முதலில் உத்திராடம் நட்சத்திரத்திலிருந்து திருவோணம் நட்சத்திரத்திற்கு ஜனவரி 29, 2026 அன்று அதிகாலை 12:46 மணிக்குப் பெயர்ச்சி அடைவார். திருவோணம் நட்சத்திரம் சந்திரனால் ஆளப்படும் கிரகமாக கருதப்படுகிறது. பின்னர், ஜனவரி 30 ஆம் தேதி காலை 10:53 மணிக்கு, குரு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் இருந்து அடுத்த பாதத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவார். பின்னர், ஜனவரி 31 ஆம் தேதி, புதனும் சுக்கிரனும் ஒரே நாளில் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்வார்கள். புதன் அதிகாலை 3:27 மணிக்கும், சுக்கிரன் மாலை 5:41 மணிக்கும் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் நுழைவார்கள். இந்த கிரகங்களின் செயலில் உள்ள ஆற்றல், தொடர்ச்சியான பெயர்ச்சிகளுடன் இணைந்து, சில ராசிகளுக்கு சிறந்த நேரத்தைக் கொண்டுவரும்.

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign): புதன், குரு, சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகியோரின் நட்சத்திர மாற்றங்கள் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பின் பலனை நீங்கள் பெறுவீர்கள். அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் உங்கள் வீட்டை நிரப்பும். உங்கள் காதலருடன் நீங்கள் டேட்டிங் செல்லலாம். உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்க புதிய ஆதாரங்களைக் காணலாம். புதிய வேலைக்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.

கடகம் (Cancer Zodiac Sign): கடக ராசிக்காரர்கள் புதன், குரு, சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகியோரின் நட்சத்திர மாற்றங்களால் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதியின் சூழல் நிலவும். வணிகத்தில் வெற்றி கிடைக்கும். ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

சிம்மம் (Leo Zodiac Sign): புதன், குரு, சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகியோரின் நட்சத்திர மாற்றங்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. உங்கள் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும், மேலும் நேரம் நன்றாக இருக்கும். நீங்கள் மத நடவடிக்கைகளில் மூழ்கி இருப்பீர்கள். வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது.

தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign): புதன், குரு, சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் ராசி மாற்றங்கள் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது. பாதுகாப்பான விருப்பங்களில் முதலீடு செய்வது நன்மை பயக்கும். உங்களுக்கு சில நல்ல செய்திகளும் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். உங்கள் வேலையில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | தை அமாவாசை, ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு லாபம்...? யார் யாருக்கு நஷ்டம்...?

மேலும் படிக்க | தை மாத ராசிபலன்: ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிகள்.. பணத்தையும் குவிப்பார்கள்!

